Personalidades de la televisión peruana como Tula Rodríguez y María Pía Copello compartieron en redes sociales sus testimonios tras el sismo de magnitud 6.7 registrado por el Instituto Geofísico del Perú. En las publicaciones, Rodríguez relató que el temblor ocurrió mientras se encontraba en su automóvil, mientras que Copello difundió el reporte oficial del evento sísmico y expresó su preocupación por los afectados.

Guardar

El sismo de magnitud 6,7 que remeció gran parte del país la noche del viernes 20 de noviembre también generó reacciones entre figuras de la televisión, la música y las redes sociales.

Janet Barboza, María Pía Copello, Tula Rodríguez, Ana Paula Consorte, Giacomo Benavides y Yiddá Eslava utilizaron sus plataformas para compartir información, relatar cómo vivieron el movimiento y preguntar por el estado de sus seguidores.

PUBLICIDAD

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo se registró a las 19.09 horas, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad V en la zona cercana al epicentro y fue percibido en varias regiones, entre ellas Lima.

María Pía Copello fue una de las primeras figuras en compartir el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú. La conductora publicó la información sobre el epicentro y envió un mensaje a quienes sintieron el movimiento desde distintos puntos del país.

“Espero que todos estén bien. Se sintió bastante fuerte”, escribió María Pía Copello en sus historias. Su publicación reflejó la preocupación que se generó entre los usuarios, quienes comenzaron a comentar dónde se encontraban cuando empezó el sacudimiento.

PUBLICIDAD

María Pía Copello compartió el reporte del IGP y pidió a sus seguidores que se mantuvieran atentos.

Janet Barboza también recurrió a sus redes sociales para difundir el reporte sobre el sismo. La conductora compartió la información del epicentro del movimiento telúrico, sin añadir un comentario adicional sobre cómo lo vivió.

Janet Barboza difundió la información sobre el epicentro del sismo de magnitud 6,7.

Yiddá Eslava siguió una línea similar y publicó en sus historias el informe relacionado con el epicentro. La actriz y creadora de contenido optó por replicar la información oficial tras el movimiento que sorprendió a miles de ciudadanos en distintos puntos del Perú.

Yiddá Eslava compartió información sobre el sismo en Junín en sus redes.

Tula Rodríguez no percibió el movimiento

Tula Rodríguez tuvo una reacción distinta a la de otras figuras del espectáculo. La conductora contó que no llegó a sentir el sismo y pidió a sus seguidores que le relataran cómo vivieron los minutos de tensión.

PUBLICIDAD

“Gracias a Dios no lo sentí. Cuéntame dónde has estado”, escribió Tula Rodríguez en una publicación dirigida a su comunidad digital.

Su mensaje recibió respuestas de usuarios que aseguraron haber sentido con fuerza el movimiento en Lima, así como en otras regiones. El sismo fue percibido desde Piura hasta Arequipa, según reportes ciudadanos recogidos luego de la emergencia.

El director del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que el amplio radio de percepción estuvo relacionado con la profundidad del evento. “Por lo tanto, el radio de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande”, señaló el especialista.

Tavera agregó que la duración del movimiento fue mayor a la habitual debido a la cantidad de ondas generadas a esa profundidad. Aunque el sismo se originó lejos de Lima, muchas personas reportaron haberlo sentido con intensidad dentro de viviendas, oficinas, centros comerciales y programas de televisión.

PUBLICIDAD

Ana Paula Consorte relató el temor que vivió con sus hijos

Ana Paula Consorte compartió uno de los mensajes más extensos y personales luego del sismo. La brasileña, quien espera a su tercer hijo con Paolo Guerrero, relató que el movimiento la sorprendió junto a sus hijos y que tuvo que salir de casa cargando a dos de ellos.

“Nunca me voy a acostumbrar a vivir con temblores. Dios mío, creo que este ha sido el más fuerte que he sentido desde que vivo aquí. ¡Qué desesperación!”, escribió la influencer.

La pareja de Paolo Guerrero contó que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no pudo mantener la tranquilidad porque algunos objetos comenzaron a caer de una repisa. La situación provocó que reaccionara de inmediato para poner a salvo a sus niños.

PUBLICIDAD

“Embarazada, con un niño en cada brazo y saliendo corriendo de casa. Normalmente me mantengo súper tranquila cuando tiembla, pero hoy fue diferente. Empezaron a caerse las cosas de la repisa”, relató.

Consorte explicó que Paolo André corrió asustado hacia ella, mientras José se encontraba dormido. “Paolo André corrió asustado a mis brazos, José estaba durmiendo, lo agarré y salí corriendo con Manu para afuera. ¡Dios mío, qué susto tan horrible! Nunca había sentido tanto miedo durante un temblor”, añadió.

Ana Paula Consorte reveló el miedo que sintió durante el sismo junto a sus hijos.

Giacomo Benavides se preocupó por su mascota

Giacomo Benavides también expresó preocupación por el sismo, aunque centró su mensaje en su mascota. El actor compartió una publicación en la que contó que su perro sufrió durante el movimiento y consultó a sus seguidores si se encontraban bien.

PUBLICIDAD

“Mi Zaca la pasó horrible con el temblor, ptm, ¿ustedes todo bien?”, escribió Benavides. Su mensaje generó reacciones de usuarios que compartieron situaciones similares con sus mascotas, muchas de las cuales se asustaron durante el sacudimiento.

Giacomo Benavides expresó preocupación por su mascota tras el fuerte movimiento.

La reacción de los famosos reflejó el impacto que generó el sismo en Lima y otras regiones. Mientras algunos compartieron el reporte oficial, otros relataron el miedo que sintieron en sus hogares o preguntaron por el estado de sus seguidores.

Ante un movimiento telúrico, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades. También sugiere contar con una mochila de emergencia y evitar utilizar ascensores durante una evacuación.

PUBLICIDAD