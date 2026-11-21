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La delegación de Universitario de Deportes partió la tarde del sábado 21 de noviembre rumbo a Huancayo, donde enfrentará a Sport Huancayo en un partido que definirá al campeón del Torneo Clausura 2026.

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, algunos integrantes del plantel crema dialogaron con la prensa. Uno de ellos fue Williams Riveros, quien destacó la importancia del encuentro. “Un partido importante, como todos”, afirmó.

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El defensor paraguayo, conocido como ‘Tarzán’, dejó clara la postura de Universitario de cara al duelo frente al ‘rojo matador’. “Nosotros vamos a ganar. Buscaremos el partido desde el primer minuto, tomaremos las precauciones necesarias y saldremos a buscarlo”, sostuvo.

Por último, Riveros rechazó las versiones que indican que la ‘U’ se dejaría vencer por Sport Huancayo para evitar a Sporting Cristal en una eventual final. “Así es. La ‘U’ siempre sale a ganar en todas las canchas”, sentenció.

Williams Riveros dejó contundente mensaje sobre el Universitario vs Sport Huancayo por fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

Lo que dijo Fabián Bustos sobre el Universitario vs Sport Huancayo

Fabián Bustos se sumó a Williams Riveros al responder a los comentarios que ponen en duda la intención de Universitario de Deportes en el partido ante Sport Huancayo, que definirá al ganador del Torneo Clausura 2026.

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En los últimos días surgieron versiones que indican que los ‘cremas’ se dejarían vencer por el ‘rojo matador’ para evitar un eventual cruce con Sporting Cristal en las semifinales de la Liga 1.

Consultado por el tema en la previa del encuentro, Bustos fue directo. “Que hablen, que sigan hablando. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y en tratar de sacar el resultado”, respondió el entrenador argentino.

El técnico también cuestionó las especulaciones alrededor del cuadro crema. Si bien reconoció el derecho de la prensa a informar y opinar, sostuvo que los protagonistas deben evitar referirse de forma constante a otros clubes. En esa línea, remarcó que cada institución debe centrarse en su trabajo, respetar a los rivales y perseguir sus propios objetivos.

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El técnico argentino respondió a los comentarios que afirman que la 'U' se dejará ganar para evitar a Sporting Cristal. Créditos: Jax Latin Media.

Lo que necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes afrontará la última fecha del Torneo Clausura 2026 desde el tercer lugar, con 32 puntos. Los ‘cremas’ igualan en unidades con Sporting Cristal, que ocupa el segundo puesto por una mejor diferencia de goles, mientras que Sport Huancayo lidera con 34.

Para conquistar el Clausura, Universitario necesita imponerse ante Huancayo como visitante y esperar que Cristal no venza a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Si gana de visita, el equipo dirigido por Fabián Bustos llegará a 35 puntos y tomará la cima de la clasificación.

Universitario visita a Sport Huancayo por la fecha final del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Programación del Universitario vs Sport Huancayo

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas de Perú, en el estadio IPD de Huancayo, ubicado a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

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El inicio del partido está previsto para las 14:00 horas de México; 15:00 horas de Colombia y Ecuador; 16:00 horas de Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

L1MAX transmitirá el encuentro en exclusiva, ya que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). También estará disponible a través de Liga 1 Play, plataforma compatible con celulares y otros dispositivos.

Infobae Perú seguirá el partido con las principales incidencias y el minuto a minuto.