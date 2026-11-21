El futbolista peruano de 29 años comenta la evolución deportiva del plantel a lo largo de la temporada y analiza el próximo partido frente a Universitario de Deportes en la definición del torneo local. Crédito: X Jax Latin Media.

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Sport Huancayo afrontará una jornada que puede quedar marcada en su historia reciente. El equipo de Richard Pellejero recibirá a Universitario este domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas, con la oportunidad de conquistar el Torneo Clausura 2026 y asegurar su presencia en las semifinales de la Liga 1. Diego Carabaño, uno de los jugadores que sostuvo la campaña, remarcó que el plantel asume el reto con los ánimos a mil.

El mediocampista habló con ‘Jax Latin Media’ a la salida de un entrenamiento y destacó el cambio que atravesó el conjunto huancaíno durante los últimos meses. “Llegamos con la expectativa y los ánimos a mil para hacer historia con Huancayo”, declaró el futbolista, quien aparece como una de las piezas habituales en la alineación del ‘rojo matador’.

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Carabaño recordó que el panorama era distinto hace pocos meses, cuando Sport Huancayo se encontraba comprometido con la parte baja de la tabla. “Hace tres o cuatro meses estábamos peleando el descenso. Lo hemos ido remando poco a poco”, manifestó sobre una recuperación que dejó al equipo en la cima del Clausura antes de la última fecha.

El volante aseguró que el grupo mantendrá la misma actitud que le permitió revertir ese escenario. “Nadie confiaba en nosotros, hasta ahora creo yo, pero vamos a salir con la misma humildad y a proponer. Con la ‘U’ tenemos que ganar”, afirmó. El partido se disputará en el estadio IPD de Huancayo, donde el cuadro local buscará un triunfo decisivo ante su público.

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Diego Carabaño ha marcado dos tantos y ha brindado cuatro asistencias en el año con Sport Huancayo. Crédito: Copa Caliente.

El futbolista también atribuyó el crecimiento del equipo a la propuesta que trabaja el comando técnico desde la temporada anterior a cargo de Richard Pellejero. “Teníamos una idea con el profesor desde el año pasado y se fue plasmando. Al principio nos costó, pero una vez que arrancamos fue difícil parar”, explicó en referencia a Pellejero.

Para Carabaño, la ubicación actual de Sport Huancayo responde a un proceso y no a un resultado aislado. “No es casualidad que ahora estemos peleando el campeonato”, sostuvo. El elenco de la ‘Ciudad Incontrastable’ llega a la fecha final con 34 puntos, dos más que Sporting Cristal y Universitario, sus perseguidores directos.

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El encuentro ante los ‘cremas’ comenzará a las 15:00 horas, en simultáneo con el duelo entre Sporting Cristal y Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. La programación busca que los tres equipos con opciones al título disputen sus compromisos bajo las mismas condiciones. Carabaño reconoció que el plantel es consciente de la magnitud del duelo.

“De por sí, es bonito jugar con un grande. Nosotros anhelábamos pelear un Sudamericano o algo así, pero ahora estamos a un partido de la gloria”, expresó. El jugador también puso un límite a la expectativa: “Podemos lograrlo todo o quedarnos sin nada; somos conscientes de eso”.

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El 'rojo matador' pasó de estar en zona de descenso a tener la primera opción al título de esta fase. Créditos: L1 Max.

Sobre las versiones en torno a la posible formación que presentará Universitario, Carabaño indicó que Sport Huancayo se preparó para afrontar cualquier escenario. “La ‘U’ es un equipo grande y vendrá con toda su gente. Nosotros ya nos habíamos mentalizado para salir por los tres puntos, venga quien venga”, señaló.

El mediocampista cerró con un mensaje dirigido a la posibilidad de conseguir un resultado que trascienda el torneo. “Queremos que eso nos lleve a la gloria y dejar una historia en Huancayo”, afirmó. El cuadro local depende de sí mismo y tendrá enfrente a un rival que también necesita ganar para mantenerse en la disputa.

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Los escenarios del final del Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo tiene la primera opción para quedarse con el Clausura. Si vence a Universitario, será campeón sin depender de ningún otro resultado y avanzará a las semifinales de la Liga 1, instancia en la que enfrentaría al conjunto ‘merengue’. Además, obtendría la condición de Perú 3 para la Copa Libertadores 2027.

El destino acaba de ofrecerle una nueva oportunidad de éxito a Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Un empate mantendría abierta la definición. En ese caso, el equipo de Pellejero tendría que esperar que Sporting Cristal no supere a Cienciano. Si los ‘celestes’ empatan o pierden, el punto le alcanzará al cuadro huancaíno para celebrar el título del segundo torneo del año.

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Una derrota, en cambio, terminará con sus posibilidades. Si Universitario gana en Huancayo, superará al local en la clasificación y cualquier resultado de Sporting Cristal dejará al conjunto huancaíno sin opciones. Por ello, el partido se presenta como la final anticipada para un plantel que pasó de pelear el descenso a disputar el Clausura.