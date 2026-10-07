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Golazo de Daniel Arcila para sentenciar el 2-0 de Colombia vs Perú y sellar una fecha FIFA 2026 para el olvido de la ‘bicolor’

El futbolista del Club León de la Liga MX ensayó un notable remate que se desvió en en la humanidad de Erick Noriega. El equipo de Mano Menezes se despide de Norteamérica con una imagen desoladora

Daniel Arcila le pegó al arco y Erick Noriega desvió la pelota, lo que permitió el segundo de los colombianos - Crédito: Bicolor .
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Perú ha firmado una nueva actuación que deja mucho que desear en la reciente gira en Norteamérica que ha llegado a su fin. En el duelo frente a Colombia, los ‘cafeteros’ han superado a la escuadra nacional con un 2-0 inapelable que ha sentenciado Daniel Arcila con un potente remate al medio del arco de Pedro Gallese.

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