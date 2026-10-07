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Alianza Lima venció 3-2 a Regatas Lima: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ en la ‘Noche Regatas’ 2026

El equipo de Alejandro Schneider se llevó la victoria tras estar dos veces abajo en el marcador y sacar ventaja en el quinto parcial

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina
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Alianza Lima derrotó 3-2 a Regatas Lima en la Noche Regatas 2026, amistoso disputado este martes 6 de octubre en el Coliseo Regatas Lima de Chorrillos. El cuadro dirigido por Alejandro Schneider remontó dos veces el marcador y definió el partido en el quinto set, con un cierre de 15-9.

Regatas tomó el control desde el inicio con el saque de Marina Scherer, que complicó la recepción ‘blanquiazul’. El conjunto de Horacio Bastit encontró además soluciones en ataque con la estadounidense Kathy Ryan, quien asumió protagonismo desde la posición de opuesta y permitió que su equipo sostuviera una ventaja de hasta cinco puntos.

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Alianza Lima reaccionó en el tramo final del primer parcial con la rumana Ioana Baciu como principal alternativa ofensiva. Las ‘victorianas’ redujeron la diferencia hasta colocarse 23-24, pero Regatas cerró el set con una definición de Nicole Abreu y se impuso por 25-23.

La respuesta de Alianza fue inmediata. En el segundo set, la armadora María Alejandra Marín empezó a distribuir mejor el juego y sumó puntos mediante sus habituales toques de segunda. El equipo ‘íntimo’ ganó precisión en ataque y mejoró su bloqueo frente a las variantes ofensivas del cuadro chorrillano.

Alianza Lima sacó a relucir la jerarquía y se llevó el encuentro ante Regatas Lima por la Noche Regatas 2026.
Alianza Lima sacó a relucir la jerarquía y se llevó el encuentro ante Regatas Lima por la Noche Regatas 2026. Crédito: Alianza Lima Vóley.

La estadounidense Allison Holland se hizo fuerte en la red, beneficiada por la conducción de Marín, mientras que Daniela Bulaich ingresó con eficacia para ampliar las opciones de ataque. Regatas mantuvo a Ryan como uno de sus principales recursos, aunque no pudo sostener el ritmo frente a un rival que dominó el parcial. Alianza igualó el encuentro con un contundente 25-13.

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El tercer set tuvo un desarrollo más equilibrado en sus primeros pasajes. Regatas volvió a tomar distancia con las intervenciones de Ryan y Julieta Sández, mientras Alianza buscó mantenerse en partido a partir del aporte de Bulaich. La diferencia se amplió para las locales cuando encontraron mayor regularidad en el saque y el bloqueo.

Schneider envió a la cancha a Sandra Ostos como opuesta para modificar el funcionamiento de su equipo, pero Regatas respondió en los momentos decisivos. Ryan volvió a aparecer en ofensiva y Abreu concretó un remate que encaminó el triunfo chorrillano por 25-16. El equipo de Bastit quedó nuevamente arriba en el marcador global.

Regatas Lima se impuso en el tercer set para volver a tomar la delantera en su partido de presentación ante sus hinchas. Crédito: Latina Deportes.

Alianza Lima respondió en el cuarto parcial ante una serie de errores de Regatas. Las vigentes tricampeonas aprovecharon las imprecisiones de su rival, tomaron una ventaja de 10 puntos y controlaron el juego desde el saque y la defensa. Regatas redujo la distancia con una reacción sobre el final, aunque no logró alterar el desenlace.

El cuadro victoriano se llevó el set por 25-17 y obligó a disputar un quinto parcial. El partido llegó así a su tramo final con ambos equipos en busca de una victoria que funcionaba como prueba antes del inicio de la competencia oficial.

En el desempate, Alianza Lima tomó una diferencia de cuatro puntos y administró la ventaja pese a la recuperación de Regatas, que llegó a igualar el marcador. Bulaich aportó un punto determinante para devolverle la delantera a las blanquiazules en un pasaje de intercambios ajustados.

El equipo de Schneider sostuvo la concentración en los puntos finales y cerró el amistoso con un 15-9. La victoria permitió a Alianza cerrar su etapa de presentaciones con otro resultado favorable, luego de sus compromisos de preparación ante rivales internacionales en la Noche Blanquiazul.

Alianza Lima cerró sus amistosos de pre-temporada y quedó listo para el inicio de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima cerró sus amistosos de pre-temporada y quedó listo para el inicio de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Alianza Lima Vóley.

Regatas y Alianza Lima quedaron listos para la Liga Peruana de vóley

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 comenzará el viernes 17 de octubre. Regatas Lima y Alianza Lima no tienen otros amistosos confirmados antes del inicio del torneo, por lo que el duelo en Chorrillos aparece como uno de sus últimos ensayos previos a la competencia.

Alianza Lima llegará como tricampeón nacional y buscará su cuarto título consecutivo bajo la conducción de Schneider. El plantel mantuvo una base importante y sumó alternativas para sostener su protagonismo en el campeonato doméstico.

Regatas, por su parte, renovó su equipo con el objetivo de volver a los primeros puestos. El club chorrillano, máximo ganador histórico de la competencia, terminó fuera de los cuatro primeros lugares en la temporada 2025/26. La continuidad de Bastit y la llegada de refuerzos como Scherer, Sández y Abreu forman parte de su apuesta para revertir esa campaña.

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