Un sismo de 6.7 grados en Junín ha dejado un rastro de daños en diversas regiones, afectando iglesias, viviendas, hospitales y vías de comunicación. El centro de operaciones de emergencia nacional monitorea la situación mientras se evalúan las consecuencias y se critica la falta de preparación ciudadana ante estos eventos. | Canal N

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El sismo de magnitud 6,7 con epicentro en Junín dejó afectaciones materiales y bloqueos viales en Huánuco, donde la caída de rocas interrumpió el tránsito en sectores de la Carretera Central y se reportaron daños preliminares en edificios públicos, una universidad y construcciones antiguas.

El movimiento fue percibido como fuerte y prolongado en diversas localidades de la región. Tras el temblor, ciudadanos salieron de sus viviendas y permanecieron en calles y plazas ante el temor de nuevas sacudidas, mientras las autoridades iniciaron el monitoreo de las zonas que podrían haber resultado afectadas.

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El reporte más concreto fue emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco (COER), que confirmó un derrumbe de piedras en la Carretera Central, en el tramo Huánuco-Ambo, a la altura de la localidad y distrito de Tomayquichua, en la provincia de Ambo.

El interior de una oficina presenta papeles y restos dispersos en el suelo tras el sismo de magnitud 6,7 que afectó a las regiones de Junín y Huánuco.

La caída de rocas bloqueó la Carretera Central entre Huánuco y Ambo

El desprendimiento de rocas bloqueó el tránsito vehicular en uno de los principales corredores de conexión de Huánuco. El COER informó que la interrupción ocurrió después del sismo y que afectó el tramo ubicado a la altura de Tomayquichua.

También se registraron deslizamientos en la zona de Cutimarca, en Huancahuasi, según los reportes recibidos tras la emergencia. Varios vehículos, entre ellos camiones, quedaron detenidos a causa del bloqueo de la vía. De manera preliminar, se informó que al menos una camioneta quedó atrapada en el lugar.

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Dos personas caminan de noche por una carretera cubierta por el desprendimiento de piedras tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en la zona central de Perú.

Hasta los primeros reportes disponibles, no se habían confirmado personas heridas por el derrumbe. Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por los sectores comprometidos y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales mientras se ejecutaban las labores de evaluación y despeje.

La interrupción de la Carretera Central generó preocupación por tratarse de una vía clave para el traslado de personas, productos y servicios entre Huánuco, Ambo y otras zonas del centro del país. El restablecimiento de la circulación dependerá de la remoción de las rocas y de la inspección técnica de los puntos con riesgo de nuevos desprendimientos.

Un vehículo permanece detenido en un tramo bloqueado por rocas en Tomayquichua tras los desprendimientos causados por el sismo en Huánuco.

Reportan daños en la Universidad de Huánuco y oficinas municipales

Además de los problemas en las vías, el sismo habría ocasionado daños en la infraestructura de la Universidad de Huánuco (UDH). Los reportes iniciales señalaron afectaciones materiales en instalaciones de esta casa de estudios, que deberán ser evaluadas por especialistas para determinar su alcance y definir las medidas de seguridad necesarias.

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La situación también alcanzó a las oficinas de la Municipalidad Provincial de Huánuco. De acuerdo con la información disponible, el movimiento provocó resquebrajamientos en ventanas y paredes de algunas dependencias municipales.

Las autoridades y entidades competentes deberán verificar las condiciones estructurales de estos inmuebles antes de confirmar la magnitud de los daños. La evaluación resulta necesaria, en especial, en edificaciones antiguas y en instalaciones que concentran atención al público o actividades educativas.

Un edificio presenta el derrumbe de su estructura de conexión y daños en el muro perimetral tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

Vecinos informaron fisuras en la iglesia Virgen del Carmen de Ambo

En la provincia de Ambo, vecinos reportaron posibles daños en la iglesia Virgen del Carmen. La información preliminar indicó la presencia de fisuras en la estructura del templo, aunque este hecho requería una inspección técnica para confirmar si las grietas fueron ocasionadas por el sismo y si representan un riesgo para los visitantes.

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Un potente sismo de 6.7 grados, con epicentro en Junín, se percibió con gran intensidad en Huánuco, sembrando el pánico entre los ciudadanos. El movimiento telúrico interrumpió una misa en la Catedral y generó deslizamientos en la ciudad, dejando a la población en estado de alerta. | Canal N

Los reportes ciudadanos también alertaron sobre afectaciones en construcciones antiguas de distintas zonas de Huánuco. La diversidad de los avisos obligó a las autoridades a mantener el monitoreo, con prioridad en los inmuebles que podrían presentar problemas estructurales y en los sectores donde se produjeron deslizamientos.

El sismo tuvo su epicentro en Junín, pero su intensidad fue percibida en Huánuco y en otras regiones del centro del Perú. La amplitud del movimiento llevó a numerosas familias a evacuar de manera preventiva sus viviendas y a buscar espacios abiertos.

Una iglesia presenta una grieta vertical en su fachada exterior tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín y que afectó a la región de Huánuco.

El COER mantiene la evaluación de las zonas afectadas

La información sobre los daños se mantenía en condición preliminar mientras las instituciones responsables recopilaban datos de los distritos y provincias de la región. El COER, los gobiernos locales y las entidades de primera respuesta debían continuar con las inspecciones para establecer si existieron nuevas afectaciones en viviendas, infraestructura pública, centros educativos, templos y carreteras.

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Por el momento, el bloqueo en Tomayquichua concentró la respuesta inmediata debido a su impacto en el tránsito vehicular. Las autoridades pidieron a la población no exponerse a zonas de ladera ni circular por tramos con caída de rocas hasta que se confirme que las condiciones son seguras.

La evaluación posterior al sismo permitirá determinar el estado de la infraestructura reportada como afectada y establecer las acciones necesarias para atender las consecuencias del movimiento en Huánuco.

Un deslizamiento de rocas y tierra bloquea una carretera durante la noche tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en el departamento de Junín.