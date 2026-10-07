Expulsión de Miguel Araujo tras insólito error en Perú vs Colombia por amistoso FIFA

El defensa pidió disculpas tras roja que dejó a la selección peruana con 10 hombres - Crédito: Bicolor .

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Miguel Araujo tuvo una fugaz participación en el amistoso entre Perú y Colombia, disputado este martes 6 de octubre por la fecha FIFA. El defensor de la ‘bicolor’ ingresó en el segundo tiempo y apenas dos minutos después terminó expulsado, luego de perder el balón y cometer una falta como último hombre para evitar una ocasión clara del conjunto colombiano.

El zaguero de Sporting Cristal había ingresado a los 63 minutos en reemplazo de Renzo Garcés, cuando el equipo peruano buscaba reaccionar después del tanto de Samuel Velásquez, quien había adelantado a los colombianos a los 57’. Sin embargo, su presencia en el campo duró muy poco y terminó dejando al conjunto de Mano Menezes con diez jugadores.

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La acción que desencadenó la expulsión comenzó con una entrega de Erick Noriega hacia Miguel Araujo. El defensor recibió la pelota y decidió conducirla unos metros, pero demoró más de la cuenta ante la presión de Camilo Durán, quien también había ingresado recientemente y se encontraba fresco para disputar la jugada.

Araujo no consiguió controlar la situación y terminó perdiendo la posesión ante el atacante colombiano. Durán reaccionó rápidamente y emprendió carrera hacia el área de la ‘bicolor’, quedando con el camino libre para enfrentarse a Pedro Gallese.

El defensor nacional quedó por detrás del delantero y tuvo que retroceder para intentar corregir el error que había cometido segundos antes. Al ver que Durán podía quedar mano a mano con Gallese, el defensor peruano optó por derribarlo antes de que ingresara al área y pudiera definir frente al arquero peruano.

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Miguel Araujo pide disculpas tras su expulsión ante Colombia. Crédito: Captura

La infracción fue sancionada con tarjeta roja directa, debido a que Miguel Araujo era el último hombre de la defensa nacional y evitó una ocasión manifiesta de gol. De esta manera, Perú pasó a jugar con diez futbolistas cuando todavía quedaba una parte importante del encuentro por disputar.

Apenas dos minutos en cancha

La expulsión se produjo a los 65 minutos, apenas dos después del ingreso del defensor. Araujo había entrado con la intención de reforzar la defensa en la segunda mitad, pero terminó protagonizando una acción que complicó los planes del comando técnico peruano.

El momento fue especialmente delicado porque la ‘bicolor’ intentaba reaccionar después del gol de Velásquez. Con un jugador menos, el equipo tuvo que reorganizarse para afrontar el tramo final del amistoso ante un combinado colombiano que buscaba ampliar su ventaja.

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Mientras abandonaba el campo del NU Stadium, Araujo mostró su pesar por lo sucedido y realizó un gesto de disculpas hacia las tribunas. El defensor fue consciente de que su decisión de intentar corregir la pérdida del balón terminó condicionando a sus compañeros para los minutos restantes.

La expulsión marcó así una de las incidencias más llamativas del compromiso para el seleccionado peruano. Araujo tuvo apenas dos minutos para participar del encuentro antes de recibir la tarjeta roja y dejar a Perú con un hombre menos frente a Colombia.

Miguel Araujo fue uno de los defensores de Perú en la gira por Norteamérica. Crédito: FPF

Perú cerró su gira con derrota ante Colombia

La selección peruana terminó su gira por Norteamérica con una derrota 2-0 ante Colombia, en el último partido de la fecha FIFA. El resultado significó un cierre adverso para el equipo dirigido por Mano Menezes, que no pudo conseguir una victoria durante sus cuatro presentaciones en territorio norteamericano.

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La ‘bicolor’ acumuló así tres derrotas y un empate en esta serie de amistosos. Perú perdió ante Estados Unidos (4-1), igualó frente a México (1-1), cayó contra Canadá (2-0) y finalmente volvió a perder ante el combinado colombiano.

Más allá del resultado, estos encuentros sirvieron al comando técnico para evaluar alternativas y observar a distintos futbolistas de cara al proceso que continuará después de esta fecha FIFA. Ahora, Menezes deberá analizar las conclusiones que dejó la gira y definir los siguientes pasos de la selección peruana.