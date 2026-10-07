“Alianza Lima lo va anunciar oficialmente”, la sorpresiva respuesta del DT ‘blanquiazul’ sobre la ausencia de Taylor Fricano

La sorpresiva respuesta del DT de Alianza Lima sobre la situación de Taylor Fricano

Guardar

Muchas especulaciones apuntaron de que Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima debido a que arrastra una complicada lesión que lo permitirá permanecer en el equipo pese a que fue presentada de manera oficial. Todos apuntan que la salida de la opuesta estadounidense es inminente y se estaría buscando su reemplazo.

Sin embargo, los ‘blanquiazules’ no se han pronunciado al respecto y se avivió la polémica cuando la voleibolista no fue tomada en cuenta para el amistoso con Regatas Lima en su presentación oficial. Se vive un ambiente de incertidumbre en el cuadro victoriano a pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el DT de Alianza Lima sobre la ausencia de Taylor Fricano?

Tras el triunfo de Alianza Lima sobre Regatas Lima, Alejandro Schneider dio una sorpresiva respuesta sobre la ausencia de Taylor Fricano generando muchas reacciones. El DT se mostró incómodo cuando le preguntaron por la estadounidense.

“Con Fricano, como verás, no está con nosotros. Cuando el club tenga alguna novedad, lo va a anunciar oficialmente. No está acá con nosotros y cuando el club tenga algo para decir, se lo va a decir oficialmente, chicos”, apuntó el estratega en rueda de prensa.

El DT de Alianza Lima se pronunció sobre la ausencia de la estadounidense en amistoso con Regatas Lima. (Más vóley Perú)

“Un rival directo para nosotros”

Alejandro Schneider analizó el triunfo de Alianza Lima sobre Regatas Lima, uno de sus últimos ensayos de cara al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Reconoció la jerarquía de las chorrillanas y valoró el desempeño de sus jugadoras.

PUBLICIDAD

“Sabemos que Regatas va a ser uno de los que va a pelear arriba. Ahí también hay un rival directo para nosotros, que viene trabajando bien hace ya varios años, ha sabido ser superprotagonista de la liga y la verdad que ha formado un muy buen equipo y nos sirvió un montón. Nosotros lo vinimos a jugar de igual a igual, porque sabemos que es un partido que nos iba a servir un montón para seguir consolidando nuestro equipo”, declaró el DT.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

Además, el argentino confesó que hay cosas que se deben ajustar en el cuadro victoriano: “Creo que es un partido típico de pretemporada, donde todavía nos falta lograr ritmo de juego a ambos equipos y esa irregularidad es natural, es normal. De a poco, con el correr del año, se va a ir corrigiendo”.

PUBLICIDAD

Así fue el triunfo de Alianza Lima frente Regatas Lima

Alianza Lima se impuso por 3-2 frente a Regatas Lima durante la presentación oficial del plantel chorrillano, realizada en el Coliseo Regatas Lima de Chorrillos. El conjunto visitante resolvió el partido en el quinto set, con un 15-9 que completó la remontada.

Regatas tomó la delantera tras un primer parcial disputado, que cerró a su favor por 25-23. El equipo local encontró allí su mejor momento y logró imponerse por una diferencia mínima.

El cuadro victoriano respondió de inmediato en el segundo set. El tricampeón nacional elevó su rendimiento y estableció una amplia distancia para quedarse con ese tramo por 25-13.

PUBLICIDAD

Alianza Lima cerró sus amistosos de pre-temporada y quedó listo para el inicio de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Alianza Lima Vóley.

El cuadro chorrillano volvió a adelantarse en el marcador global después de ganar el tercer parcial por 25-16. La ventaja, no obstante, no alcanzó para asegurar el triunfo.

La escuadra aliancista igualó el partido al imponerse 25-17 en el cuarto set. En la definición, aprovechó los errores no forzados de Regatas y selló la victoria.