Un sismo de 6.7 grados en Junín ha dejado un rastro de daños en diversas regiones, afectando iglesias, viviendas, hospitales y vías de comunicación. El centro de operaciones de emergencia nacional monitorea la situación mientras se evalúan las consecuencias y se critica la falta de preparación ciudadana ante estos eventos. | Canal N

Guardar

El sismo de magnitud 6,7 registrado la noche de este viernes 20 de noviembre, con epicentro en Junín, dejó reportes preliminares de afectaciones en viviendas, establecimientos de salud, infraestructura y carreteras de Junín, Pasco, Huánuco y Lima. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y que, hasta el momento de su último balance televisivo, no se habían reportado personas lesionadas.

El movimiento ocurrió a las 7:09 p. m., a 30 kilómetros al noroeste de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Su intensidad alcanzó el grado V en la escala de Mercalli modificada en Junín y fue percibido en distintas ciudades del centro del país, incluida Lima.

PUBLICIDAD

El jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, explicó en una entrevista con Canal N que los reportes recogidos por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) incluyen daños en un hospital, viviendas, una iglesia y vías de comunicación, además de interrupciones del suministro eléctrico.

Varios residentes inspeccionan una vía obstruida por la caída de árboles y tierra tras el sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín. (Gobierno Regional de Junín)

Junín: reportan daños en hospital, viviendas y universidad

En la región donde se localizó el epicentro, uno de los reportes más relevantes corresponde al Hospital de Pichanaqui, donde se registraron afectaciones en el primer piso del establecimiento. En esa misma localidad, una vivienda sufrió el desprendimiento de una pared.

Vásquez indicó que también se recibieron comunicaciones sobre viviendas afectadas en otras zonas de Junín, aunque todavía no se contaba con un número preciso de inmuebles ni con una evaluación detallada de su estado.

PUBLICIDAD

En Chanchamayo, las autoridades reportaron afectaciones en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes, mientras que en el distrito de San Luis de Shuaro se registró una interrupción del servicio eléctrico.

Los equipos locales de Defensa Civil continúan verificando la magnitud de estos incidentes para determinar si las edificaciones requieren intervenciones inmediatas.

Los restos de una pared derruida ocupan la vía pública en Pichanaqui tras el sismo registrado en el departamento de Junín. (Gobierno Regional de Junín)

Huánuco y Pasco: iglesia afectada y cortes de electricidad

En Huánuco, el jefe del Indeci informó que una iglesia ubicada en el distrito de Tomayquichua, provincia de Ambo, presentó daños asociados al movimiento sísmico.

Por el momento, no se han detallado las características de las afectaciones ni si comprometen la estabilidad del inmueble.

En Pasco, específicamente en el distrito de Chaupimarca, se reportó la interrupción del suministro eléctrico. Las autoridades mantienen las coordinaciones correspondientes para evaluar el alcance del corte y las condiciones para restablecer el servicio.

PUBLICIDAD

El primer piso del Hospital de Pichanaqui presenta grietas en el techo y escombros sobre el suelo tras el sismo ocurrido en la región de Junín. (Gobierno Regional de Junín)

Caída de rocas restringe el tránsito en carreteras del centro del país

El movimiento telúrico también provocó desprendimientos de rocas en diferentes tramos de la red vial.

De acuerdo con el reporte del Indeci, la carretera Tarma-San Ramón presentó restricciones al tránsito, mientras que en la ruta Lima-Huancayo se registraron caídas de piedras que dificultaron la circulación de vehículos.

Vásquez también mencionó que un vehículo quedó detenido en la carretera Central debido al material desprendido sobre la vía, sin que se informara de lesiones entre sus ocupantes.

Ante estas situaciones, Provías movilizó maquinaria para retirar las rocas y recuperar las condiciones de transitabilidad en los sectores afectados.

La habilitación de los tramos dependerá de las evaluaciones de seguridad y de los trabajos de limpieza, especialmente en las zonas donde podrían producirse nuevos desprendimientos.

PUBLICIDAD

La ruta que conecta San Ramón y Tarma se encuentra intransitable debido a un masivo deslizamiento de piedras provocado por el sismo de 6.7 registrado en Junín. Este video muestra la escena nocturna y las dificultades para el tránsito vehicular. | Info Andes

Lima: caída de rocas en la Costa Verde y derrumbe de pircas

Aunque el epicentro se localizó en Junín, el sismo también fue percibido con intensidad en distintos distritos de Lima Metropolitana.

Entre las incidencias reportadas figura la caída de rocas en la Costa Verde, a la altura de Miraflores, donde se realizan verificaciones para determinar el alcance de los desprendimientos.

En Independencia, se informó sobre el derrumbe de algunas pircas construidas con piedras y llantas, estructuras cuya estabilidad puede verse comprometida por movimientos sísmicos.

El balance televisivo también mencionó posibles afectaciones en viviendas de Mi Perú, distrito ubicado en la provincia constitucional del Callao, que deberán ser verificadas por las autoridades correspondientes.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se ha difundido un consolidado oficial sobre la cantidad total de viviendas dañadas en Lima y Callao.

La posta de Luriama en Huacho quedó destruida sobre la vía pública tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

Indeci no reporta personas lesionadas y pide reforzar los planes familiares

Pese a las afectaciones materiales comunicadas desde distintas localidades, el jefe del Indeci señaló que no se habían recibido reportes de personas afectadas en su salud hasta el momento de la entrevista.

Sin embargo, precisó que las evaluaciones continuaban, especialmente en las localidades más alejadas, donde la recopilación de información puede tomar más tiempo.

El funcionario aprovechó la emergencia para recordar la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, que permita identificar las zonas seguras, las rutas de evacuación y las responsabilidades de cada integrante del hogar.

PUBLICIDAD

También recomendó mantener preparada una mochila de emergencia y contar con una caja de reserva que incluya artículos esenciales para afrontar una eventual interrupción de servicios básicos.

Vásquez recordó que los sismos no pueden predecirse y que practicar las medidas de evacuación permite responder con mayor rapidez ante un movimiento de gran magnitud.

Mientras tanto, el COEN y las oficinas de Defensa Civil continúan recopilando información para actualizar el balance de daños y determinar las necesidades de atención en las zonas afectadas.