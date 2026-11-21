Paolo Guerrero ha vuelto a los campos de juego y ha respondido con su mejor arma: el gol. El veterano delantero de 42 años sacó provecho de una asistencia de Eryc Castillo para ampliar la cuenta en el encuentro ante FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura 2026.

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