Golazo de Daniel Arcila para sentenciar el 2-0 de Colombia vs Perú y sellar una fecha FIFA 2026 para el olvido de la ‘bicolor’

Perú ha firmado una nueva actuación que deja mucho que desear en la reciente gira en Norteamérica que ha llegado a su fin. En el duelo frente a Colombia , los ‘ cafeteros ’ han superado a la escuadra nacional con un 2-0 inapelable que ha sentenciado Daniel Arcila con un potente remate al medio del arco de Pedro Gallese.

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Golazo de Samuel Velásquez, a partir de un pésimo despeje de Jesús Pretell, con el que Colombia anotó 1-0 ante Perú en amistoso internacional 2026 Pedro Gallese, como nos tiene acostumbrados, había neutralizado un ataque serio de los ‘cafeteros’, pero el mal rechace del hombre de Liga de Quito devino en la apertura del tanteador

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