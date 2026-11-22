Enlace televisivo de TV Perú Noticias con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, quien informa sobre los resultados económicos y turísticos tras la visita del papa León XIV a Chiclayo. Durante la entrevista, la autoridad detalla las cifras de impacto comercial, el flujo de cientos de miles de visitantes y la proyección turística de la región, complementado con imágenes de los actos multitudinarios y el despliegue de las actividades oficiales.

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La visita de papa León XIV a Chiclayo dejó, según estimaciones difundidas por el Gobierno Regional de Lambayeque, un impacto económico formal de 502,8 millones de soles. La llegada del pontífice, quien fue obispo de la diócesis antes de su elección, reunió a fieles y visitantes durante una semana y elevó la demanda de transporte, hospedaje, gastronomía, comercios y servicios vinculados con el turismo.

El gobernador regional, Jorge Luis Pérez Flores, informó que la convocatoria alcanzó a 737.428 visitantes. La cifra se aproxima al volumen anual de turistas que recibe Lambayeque, estimado en alrededor de un millón de personas. Para las autoridades locales, esa concentración de viajeros en pocos días alteró la dinámica habitual de consumo de la región.

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Pérez Flores sostuvo que cada visitante desembolsó, en promedio, más de 600 soles en traslados, comidas, taxis y gastos personales. El cálculo, precisó, se concentró en actividades formales y en los tributos asociados a esas operaciones, por lo que el funcionario planteó que el movimiento total de dinero pudo superar la estimación oficial.

El papa León XIV muestra la cruz pectoral de plata y nácar entregada por los obispos peruanos durante su visita oficial en Lima. (Vatican Media.)

El gasto se concentró en transporte, restaurantes y servicios turísticos

La visita del Papa generó una circulación de recursos en sectores que dependen de la llegada de visitantes. El gobernador mencionó al transporte urbano e interprovincial, los restaurantes, los establecimientos comerciales y otros servicios turísticos como los rubros que registraron una mayor actividad durante los días de la jornada religiosa.

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Un pastel decorado con figuras religiosas y motivos tradicionales rinde homenaje al papa León XIV con alusiones a la ciudad de Chiclayo.

Según los datos citados por Pérez Flores, Lambayeque concentró 73,92 soles de cada 100 soles invertidos en Perú por la presencia del Santo Padre. En la comparación expuesta por el gobernador, el impacto formal en la región superó los registros atribuidos a Lima, con 102,5 millones de soles; Cusco, con 59,3 millones; Pucallpa, con 8,6 millones, y Santa Cruz, en Cajamarca, con 7 millones.

El papa León XIV saluda a los asistentes durante el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo. (Paula Elizalde)

“Es una cifra alentadora”, afirmó Pérez Flores durante una entrevista desde Chiclayo. El gobernador vinculó el resultado con el vínculo previo entre Robert Francis Prevost y la diócesis local. Para una parte de los asistentes, la visita tuvo una dimensión religiosa, pero también representó el regreso de quien había ejercido como obispo en la ciudad antes de asumir la conducción de la Iglesia católica.

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El papa León XIV saluda a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa este viernes en Pimentel (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La convocatoria de una semana se acercó al turismo anual de la región

La presencia de 737.428 personas en siete días representó una cifra inusual para una región que recibe cerca de un millón de turistas en todo un año. Pérez Flores sostuvo que la convocatoria evidenció la capacidad de Chiclayo para recibir eventos de gran escala, aunque el desafío posterior será sostener parte de ese flujo cuando concluya el efecto inmediato de la visita papal.

Varios helados de paleta con la figura de un pontífice y la inscripción León XIV forman parte de una iniciativa benéfica para niños en Chiclayo.

El Gobierno Regional de Lambayeque busca que el movimiento vinculado con el turismo religioso se extienda a otros atractivos. Pérez Flores mencionó la gastronomía local y el patrimonio cultural como áreas con margen de crecimiento. También indicó que se prevé la consolidación de un nuevo atractivo turístico dentro de aproximadamente un año, lo que podría ampliar los motivos de viaje hacia la región.

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Un hombre sostiene una paleta de helado con la figura del papa León XIV y un folleto de la iniciativa benéfica Papaleta en una heladería de Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

El gobernador afirmó que el turismo puede adquirir un lugar más relevante dentro de la economía lambayecana si se mantienen las condiciones de promoción, infraestructura y servicios. La afluencia dejó una prueba concreta de la demanda que puede generar un acontecimiento religioso de alcance nacional e internacional, con efectos directos sobre pequeños negocios, conductores, restaurantes y operadores turísticos.

Miembros de seguridad y rescate trasladan en camilla a una persona descompensada durante la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo. (Cortesía)

Más de medio millón de personas se reunió en una sola jornada

Uno de los momentos centrales de la visita reunió a más de medio millón de personas en un mismo espacio, de acuerdo con Pérez Flores. El gobernador consideró que fue uno de los encuentros más numerosos en la historia reciente de Chiclayo y remarcó que la organización exigió un despliegue conjunto de instituciones civiles, sanitarias, religiosas y de seguridad.

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Un grupo de asistentes sostiene pancartas de bienvenida para el papa León XIV durante una misa en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

Entre las entidades involucradas figuraron la diócesis de Chiclayo, el Ejército Peruano, la Policía, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, EsSalud, la Cruz Roja y los bomberos. También participaron el Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y las municipalidades de Pimentel y Reque, además de voluntarios, catequistas, universitarios, sacerdotes y religiosos.

Un grupo de asistentes sostiene un cartel alusivo a la ciudad durante la concentración previa a la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

Pérez Flores destacó el trabajo del obispo Edison Farfán y señaló que la coordinación dejó a la región en mejores condiciones para organizar futuras convocatorias de una magnitud similar. El protocolo preveía un saludo formal a León XIV, pero el encuentro incluyó abrazos entre las autoridades y el Papa. “No estábamos recibiendo al Papa, estábamos recibiendo a nuestro ex obispo Robert Prevost”, expresó el gobernador.

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