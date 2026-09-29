Martín Escudero, DT de Perú Sub 19, reveló por qué Fernanda Pinto fue excluida del Sudamericano de vóley: “No se cumplió una norma”

El técnico de la selección peruana señaló el motivo por el que la punta nacional no formó parte del Sudamericano Sub 19 de vóley. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

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El vóley peruano atraviesa una nueva polémica tras la exclusión de Fernanda Pinto de la selección sub 19 que disputará el Campeonato Sudamericano de Maracaibo, Venezuela. La jugadora, una de las figuras del Mundial Sub 17, recibió una sanción por incumplir una norma interna, según explicó el entrenador Martín Escudero.

La situación se conoció luego de la difusión de la lista de 14 deportistas convocadas para el torneo, que otorgará cupos para la próxima Copa del Mundo. Pinto había sido incluida inicialmente en la nómina, pero quedó fuera poco antes del viaje a Venezuela.

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“Quería referirme al tema de Fernanda Pinto, porque la gente habla mucho. Fernanda Pinto estaba en la lista de las 14 que iban a viajar, pero por temas de reglas y normas que hay que cumplir, ella no las pudo cumplir. Fue una decisión de ella”, declaró Escudero a La Cátedra Deportes.

El técnico señaló que, después de la sanción, conversó con la jugadora, su representante y dirigentes de la Universidad San Martín. “Sí conversé con ella y pidió disculpas, al igual que su mánager, Yudy Bálcazar. La San Martín también nos pidió disculpas por lo que había sucedido. Habría que ver muchas cosas ahí, pero esto le va a servir a ella, porque pudo estar acá y esta vez no lo está”, sostuvo.

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Martín Escudero explicó el motivo de la exclusión de Fernanda Pinto en la selección peruana de vóley para el Sudamericano Sub 19.

Escudero descartó que se tratara de un acto de indisciplina, como circuló en redes sociales. Precisó que la medida respondió al incumplimiento de una regla que rige para todas las integrantes del plantel.

“Tiene mucho por delante. No fue una indisciplina, digamos. Lo que pasó fue que no se cumplió una norma, reglas que están dadas para todos. Así sea la mejor jugadora, si las incumple, tiene que tener un castigo. Eso es lo que ha pasado con ella”, afirmó.

El entrenador añadió que la exclusión no cerrará las puertas de Pinto en futuras convocatorias. “Simplemente le deseo que siga adelante. Seguramente estará en la siguiente convocatoria y no pasó nada. Sí nos haría falta aquí; por eso la convoqué y la tuve entre las 14. Desgraciadamente, las cosas se dieron así y hay que cumplir las reglas”, indicó.

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Escudero no detalló cuál fue la norma que incumplió la deportista. No obstante, La Cátedra Deportes informó que la sanción estaría vinculada con su participación en un torneo interescolar. Pinto estudia con una beca en una institución educativa y, según el medio, la Federación Peruana de Vóley no permite que las seleccionadas disputen este tipo de competencias en fechas próximas a torneos importantes como el Campeonato Sudamericano.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

La contundente publicación de Fernanda Pinto tras ser excluida

Luego de los rumores sobre su exclusión de la selección peruana sub 19, Fernanda Pinto rompió su silencio con una publicación en redes sociales.

La voleibolista compartió en sus historias de Instagram una frase: “No saben la mitad y hablan el doble”. Además, añadió: “Pronto saldrá a la luz toda la verdad”.

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El mensaje dejó abierta la posibilidad de que Pinto se pronuncie con mayor detalle sobre lo ocurrido en la interna de la selección peruana.

La publicación de Fernanda Pinto luego de ser excluida de la selección peruana sub 19 para el Campeonato Sudamericano 2026.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)

Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)