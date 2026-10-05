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A qué hora juega Regatas Lima vs Alianza Lima: partido amistoso de presentación por la ‘Noche Regatas’ 2026

El conjunto chorrillano presentará a su plantel para la nueva temporada y tendrá como rival al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Revisa el horario y todos los detalles del encuentro

Regatas Lima y Alianza Lima se enfrentarán este martes 6 de octubre por la Noche Regatas 2026.
Regatas Lima y Alianza Lima se enfrentarán este martes 6 de octubre por la Noche Regatas 2026. Crédito: LPV
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Regatas Lima y Alianza Lima se enfrentarán este martes 6 de octubre por la Noche Regatas 2026, evento que servirá para presentar oficialmente al renovado plantel del conjunto chorrillano para la temporada 2026/27. El amistoso reunirá a dos equipos históricos que volverán a verse las caras antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley.

El cuadro ‘celeste’, que comanda el argentino Horacio Bastit, presentará ante sus hinchas las nuevas incorporaciones y pondrá a prueba el trabajo realizado durante la pretemporada. Al frente estará el vigente tricampeón del vóley peruano, que aprovechará este compromiso para continuar afinando detalles antes del inicio de la campaña oficial.

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¿A qué hora juegan Regatas vs Alianza Lima?

El duelo entre Regatas Lima y Alianza Lima se disputará este martes 6 de octubre como parte de la Noche Regatas 2026, presentación oficial del plantel chorrillano para la nueva temporada. El enfrentamiento de vóley está programado para las 17:30 horas de Perú.

La celebración comenzará a las 16:30 horas en el Coliseo de básquet del Club Regatas Lima, en Chorrillos, con una serie de actividades previas al encuentro. Posteriormente, ambos equipos saltarán a la cancha para protagonizar uno de los principales atractivos de la presentación del conjunto local.

Los aficionados podrán seguir el partido por televisión a través de Latina TV, que transmitirá el encuentro por sus señales 2 y 702 HD. La transmisión también estará disponible mediante la página web y el aplicativo de Latina.

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Programación del Regatas vs Alianza Lima.
Programación del Regatas vs Alianza Lima. Crédito: Latina

Regatas Lima presenta novedades para la nueva temporada

El conjunto chorrillano afrontará la nueva campaña bajo la dirección técnica del argentino Horacio Bastit, quien continúa en banquillo con el reto de conducir a un plantel renovado y devolver a Regatas a la pelea por los primeros lugares.

Entre las principales novedades aparecen Marina Scherer, Julieta Sández, Kyla Kenyatte, Evelyn Linares y Yujhamy Mosquera. También continúan en el equipo jugadoras como Kiara Montes, Nicole Abreu y Camila Monge.

Regatas cuenta con ocho títulos nacionales y es el club más laureado del vóley peruano. El conjunto chorrillano buscará recuperar protagonismo en la competencia local, luego de finalizar en el quinto lugar de la temporada pasada.

Alianza Lima y una exigente temporada

Por su parte, Alianza Lima llegará a este compromiso después de una intensa preparación. El conjunto de La Victoria, dirigido por Alejandro Schneider, afrontó recientemente la Noche Blanquiazul, evento que contó con la participación de equipos internacionales, y logró ganar todos sus partidos.

El plantel aliancista también tiene por delante importantes desafíos durante la temporada 2026/27. Entre ellos destaca su participación en el Mundial de Clubes, programado para diciembre, donde tendrá como rivales a Osasco, NEC Red Rockets Kawasaki y Eczacıbaşı. Además, buscará el tetracampeonato nacional.

Entre las principales figuras del equipo se encuentran Flavia Montes, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Allie Holland, María Alejandra Marín, Cristina Cuba, Ysabella Sánchez, Ioana Baciu y Daniela Bulaich.

Alianza Lima y Regatas, dos de los equipos más laureados del vóley peruano, se reencontrarán en la cancha
Alianza Lima y Regatas, dos de los equipos más laureados del vóley peruano, se reencontrarán en la cancha. Crédito: LPV

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley?

La temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley está prevista para comenzar el 17 de octubre. Por ello, el duelo entre Regatas y Alianza Lima será uno de los últimos ensayos de ambos equipos antes del inicio de la competencia oficial.

La Noche Regatas tendrá así un doble atractivo: la presentación del nuevo plantel chorrillano y un amistoso ante uno de los equipos llamados a competir por los primeros lugares del campeonato.

Regatas Lima vs Alianza Lima: datos del partido

  • Partido: Regatas Lima vs Alianza Lima
  • Evento: Noche Regatas 2026
  • Fecha: martes 6 de octubre de 2026
  • Hora: 17:30 horas de Perú
  • Estadio: Coliseo del Club Regatas Lima
  • TV: Latina TV
  • Streaming: web y aplicativo de Latina
  • Competencia: partido amistoso de preparación

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