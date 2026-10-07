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Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley.
Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV.
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La selección peruana comenzará hoy, miércoles 7 de octubre, su camino en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley con el partido ante Chile en Maracaibo, Venezuela. El certamen reúne a ocho equipos, repartirá tres plazas para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027 y pondrá a prueba a una delegación dirigida por Martín Escudero que llega con cambios obligados en su plantilla.

Perú comparte el Grupo A con Venezuela, Uruguay y Chile. Tras el estreno, enfrentará a las anfitrionas y cerrará la primera fase frente a Uruguay. Los encuentros se disputarán en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. El resultado inicial puede incidir en el orden de una zona que definirá dos pases a las semifinales.

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Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley

Tabla de posiciones del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley.
Tabla de posiciones del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FIVB Center.

Tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano Sub 19 de Vóley

Tabla de posiciones del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley.
Tabla de posiciones del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FIVB Center.

Formato del Sudamericano Sub 19 de vóley

El campeonato se organiza en dos grupos de cuatro selecciones. Cada conjunto afrontará tres partidos en la etapa inicial y los dos primeros de cada llave avanzarán a semifinales. En esa instancia, los clasificados de una zona se medirán con los de la otra, de acuerdo con el emparejamiento que establezca la clasificación. No habrá margen para una recuperación posterior si un equipo queda tercero o cuarto en su grupo.

Los vencedores de las dos semifinales obtendrán de inmediato la clasificación mundialista y disputarán el título sudamericano. Los perdedores no quedarán eliminados de la carrera internacional: jugarán el encuentro por el tercer lugar, que concederá la última plaza disponible. Por ello, acceder a las semifinales representa el primer objetivo de Perú, aunque el equipo deberá ganar dos partidos más para asegurar el pasaje sin depender de esa definición.

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La distribución ubica a Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador en el Grupo B, mientras que Perú, Chile, Venezuela y Uruguay competirán en el Grupo A. La fase de grupos se completará entre el 7 y el 9 de octubre. Después, el cuadro entrará en su tramo decisivo con los cruces que determinarán a las tres selecciones sudamericanas clasificadas para la cita mundialista de 2027.

Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)
Perú arranca el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Puro vóley)

Convocadas de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Escudero convocó a 14 voleibolistas para el torneo. La relación combina jugadoras de esta categoría con integrantes que ya participaron en el último Mundial Sub 17, entre ellas Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Marcela Manrique y Vannia Adrianzén. Esa experiencia internacional ofrece referencias para un grupo que afrontará una competencia distinta, con rivales regionales y la exigencia de disputar encuentros consecutivos durante la fase inicial.

El plantel no contará con Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, quienes quedaron fuera por lesiones. A esas ausencias se agregó la de Fernanda Pinto, separada de la delegación después de disputar un torneo escolar que no estaba autorizado por la Federación Peruana de Vóley. La capitana Camila Monge había reconocido que el equipo habría querido llegar al campeonato con más partidos de preparación, aunque destacó la disposición del grupo antes del viaje.

  • Antonella Tello
  • Brenda Quiroz
  • Camila Alfaro
  • Camila Monge
  • Catalina Romero
  • Galilea Fuentes
  • Grace Zuita
  • Kayra Ruíz
  • Kiara Lazo
  • Marcela Manrique
  • Nahir Cueva
  • Nicole Ayala
  • Tamara Galdós
  • Vannia Adrianzén
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Fixture y resultados de la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de Vóley

7 de octubre

  • Argentina 3-0 Ecuador (Finalizado)
  • Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú)
  • Chile vs Perú (17:00 horas de Perú)
  • Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú)

8 de octubre

  • Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú)
  • Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú)
  • Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú)
  • Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú)

9 de octubre

  • Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú)
  • Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú)
  • Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú)
  • Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú)
Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

Canal TV para ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley

La organización informó que los partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley se transmitirán a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV, con cobertura desde Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. La señal digital permitirá seguir los encuentros del torneo clasificatorio, que se desarrollará del 7 al 11 de octubre.

En Perú, hasta el momento, no existe una confirmación sobre la transmisión de los partidos por Latina Televisión, canal que suele emitir encuentros de las selecciones nacionales de vóley en señal abierta. De todos modos, Infobae Perú realizará la cobertura de la campaña del equipo que dirige Martín Escudero, con información previa, minuto a minuto, declaraciones, resultados y tabla de posiciones en su sitio web.

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