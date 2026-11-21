Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) estimó que Lima podría registrar temperaturas de hasta 36 °C en febrero de 2027, en un escenario asociado al Fenómeno El Niño. La proyección fue expuesta por el meteorólogo Nelson Quispe, quien advirtió que la capital ya muestra valores superiores a los habituales para noviembre.

En entrevista con Exitosa Noticias, el especialista explicó que, en condiciones normales, las máximas de Lima pueden alcanzar 32 °C en verano. Sin embargo, el calentamiento anómalo del mar y la humedad disponible en la atmósfera elevarían ese umbral.

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“Sin embargo, con este evento del Niño que estamos viviendo, esto se exacerba más y esperamos que, por ejemplo, en febrero de 2027, Lima podría estar registrando hasta 36 grados de temperatura”, afirmó.

Quispe recordó que el valor extremo documentado para Lima fue de 35,2 °C en 1998. Según indicó, esa cifra no había sido superada, aunque las condiciones actuales podrían llevar a nuevos registros. “Con estas situaciones de evento extremo que estamos viviendo, tranquilamente podría superar ese valor”, sostuvo.

Senamhi anuncia incremento de la radiación UV, en especial en horas cercanas al mediodía. - Crédito: Andina

Calor actual ya supera los valores habituales de noviembre

El meteorólogo señaló que Carabayllo alcanzó 33 °C y que distritos del este de Lima registraron 32 °C. Esas mediciones contrastan con los valores usuales de noviembre, que oscilan entre 25 °C y 27 °C. Para Quispe, la diferencia de entre siete y ocho grados evidencia la influencia del mar cálido sobre la franja costera.

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El especialista indicó que el aviso de nivel rojo por temperatura diurna comprende el litoral costero. En el norte, dijo, ya se observan máximas de 35 °C a 37 °C en Piura, Tumbes y sectores de Lambayeque. “En este periodo deberían de estar en 30, 32 grados; sin embargo, se están registrando ya temperaturas de 35 a 37 grados”, afirmó.

El Senamhi recomendó a la población evitar exposición prolongada al sol, hidratarse y utilizar gorros, ropa ligera y bloqueador solar. Quispe advirtió que las altas temperaturas pueden afectar sobre todo a niños y adultos mayores. “Ya están afectando un poco en la salud. Hay, en algunos casos, algunos golpes de calor”, expresó.

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Lloviznas en Lima y lluvias intensas en el norte

El pronóstico de calor coincide con episodios de llovizna registrados en Lima. Quispe indicó que estas precipitaciones se explican por el mar caliente, la humedad disponible y el ingreso de aire fresco, factores que saturan la atmósfera. Durante la entrevista, informó que en la mañana se registraron 3,5 milímetros de lluvia, equivalentes a 3,5 litros de agua por metro cuadrado.

El meteorólogo señaló que la llovizna puede formar charcos y dificultar el tránsito, especialmente en sectores con pendiente o drenaje insuficiente.

Mencionó que Villa María del Triunfo registró 11,7 milímetros a inicios de mes, un acumulado que afectó zonas bajas. También anticipó que las precipitaciones podrían aumentar durante la semana por un ingreso más marcado de aire fresco.

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En la costa norte, las lluvias ya son más frecuentes en Tumbes y Piura, mientras Lambayeque presenta eventos esporádicos. Quispe señaló que la vertiente occidental de los Andes podría registrar episodios fuertes, con granizadas y descargas eléctricas, además de aumentos rápidos en los ríos.

Hacia la vertiente oriental, en cambio, advirtió una distribución irregular de las precipitaciones, con periodos secos que pueden afectar agricultura y disponibilidad de agua en localidades rurales cercanas.