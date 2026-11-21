Un sismo de 6.7 grados de magnitud remeció la región de Junín, Perú. Observa las imágenes del preciso instante del temblor y las reacciones de la población.

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El sismo de magnitud 6,7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre en Junín fue percibido en distintas regiones del Perú, incluida Lima, pese a que su epicentro se localizó en la zona central del país. Aunque los primeros reportes oficiales no daban cuenta de víctimas, el movimiento reavivó una preocupación entre muchas familias: ¿qué tan seguras son las viviendas que han soportado varios temblores?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo ocurrió a las 7:09 p. m., a 30 kilómetros al noroeste de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros e intensidad V en la zona del epicentro. Esta última característica ayuda a explicar por qué el movimiento se percibió a grandes distancias.

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En entrevista con Infobae Perú, el ingeniero Darwin La Torre Esquivel, especialista en estructuras y docente de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, explicó que la profundidad de un sismo influye en la manera en que la energía llega a la superficie y, por tanto, en las fuerzas que experimentan las edificaciones.

El especialista también advirtió que las construcciones previamente dañadas pueden presentar mayor vulnerabilidad frente a nuevos movimientos, especialmente cuando las fisuras comprometen elementos estructurales.

Un sismo de 6.7 grados en Junín ha dejado un rastro de daños en diversas regiones, afectando iglesias, viviendas, hospitales y vías de comunicación. El centro de operaciones de emergencia nacional monitorea la situación mientras se evalúan las consecuencias y se critica la falta de preparación ciudadana ante estos eventos. | Canal N

¿Por qué el sismo de Junín se sintió tan lejos de su epicentro?

Para comprender lo ocurrido, La Torre señaló que primero es necesario distinguir entre magnitud e intensidad, dos conceptos que suelen confundirse.

La magnitud expresa la cantidad de energía liberada durante el sismo. La intensidad, en cambio, describe sus efectos en un lugar determinado, a partir de lo que perciben las personas y de los daños observados.

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“Un sismo puede ser de escala 6,7 superficial, como puede ser bastante profundo, pero en ambos casos liberan la misma cantidad de energía”, explicó el ingeniero La Torre.

La diferencia está en cómo esa energía se transmite hasta la superficie. Cuando el foco sísmico se encuentra a poca profundidad, las ondas pueden generar movimientos más intensos cerca del epicentro. En un evento profundo, la energía recorre una distancia mayor y puede propagarse hacia una extensión geográfica más amplia.

Por ello, un sismo profundo puede sentirse en ciudades muy alejadas sin producir necesariamente daños de la misma magnitud en todas ellas.

En el caso de Junín, los 129 kilómetros de profundidad contribuyen a explicar que las ondas sísmicas fueran percibidas en un territorio extenso. Sin embargo, La Torre precisó que la afectación de cada construcción depende también de las características del terreno y de su capacidad de resistencia.

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Descubre cómo sonó el devastador terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la región de Junín, Perú. Este video muestra la ubicación del epicentro y una representación visual del sonido sísmico.

¿Qué habría ocurrido si el sismo de magnitud 6,7 hubiera sido superficial?

El especialista sostuvo que un movimiento de igual magnitud, pero con un foco más cercano a la superficie, podría provocar aceleraciones y fuerzas sísmicas mayores sobre las edificaciones próximas al epicentro.

Esa posibilidad adquiere especial relevancia en el Perú, donde numerosas viviendas han sido levantadas mediante procesos de autoconstrucción, sin supervisión técnica suficiente.

La Torre explicó que el riesgo sísmico responde a la combinación de tres factores: el peligro de que ocurra un sismo, la vulnerabilidad de las construcciones y la exposición de las personas.

Esta infografóa detalla cómo la profundidad sísmica y el desgaste acumulado comprometen la seguridad de las edificaciones informales en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso peruano, el peligro es elevado por la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, mientras que la vulnerabilidad aumenta cuando las edificaciones no cumplen las exigencias de diseño y construcción sismorresistente.

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El ingeniero señaló que cerca del 70 % de las edificaciones en el país serían informales, una estimación que refleja su preocupación por la seguridad de las viviendas.

Para el especialista, un sismo superficial de gran magnitud en una zona densamente poblada podría tener consecuencias considerablemente más graves, sobre todo en construcciones que presentan deficiencias estructurales.

Un edificio presenta el derrumbe de su estructura de conexión y daños en el muro perimetral tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

¿Las viviendas se debilitan después de varios sismos?

Una de las principales advertencias de La Torre está relacionada con el daño acumulado en las edificaciones.

