A través de un video difundido en redes sociales, la modelo brasileña Ana Paula Consorte relata los momentos vividos durante el sismo registrado en la región de Junín, en Perú. En la grabación, la pareja de Paolo Guerrero aparece sentada en un sofá dirigiéndose a la cámara para describir su reacción y la situación acontecida ante el movimiento telúrico.

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Ana Paula Consorte vivió momentos de angustia durante el sismo de magnitud 6,7 que remeció varias regiones del país la noche del viernes 20 de noviembre. La brasileña, embarazada de su tercer hijo con Paolo Guerrero, contó que el movimiento la sorprendió en casa junto a sus hijos y que salió con dos de ellos en brazos en busca de un lugar seguro.

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo ocurrió a las 19.09 horas, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y se originó a 129 kilómetros de profundidad. El movimiento fue percibido en diferentes zonas del país, desde Piura hasta Arequipa.

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A través de sus historias de Instagram, Consorte relató que el temblor fue distinto a otros que había sentido desde que llegó a vivir al Perú. La influencer señaló que, en ocasiones anteriores, había logrado mantener la calma porque los movimientos eran breves, pero esta vez el miedo aumentó cuando algunos objetos comenzaron a caer.

“Nunca me voy a acostumbrar a vivir con temblores. Dios mío, creo que este ha sido el más fuerte que he sentido desde que vivo aquí. ¡Qué desesperación!”, escribió la pareja de Paolo Guerrero al compartir los primeros detalles de la emergencia.

Ana Paula Consorte reveló el miedo que sintió durante el sismo junto a sus hijos.

Ana Paula Consorte salió de casa con sus hijos

La modelo explicó que Paolo Guerrero se encontraba concentrado cuando se produjo el sismo. Ella estaba en la sala de su vivienda con sus hijos: José dormía y Paolo André veía dibujos animados. La reacción del menor fue la primera señal que le hizo advertir que el movimiento era más fuerte de lo habitual.

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“Gente, qué desesperación fue. Ahora que estoy más tranquila, puedo hablar. Quiero compartir esto con ustedes: quienes nacemos en un país que no es sísmico no tenemos idea de lo que se siente. Desde que vine a vivir a Perú, cada vez que pasé por esos temblores, siempre fueron muy rápidos”, contó.

Ana Paula recordó que, días antes, un sismo la sorprendió mientras se hacía las uñas y no reaccionó con alarma. “Hasta el otro día me estaba haciendo las uñas y empezó un temblor. Yo me quedé tranquila. La chica me preguntó: ‘¿No vas a bajar a ver a los niños?’. Le dije: ‘No, empieza y pasa’. Y pasó”, relató.

Sin embargo, la situación fue diferente durante el sismo registrado la noche del viernes. “Hoy, Paolo Guerrero está concentrado. Yo estaba aquí en la sala con los niños; José dormía y Paolo André miraba dibujos animados. Empezó a temblar, ¿no? Él me mira y me dice: ‘Mamá, ¿tienes miedo? Abrázame’”, explicó.

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La reacción de Paolo André aumentó su preocupación. “Entonces empecé a pensar: ‘Si él tiene miedo, es porque lo está sintiendo. Él nunca siente los temblores, así que este es fuerte’. Y empezaron a caerse cosas de la estantería. Ahí me levanté y dije: ‘Tenemos que salir. Vamos’”, agregó.

Ana Paula Consorte relata los momentos de terror que vivió durante el fuerte sismo en Junín: “¡Qué desesperación!”

El temor de bajar desde el quinto piso

La influencer indicó que tomó a dos de sus hijos y trató de salir del departamento junto a Manu. El movimiento y la necesidad de llegar a la calle provocaron que el miedo se apoderara de ella mientras descendían desde el quinto piso.

“Agarré a uno, puse a uno de este lado y al otro del otro lado. Le dije: ‘Manu...’. Y, gente, le dije: ‘Manu, vamos’. Pero ¿saben cuando uno solo quiere decir ‘vamos, vamos, vamos’ y correr hacia cualquier lado? Yo solo quería ver la calle, respirar el aire de la calle, ver a mis hijos en la calle”, manifestó.

Consorte describió el instante en que llegó a las escaleras del edificio. “Cuando llegué a la escalera —vivimos en el quinto piso— pensé: ‘¿Voy a llegar a la calle, Dios mío?’. Ahí uno empieza a pensar de todo y como que me paralicé”, señaló.

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El sismo comenzó a detenerse mientras la familia buscaba salir. Según contó, Manu fue quien le advirtió que el movimiento estaba disminuyendo, aunque Ana Paula continuaba temblando por el impacto de lo ocurrido.

“El temblor comenzó a parar y Manu dijo: ‘Mamá, ya está parando’. Yo temblaba tanto que no lograba sentir que el temblor había parado. Le decía: ‘¿Estás segura, Manu? Sigo sintiendo que tiembla’. Pero, en realidad, era yo la que ya estaba temblando”, relató.

La brasileña explicó que, después de la emergencia, lograron regresar y calmarse. “Después entramos, nos calmamos y todo eso, pero para mí fue el más fuerte que viví aquí y fue desesperante, de verdad. No existía embarazo ni nada: yo solo quería correr a la calle con los niños. Pero ya estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Está todo bien”, concluyó.

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El testimonio de Ana Paula Consorte reflejó el temor que generó el fuerte movimiento entre las familias que se encontraban en sus viviendas. La influencer agradeció que sus hijos se encuentren bien y compartió su experiencia luego de recuperar la tranquilidad.

Ana Paula Consorte narra a detalle como vivió el sismo en Junín. IG