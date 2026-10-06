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Karla Ortiz revela detalles de su vida luego de retirarse de la selección peruana de vóley: “Dejar la mochila, me ha ayudado mucho”

La popular ‘leona’ también reveló los sacrificios que hizo para representar a la ‘bicolor’ a lo largo de 20 años

La jugadora de Universitario señaló que se quitó una carga al dar un paso al costado de la 'bicolor'. Créditos: Garra en la red.
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Karla Ortiz anunció su retiro de la selección peruana de vóley antes del Campeonato Sudamericano de Brasil. La atacante habló por primera vez sobre su vida después de separar su camino de la ‘bicolor’.

En diálogo con el podcast Garra en la red, Ortiz afirmó que su distanciamiento de la selección resultó beneficioso, ya que ahora concentra su atención en Universitario de Deportes y se alejó de las críticas que recibía por representar al país.

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“No, yo me siento súper bien. La verdad es que va a sonar un poquito feíto. Pero creo que dejar la mochila de la selección me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Ya como que he sanado esa etapa en la que la gente te ataca por estar representando a tu país. Entonces, es una mochila que una ya no carga y llego más tranquila”, expresó.

La voleibolista profundizó en su postura y dejó claro que está enfocada en los objetivos con la ‘U’. “Llego mucho más tranquila al club, a hacer mi chamba en lo que me necesiten, a aportar y a ayudar a las chicas. ¿Cómo te lo digo? Soy una persona mentalmente muy estable. Muy fuerte. Creo que me ha costado mucho llegar a esa fortaleza mental y esta temporada estoy decidida a ir por el objetivo que quiero”.

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Karla Ortiz revela detalles de su vida luego de dejar la selección peruana de vóley.
Karla Ortiz revela detalles de su vida luego de dejar la selección peruana de vóley.

Sus sacrificios para jugar por Perú

En ese contexto, Karla Ortiz se refirió a los sacrificios que realizó para representar a la selección peruana de vóley desde los 12 años. La deportista contó que, en varias ocasiones, priorizó a la ‘bicolor’ por encima de su familia y asumió cargas vinculadas a aspectos alejados de lo deportivo.

“He priorizado muchas veces a la selección antes que a mi familia, y eso creo yo que no es lo correcto. Pero, bueno, en mi caso se dio así. Mi familia siempre me apoyó al cien por ciento y siempre viviré agradecida con ellos. Pero ya creo que dejarlo... créeme que estos meses sin selección han sido una paz. Una paz porque ya no tengo que estar cargando con cosas que prácticamente a un deportista no le competen, ¿no?”, apuntó.

Ortiz hizo énfasis en el componente extradeportivo que, según explicó, también asumía dentro del grupo. “Pero si eres de esas deportistas que no piensan solo en sí mismas, sino también en el resto, en el grupo, en que estén bien y todo, entonces es algo que sí o sí vas a cargar. Pero ya no me toca, así que ya cerré la página”.

La jugadora de Universitario reveló que lo que hacía para jugar 20 años seguidos en la 'bicolor'. Créditos: Garra en la red.

Karla Ortiz enfocada en Universitario

Karla Ortiz concentra su atención en Universitario de Deportes. La atacante peruana tuvo una participación destacada con las ‘pumas’ en la Copa Brasilia, torneo en el que alcanzaron el segundo lugar tras una victoria por 3-0 ante Gerdau Minas, vigente subcampeón de la Superliga de Brasil.

Ortiz contó que afina los últimos detalles para la Noche de las Pumas, que se realizará este viernes 9 de octubre, desde las 20:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes. En el amistoso, la ‘U’ enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina.

Después, Ortiz y sus compañeras debutarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, cuyo inicio está previsto para el 17 de octubre. Universitario todavía no conoce a su rival ni el horario de su estreno.

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