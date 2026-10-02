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¿Taylor Fricano se va de Alianza Lima? La lesión que padece y su futuro a poco del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta estadounidense disputó la Brasil Cup y fue presentada durante la Noche Blanquiazul, pero un obstáculo surgió a pocos días del debut en el campeonato peruano

El programa Ataque Blanquiazul dio detalles de la continuidad de la opuesta estadounidense en el vigente tricampeón del vóley peruano. Créditos: Puro Vóley.
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Alianza Lima sufriría una baja en su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Taylor Fricano, una de las incorporaciones para esta temporada, podría dejar la institución sin haber disputado un partido oficial.

Las versiones sobre su salida surgieron la tarde del miércoles 30 de septiembre, cuando los hinchas advirtieron que la opuesta estadounidense había eliminado de su cuenta de Instagram las fotos y referencias vinculadas a Alianza.

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La incertidumbre se redujo por algunas horas luego de que Fricano compartiera nuevamente imágenes y videos junto al club ‘blanquiazul’ durante la noche. Sin embargo, su continuidad en el vigente tricampeón del vóley peruano aún no está totalmente confirmada.

La lesión que padece

En el programa Ataque Blanquiazul, del canal Puro Vóley, revelaron la lesión que padece Taylor Fricano y que podría complicar su continuidad en Alianza Lima. Según indicaron, la molestia que sufrió durante la Noche Blanquiazul no sería la causa de la incertidumbre, sino una lesión crónica.

“El tema no es que le haya pasado algo particular en el partido. Fricano vino operada a Lima, o habría venido operada, y tiene problemas en los meniscos. No es una lesión que haya sufrido en Alianza Lima, sino una condición con la que ya llegó. Al ser una lesión grave, y tras lo ocurrido en estos primeros cinco partidos, de los cuales solo jugó uno, se vio que no podía continuar”, exclamó el periodista Ricardo Burga.

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Taylor Fricano se va de Alianza Lima sin jugar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Taylor Fricano se va de Alianza Lima sin jugar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El futuro de Taylor Fricano

Burga precisó que aún no existe una confirmación sobre el futuro de Fricano, aunque señaló que su salida del club íntimo sería una posibilidad concreta. Incluso, planteó que podría tratarse de un acuerdo entre ambas partes. “No sé cuáles habrían sido los términos, pero aparentemente también sería un acuerdo con la jugadora. Es una especulación, pero no continuaría por la lesión en la rodilla”, comentó.

Taylor Fricano se iría sin debutar en la Liga Peruana de Vóley

Taylor Fricano fue presentada en agosto como refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026/2027. La estadounidense llegó procedente de Columbus Fury con la misión de cubrir la salida de Maeva Orlé, quien continuó su carrera en el vóley brasileño.

Estoy muy emocionada de jugar por Alianza Lima. Sé que el club tiene una gran historia, mucha cultura ganadora, así que estoy realmente emocionada de estar aquí y tener una nueva experiencia en mi carrera”, declaró en una de sus primeras entrevistas.

Fricano llegó al Perú y se puso rápidamente a disposición del técnico Alejandro Schneider. Formó parte de la delegación blanquiazul que viajó a Brasil para disputar la Brasil Cup, torneo en el que sumó minutos ante Gerdau Minas y Fluminense.

La nueva jugadora 'blanquiazul' explica su estilo de juego y la responsabilidad de ganar un nuevo título. (Video: Alianza Lima TV)

La opuesta, de 31 años, dejó una buena impresión durante la gira por su alcance en el bloqueo y potencia en ataque. En esa posición también fue contratada la rumana Ioana Baciu.

Además, Fricano conectó con los hinchas durante la Noche Blanquiazul, cuando participó en una coreografía de hip hop. Esa habría sido su última aparición pública como jugadora de Alianza Lima.

La estadounidense jugó ante CAV Esquimo, pero salió golpeada durante el primer set. Los reporteros de campo de América indicaron que recibió atención médica en el banquillo, aunque no se conocieron mayores detalles sobre su estado físico.

Fricano no volvió a participar en los siguientes encuentros de la Noche Blanquiazul, ante Boca Juniors y EC Pinheiros. El club tampoco difundió un parte médico en sus redes oficiales.

Taylor Fricano dejaría Alianza Lima sin disputar un partido oficial. No llegaría a debutar en la Liga Peruana de Vóley ni en los eventuales torneos internacionales de la temporada, como el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

Taylor Fricano visitó las instalaciones de Alianza Lima y se quedó sorprendida por la cantidad de trofeos del club.
Taylor Fricano visitó las instalaciones de Alianza Lima y se quedó sorprendida por la cantidad de trofeos del club. Crédito: Captura

El plantel de Alianza Lima para la temporada 2026/27

Con la posible salida de Taylor Fricano, Alianza Lima contaría con cuatro jugadoras extranjeras en su plantel y tendría dos cupos disponibles para incorporar refuerzos internacionales. El club afrontará hasta tres torneos durante la temporada 2026/2027. Esta es su plantilla actual:

  • Cristina Cuba (armadora)
  • Maria Alejandra Marin (armadora)
  • Ioana Baciu (opuesta)
  • Diana de la Peña (central)
  • Sandra Ostos (punta)
  • Esmeralda Loroña (punta)
  • Daniela Bulaich (punta)
  • Nayeli Yábar (punta)
  • Ysabella Sánchez (punta)
  • Clarivett Yllescas (central)
  • Flavia Montes (central)
  • Allie Holland (central)
  • Zahira Quiñe (líbero)
  • Esmeralda Sánchez (líbero)

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