El ingeniero explicó que, durante un movimiento sísmico, las viviendas experimentan desplazamientos y deformaciones. Cuando estas superan determinados límites, pueden aparecer fisuras y deteriorarse los materiales o elementos encargados de resistir las fuerzas.

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“Si ya ocurrió un sismo que dañó una vivienda y vuelve a ocurrir otro, ya sea un día después o seis meses después o cinco años después, esa vivienda lógicamente ya está debilitada”, señaló.

Los restos de una pared derruida ocupan la vía pública en Pichanaqui tras el sismo registrado en el departamento de Junín. (Gobierno Regional de Junín)

Esto no significa que todos los temblores provoquen daños permanentes. Sin embargo, una estructura que ya presenta deterioro podría tener menor capacidad para soportar un siguiente movimiento, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de sus condiciones de construcción.

El especialista recordó el sismo ocurrido en julio en Chupaca, también en Junín, que tuvo una profundidad aproximada de 9,5 kilómetros y provocó daños concentrados en diversas construcciones.

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A diferencia del movimiento registrado este 20 de noviembre, aquel evento fue superficial, una condición que contribuyó a que sus efectos fueran más severos en localidades cercanas.

Por ello, La Torre recomendó que las familias cuyas viviendas presentaron daños en sismos anteriores soliciten una evaluación técnica, incluso si aparentemente lograron soportar el último movimiento.

La ruta que conecta San Ramón y Tarma se encuentra intransitable debido a un masivo deslizamiento de piedras provocado por el sismo de 6.7 registrado en Junín. Este video muestra la escena nocturna y las dificultades para el tránsito vehicular. | Info Andes

Las viviendas de adobe presentan una vulnerabilidad particular

La situación adquiere mayor importancia en localidades del centro del país, donde todavía existen numerosas construcciones de adobe.

El especialista explicó que este material presenta características que pueden aumentar su vulnerabilidad ante los movimientos sísmicos, especialmente cuando las viviendas carecen de refuerzos adecuados.

Entre ellas mencionó el elevado peso de los muros, la fragilidad del material y su menor capacidad para deformarse antes de sufrir daños importantes.

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El primer piso del Hospital de Pichanaqui presenta grietas en el techo y escombros sobre el suelo tras el sismo ocurrido en la región de Junín. (Gobierno Regional de Junín)

A diferencia de las estructuras de concreto armado correctamente diseñadas, que pueden contar con elementos capaces de deformarse sin perder inmediatamente su resistencia, las construcciones tradicionales de adobe no reforzado pueden experimentar fallas más frágiles.

Esto no significa que todas las viviendas de adobe sean inseguras, sino que requieren soluciones de diseño y reforzamiento apropiadas para resistir movimientos sísmicos.

¿Cómo saber si una grieta en la pared es peligrosa?

Después de un sismo, muchas familias revisan sus paredes en busca de rajaduras. Sin embargo, no todas las fisuras tienen el mismo significado ni representan el mismo nivel de riesgo.

La Torre explicó que una de las primeras tareas de un ingeniero estructural consiste en identificar el sistema constructivo de la vivienda y determinar qué elementos soportan su peso.

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Por ejemplo, una fisura localizada en un tabique utilizado únicamente para dividir ambientes puede tener implicancias distintas de una grieta que afecta un muro portante, una columna u otro elemento estructural.

“Si la fisura está en un muro portante que soporta todo el peso del edificio, entonces ahí sí va a ser algo más grave”, explicó.

El ingeniero civil Darwin La Torre Esquivel, docente de la Universidad de Lima, evalúa el estado y la seguridad de las estructuras tras los movimientos sísmicos en el Perú.

El ingeniero advirtió que los propietarios no siempre tienen conocimientos suficientes para distinguir ambos casos. Por eso, desaconsejó intentar determinar la seguridad de una vivienda únicamente a partir de la apariencia de las grietas.

Su recomendación es solicitar la revisión de un ingeniero civil especializado en estructuras, especialmente cuando aparecen daños nuevos, se agrandan las fisuras existentes o existe incertidumbre sobre la resistencia de la edificación.

Si se observan daños importantes, desprendimientos o deformaciones, lo prudente es evitar el uso de las zonas comprometidas hasta contar con una evaluación de seguridad.

Para La Torre, el mensaje principal después del sismo de Junín es que haber resistido un movimiento fuerte no garantiza que una vivienda pueda soportar el siguiente en las mismas condiciones. Conocer su estado estructural resulta fundamental para identificar posibles riesgos antes de que ocurra otra emergencia.