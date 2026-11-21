Pablo Bengoechea fue presentado como nuevo entrenador de la Universidad César Vallejo para conseguir el ascenso a la Liga 1. Crédito: Instagram UCV.

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Pablo Bengoechea inició una nueva etapa en el fútbol peruano. El entrenador uruguayo de 61 años fue presentado como director técnico de César Vallejo para la temporada 2027 y asumirá el desafío de devolver al cuadro trujillano a la Liga 1. Será su tercer ciclo al frente de un club en el país, después de sus experiencias con Alianza Lima y Comerciantes FC.

El técnico llega con el antecedente de haber sido campeón nacional con Alianza Lima en 2017 y subcampeón en las dos temporadas posteriores. Ahora tendrá un reto distinto en Trujillo: conformar un equipo capaz de pelear el ascenso desde la Liga 2, luego de que la institución no lograra retornar a Primera División en sus últimos intentos.

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Bengoechea manifestó su satisfacción por el acuerdo con el club y resaltó que el diálogo con la dirigencia comenzó semanas antes de la presentación. “Me siento muy feliz y orgulloso con esta posibilidad de trabajo. Hace más o menos un mes comenzamos a conversar con Luis y todo ha sido muy lindo”, declaró en conferencia de prensa.

El uruguayo se refirió a Luis Gálvez, gerente deportivo de César Vallejo, con quien trabaja en la planificación de la próxima campaña. El entrenador destacó que los compromisos alcanzados durante las conversaciones se han cumplido, un punto que consideró relevante antes de aceptar el desafío trujillano.

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Pablo Bengoechea no pudo lograr el ascenso con Comerciantes FC y buscará conseguirlo con César Vallejo. Crédito: Instagram UCV.

“Desde afuera siempre pensamos que es un club con infraestructura y potencial para estar en Primera División. Acá hay organización y todas las condiciones para hacer una buena temporada. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para lograr el objetivo trazado”, señaló el exseleccionador peruano, quien tendrá contrato por una temporada.

El primer objetivo será definir la estructura del plantel. Bengoechea explicó que la elección de los refuerzos tendrá un peso central en la campaña, debido a la exigencia de un torneo que entrega pocos márgenes de error en su etapa decisiva. César Vallejo buscará jugadores que asuman la responsabilidad de representar a una institución que apunta al retorno inmediato.

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“Estamos dedicados a conformar un plantel competitivo. Los futbolistas son claves para lograr los objetivos, así que vamos a tratar de acertar en esas decisiones”, sostuvo. También indicó que pretende contar con elementos comprometidos con el proyecto y conscientes del esfuerzo que realiza el club para brindarles condiciones de trabajo.

El entrenador adelantó que mantiene comunicación continua con Gálvez para cubrir las necesidades del equipo en todas las líneas. “Ahora empezarán las negociaciones. Felizmente, el club tiene una buena base de datos y seguramente iremos por las primeras opciones”, afirmó. El comando técnico espera contar con un plantel con variantes antes del inicio de la pretemporada.

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Pablo Bengoechea dirigirá a César Vallejo en la Liga 2 2027. Crédito: Comerciantes FC

Bengoechea también recordó su vínculo con el fútbol peruano, donde trabajó entre 2010 y 2020, además de su reciente paso por la Segunda División. “Siempre me sentí muy a gusto en Perú. Este año volví a tener conocimiento del fútbol peruano trabajando en Liga 2”, expresó. “Tengo un lindo reto”, agregó sobre su llegada al equipo poeta.

El balance de su último paso por Comerciantes FC

Antes de aceptar la propuesta de César Vallejo, Bengoechea dirigió a Comerciantes FC durante la campaña 2026 de la Liga 2. Su equipo terminó en el primer lugar de su grupo durante la fase regular y obtuvo dos puntos de bonificación, pero no logró trasladar ese rendimiento a la siguiente instancia.

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“Vivimos seis o siete meses muy buenos, incluso nuestro grupo terminó primero y tuvimos dos puntos de bonificación, pero cuando nos tocó enfrentarnos contra rivales del otro grupo no nos fue bien”, reconoció. El uruguayo señaló que una mala racha de 15 días dejó fuera de la definición al conjunto loretano, pese a su buena primera parte del torneo.

“La Liga 2 es un torneo largo, pero se define en pocos días, por eso hay que llegar bien a octubre”, explicó. También recordó que Comerciantes sufrió un golpe temprano al iniciar una jornada en Huancayo con un jugador menos desde los cinco minutos. Esa derrota, según señaló, afectó la ruta hacia ascenso.

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