Golazo de Samuel Velásquez, a partir de un pésimo despeje de Jesús Pretell, con el que Colombia anotó 1-0 ante Perú en amistoso internacional 2026

Samuel Velásquez le pegó desde fuera del área y puso el primero de los colombianos - Crédito: Bicolor .

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La encomiable resistencia de Perú en su duelo contra Colombia, para cerrar la ventana de selecciones FIFA, se rompió de la manera más inocente producto de un mal cálculo de Jesús Pretell, quien hace no mucho había hecho su ingreso al juego sustituyendo a Wilder Cartagena.

Los ‘cafeteros’ salieron con mayor intención ofensiva de los vestuarios luego de un primer tiempo enrarecido por el carácter competitivo de los de Mano Menezes. A los 57’ minutos, Daniel Muñoz realizó una impecable trepada por el costado derecho, dejando a muy maltraer a sus perseguidores.

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Asomándose a la línea final, el velocista se animó a eyectar el esférico hacia el arco de Perú. Allí salió triunfante Pedro Gallese para alejar el peligro con una loable estirada a una sola mano. La jugada prosiguió con la aparición de Jesús Pretell, quien no logró rechazar adecuadamente el esférico.

Apareció en la frontera del área el joven Samuel Velásquez para hacerse de esa pelota y mandarla a guardar con un disparo rompedor que superó al ‘Pulpo’ y supuso el 1-0 a favor de Colombia cerca de la hora de juego, en la ciudad de Miami.

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La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Araujo profundizó crisis

La expulsión de Miguel Araujo modificó el cierre del amistoso entre Perú y Colombia. El defensor estuvo apenas dos minutos en el campo antes de recibir la tarjeta roja directa. La acción ocurrió a los 65 minutos, poco después de que reemplazara a Renzo Garcés.

El futbolista perdió la pelota luego de una entrega de Erick Noriega y no logró contener la presión de Camilo Durán. El atacante colombiano recuperó la posesión y avanzó hacia el área peruana con la posibilidad de quedar frente al arquero Pedro Gallese.

Araujo retrocedió para corregir la pérdida, pero derribó a Durán antes de que ingresara al área. La infracción motivó la expulsión porque el zaguero era el último hombre de la defensa y evitó una ocasión manifiesta de gol.

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El defensor había ingresado para fortalecer la última línea del seleccionado peruano, que intentaba reaccionar en el partido. La tarjeta roja obligó al equipo a disputar el resto del encuentro con diez futbolistas. Al abandonar el campo, el puntual de Cristal realizó un gesto de disculpas hacia las tribunas y al banquillo.

El defensa pidió disculpas tras roja que dejó a la selección peruana con 10 hombres - Crédito: Bicolor .

Golpe final

Con un Perú disminuido en el campo, Colombia monopolizó las acciones y mantuvo una actitud ofensiva durante gran parte del encuentro. El equipo contrario se volcó constantemente al ataque y sostuvo el control del desarrollo ante un rival que no logró responder en igualdad de condiciones.

El dominio de Colombia se reflejó en el marcador durante el tramo final. Su insistencia ofensiva permitió ampliar la diferencia en el epílogo, cuando Daniel Arcila convirtió un golazo que sentenció el resultado y coronó el monólogo del conjunto local.

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La nueva derrota dejó al equipo dirigido por Mano Menezes con un saldo negativo en su gira por Norteamérica. El conjunto patrio no consiguió ganar ninguno de los cuatro partidos disputados: perdió tres y empató uno.

Los números de la gira también reflejan el rendimiento adverso de Perú: recibió nueve goles y apenas convirtió dos. El balance quedó marcado por la falta de triunfos, la diferencia negativa de tantos y la escasa producción ofensiva.