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Karla Ortiz reveló contundente motivo de su sorpresivo retiro de la selección peruana: “Era mi último baile”

La atacante decidió cerrar su etapa con la ‘blanquirroja’ de cara al Campeonato Sudamericano de vóley, pero aseguró que seguirá ligada al ‘equipo de todos’

La atacante nacional le dijo adiós a la 'blanquirroja' después de años de entrega. (Central vóley)
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Karla Ortiz anunció su retiro de la selección peruana luego de conocer que no formará parte de la delegación que disputará el Campeonato Sudamericano de vóley de Río de Janeiro. La decisión de la punta de 34 años cierra una etapa de más de dos décadas vinculada al representativo nacional de vóley.

Esa determinación sorprendió a muchos, y la atacante reveló por qué le dijo adiós a la ‘blanquirroja’ de cara al torneo internacional que podría regresarla a un Mundial. Además, contó la conversación que tuvo con Antonio Rizola.

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“En realidad, no te voy a mentir, yo me vengo desconvocando desde hace mil años. He tenido tres despedidas; una en los Odesur y otra en el Preolímpico, esas fueron mis dos, pero nunca fueron anunciadas. Entonces, tan ciertas todavía eran como que todavía me costaba decir: “Todavía puedo un poquito más”. Antes de ser convocada, yo ya había hablado con mi familia y ellos me decían: “No, el último baile”. Más que todo mi papá, mi mamá, mi hermano, pero yo había hablado con mi esposo, que ya era tiempo de que Carla estuviera más tiempo en casa”, apuntó la voleibolista de Universitario en entrevista con ‘Central vóley’.

El seleccionador nacional valoró el nivel actual de la punta de 34 años. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Además, Ortiz confesó que no esperaba ser convocada para los amistosos con Argentina, y eso hizo más difícil despedirse del ‘equipo de todos’.

“Y esperábamos todos no ser convocadas; esa era como una decisión más fácil de tomar. Y al recibir la llamada del profe Rizola, yo le expliqué toda mi situación y, bueno, pues dijimos: “Ya, el último baile”. Y al final ya tuve que tomar la decisión”, añadió.

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“Acompañaré a Perú en otro rubro”

Karla Ortiz sabe que la selección peruana tendrá el reto del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 que podría darle su pase al Mundial, por eso dejó en claro que seguirá ligada a la ‘blanquirroja’. También vaticinó que el equipo de Antonio Rizola logrará meterse en la Copa del Mundo.

“Espera, me he desconvocado como jugadora, pero eso no implica que yo acompañe a mis chicas en otro rubro. Como yo les digo a ellas, mentalmente yo estoy en el Mundial. Físicamente, ellas me van a llevar al mundial y yo espero eso. Espero muchísimo eso, la verdad lo anhelo mucho y confío mucho en que así va a ser; la palabra tiene poder, entonces yo lo manifiesto todos los días. Y no porque no esté ahí significa que deje de manifestarlo. Yo igual me considero parte de ese equipo, me considero parte de Perú; sea la generación que sea, yo siempre estoy ahí queriendo lo mejor para mi vóley”, comentó la atacante.

Karla Ortiz se retira de la selección peruana de vóley luego de 20 años defendiendo la camiseta nacional.
Karla Ortiz se retira de la selección peruana de vóley luego de 20 años defendiendo la camiseta nacional. Crédito: Facebook.

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

- Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 2:Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 5:Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

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