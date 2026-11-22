Las regiones afectadas fijaron fechas anticipadas para concluir las jornadas educativas, mientras el Minedu destinó fondos para prevenir y reparar daños| Foto: Andina

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Las clases escolares en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad terminarán antes de lo previsto debido a los efectos del fenómeno El Niño, que ya dejó aulas inundadas, daños en centros educativos y temperaturas de hasta 36 °C durante la jornada escolar.

Según RPP Noticias, las autoridades regionales del sector modificaron sus calendarios académicos ante el impacto de las lluvias y las previsiones de precipitaciones más intensas. La medida involucra a más de 1,4 millones de escolares que estudian en las cuatro regiones, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación (Minedu).

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Tumbes culminará el periodo antes de lo previsto

En Tumbes, el cierre definitivo de clases se adelantó al 20 de noviembre para proteger a más de 70 mil estudiantes. La decisión se tomó luego de que las lluvias afectaran colegios y vías de acceso en distintos sectores de la región.

El colegio Miguel Grau, en Tumbes, fue uno de los planteles alcanzados por las precipitaciones. Las aulas y los patios quedaron inundados, lo que complicó el normal desarrollo de las actividades educativas.

El director regional de Educación de Tumbes, Miguel Nizama, explicó que las lluvias provocan dificultades en los desplazamientos, debido a la activación de quebradas en varios puntos del departamento.

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“Los pases se hacen inaccesibles porque se activan todas las quebradas, desde Aguas Verdes hasta Casitas, Cancas”, afirmó Nizama. El funcionario indicó que estas condiciones pueden exponer a los estudiantes durante el traslado hacia los colegios.

Lambayeque y La Libertad también reprogramaron sus calendarios

La directiva regional de Lambayeque estableció el 4 de diciembre como fecha para el final del año escolar. En La Libertad, las clases concluirán el 2 de diciembre.

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, sostuvo que la reprogramación no impedirá cumplir con la cantidad mínima de días de clase que exige el Minedu.

“Los días mínimos que exige el Ministerio de Educación se cumplen”, afirmó Rodríguez. El funcionario explicó que se utilizó el feriado del 8 de octubre para reorganizar el calendario académico.

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“Los chicos no tuvieron, entre comillas, las vacaciones del término del tercer bimestre porque lo han trabajado”, indicó el gerente regional.

Minedu autorizó más de S/ 460 millones para reparar colegios

Aunque las clases concluirán antes de las fechas previstas en esas regiones, persiste la preocupación por la infraestructura educativa de cara al próximo año escolar.

El Minedu autorizó más de S/ 460 millones para acciones de prevención y reparación de daños causados por las lluvias en colegios públicos de distintas regiones. Los recursos deberán atender las afectaciones provocadas por las precipitaciones en los planteles.

La ejecución de esos fondos será determinante para que los alumnos que estudian en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad puedan regresar a aulas seguras en 2027.

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Canales de ayuda

PNP – 105: canal de atención de la Policía Nacional del Perú para reportar robos, agresiones, amenazas, accidentes de tránsito, desapariciones y otros hechos que afecten la seguridad ciudadana.

Bomberos – 116: línea destinada a emergencias como incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes, accidentes y situaciones que requieran auxilio especializado.

SAMU – 106: servicio de atención médica de urgencia para casos de desmayos, dificultades respiratorias, convulsiones, quemaduras, intoxicaciones, accidentes con heridos y emergencias durante el embarazo. El personal puede orientar por teléfono y coordinar el envío de una ambulancia si el caso lo requiere.