Junín registró tres sismos de magnitud considerable entre julio y noviembre de 2026. Los especialistas explican que estos movimientos no necesariamente tienen el mismo origen geológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres movimientos sísmicos de magnitud considerable han puesto a Junín en el centro de la atención durante los últimos cuatro meses. El primero ocurrió el 18 de julio, cuando un sismo de magnitud 5,4 provocó graves daños en Chupaca. El segundo, de magnitud 5,0, se registró el 6 de agosto en la misma zona. El más reciente, de magnitud 6,7, sacudió la región la noche del viernes 20 de noviembre y fue percibido en diversas partes del Perú.

La recurrencia plantea una pregunta: ¿qué ocurre debajo de Junín para que se registren estos movimientos? La explicación está en la compleja actividad tectónica del centro del país, donde conviven fallas geológicas superficiales y los efectos del desplazamiento de una placa oceánica bajo el continente.

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Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Mientras los sismos de julio y agosto estuvieron vinculados con la actividad sísmica superficial de Chupaca, el movimiento de noviembre se originó a 129 kilómetros de profundidad, por lo que corresponde a un mecanismo distinto.

Un sismo de 6.7 grados de magnitud remeció la región de Junín, Perú. Observa las imágenes del preciso instante del temblor y las reacciones de la población.

La falla Altos del Mantaro: qué ocurrió en julio y agosto

El 18 de julio, un sismo de magnitud 5,4 sacudió la provincia de Chupaca. Tras realizar estudios de campo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) determinó que el evento estuvo asociado a la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro, ubicada en el extremo suroeste del valle del Mantaro.

El movimiento ocurrió a aproximadamente 9,5 kilómetros de profundidad. Su cercanía a la superficie contribuyó a que las sacudidas fueran intensas en localidades próximas al epicentro.

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El IGP también identificó que las condiciones del suelo incrementaron los efectos del sismo en determinadas zonas. En algunos sectores, el movimiento fue amplificado más de 2,5 veces, lo que contribuyó a los daños en construcciones vulnerables, especialmente viviendas de adobe.

La actividad no terminó allí. El 6 de agosto se registró una réplica de magnitud 5,0, con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros.

Este nuevo movimiento provocó daños adicionales en edificaciones que ya habían resultado afectadas en julio.

Vista de la plaza principal dañada tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Pumpunya, provincia de Chupaca, región de Junín, Perú, 19 de julio de 2026. REUTERS/Yershon Vilca

¿Qué placa tectónica se encuentra debajo de Junín?

Para entender la actividad sísmica de la región también es necesario mirar mucho más abajo de la superficie.

El Perú está ubicado en una zona de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera es oceánica y avanza por debajo de la segunda mediante un proceso conocido como subducción.

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Este desplazamiento ocurre de manera continua y es una de las principales causas de la actividad sísmica del territorio peruano.

<text>En las regiones andinas, la placa de Nazca puede encontrarse a más de 100 kilómetros de profundidad. A medida que se introduce debajo del continente, experimenta deformaciones internas que pueden liberar energía y producir movimientos sísmicos de profundidad intermedia.</text>

Esto permite comprender por qué también se registran sismos importantes lejos del litoral, incluso cuando el origen del movimiento no está relacionado con una falla superficial cercana.

Un esquema geológico detalla los sismos superficiales en Chupaca y los movimientos profundos provocados por la subducción de la placa de Nazca en Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El sismo de 6,7 fue causado por la misma falla de Chupaca?

La profundidad es una de las principales diferencias entre los eventos.

El sismo del 20 de noviembre ocurrió a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia del mismo nombre, con un foco sísmico localizado a 129 kilómetros bajo la superficie.

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Por sus características, se trata de un evento de profundidad intermedia, relacionado con la dinámica de las placas tectónicas bajo el continente y no con la reactivación superficial de la falla Altos del Mantaro.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que el movimiento de magnitud 6,7 no estaba relacionado con las fallas geológicas de Junín.

La distinción es importante: que varios sismos ocurran en un mismo departamento no significa que compartan el mismo punto de origen ni que uno haya provocado necesariamente al siguiente.

En julio y agosto, la actividad estuvo concentrada en Chupaca, a pocos kilómetros de profundidad. En noviembre, el foco sísmico se localizó mucho más abajo y en otra zona de la región.

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Una mujer observa la plaza principal dañada por el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Pumpumya Chupaca Junín, Perú, 19 de julio de 2026. REUTERS/Yershon Vilca

¿La repetición de sismos significa que ocurrirá uno más fuerte?

La sucesión de movimientos no permite afirmar que se esté preparando un terremoto de mayor magnitud.

Los sismos no pueden predecirse con precisión en cuanto a su fecha, lugar y magnitud. Por ello, tampoco es científicamente correcto interpretar tres eventos relevantes como una cuenta regresiva hacia un movimiento más destructivo.

Lo que sí demuestra la actividad registrada en Junín es que la región está expuesta a diferentes fuentes sísmicas, algunas superficiales y otras situadas a gran profundidad.

Para los especialistas, conocer estas diferencias permite identificar mejor los peligros y orientar medidas de prevención, especialmente en localidades con viviendas vulnerables.

El antecedente de Chupaca también dejó otra lección: una misma magnitud no produce necesariamente los mismos daños en todos los lugares. La profundidad del sismo, las características del suelo y la resistencia de las edificaciones pueden marcar diferencias decisivas.

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