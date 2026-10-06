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Jean Ferrari explotó tras confusión en desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana: “Sacan de contexto”

El director general de fútbol de la FPF utilizó su cuenta de Twitter para aclarar el caso del ‘Vikingo’, que no estará ante Colombia y volvió a Burnley de Inglaterra

Jean Ferrari explotó tras confusión en desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana.
Jean Ferrari explotó tras confusión en desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana.
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La selección peruana afrontará su última prueba en Norteamérica cuando se mida hoy martes 6 de octubre con Colombia en Miami. Sin embargo, el amistoso llegará con una baja en la convocatoria: Oliver Sonne dejó la concentración tras una decisión que generó cuestionamientos por las explicaciones difundidas desde la FPF y el comando técnico.

La controversia surgió porque el comunicado de la Federación aludió a una evaluación médica para justificar la salida del lateral, mientras que Mano Menezes sostuvo que el jugador no tenía una lesión. Ante las críticas, Jean Ferrari, director general de fútbol de la institución, explicó que se trató de una medida preventiva luego de una coordinación con el club del futbolista.

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Parece que algunos no entendieron la palabra prevención, entiendo que hayan trolles con 0 seguidores queriendo crear corrientes de opinión, no insistan, seguimos con el proceso de construcción, paciencia”, indicó en primera instancia en su cuenta de Twitter.

FPF explicó que la desafectación de Oliver Sonne se produjo luego de una evaluación médica.
FPF explicó que la desafectación de Oliver Sonne se produjo luego de una evaluación médica. Crédito: FPF

Oliver tenía un fastidio en la rodilla, no lesión, y se coordinó con el club que viniera, pero íbamos a ir viendo cómo iba”, explicó el dirigente ante los reclamos de los hinchas por esa red social. Luego sostuvo que la determinación se tomó de manera consensuada, con el objetivo de evitar una eventual complicación.

Ferrari insistió en que una molestia requiere diálogo entre el jugador, la institución que posee sus derechos y la selección. “El tener una molestia o fastidio significa que hay que evaluar y conversar con los protagonistas”, remarcó.

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El dirigente también recibió una sugerencia sobre las conferencias de prensa del entrenador brasileño. Justamente, consultado por la posibilidad de incorporar un traductor para facilitar la comprensión de las respuestas del técnico, respondió: “Buen apunte, lo consideraremos”.

Los tuits de Jean Ferrari sobre la desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana.
Los tuits de Jean Ferrari sobre la desconvocatoria de Oliver Sonne de la selección peruana.

Mano Menezes sobre desconvocatoria de Oliver Sonne previo al Perú vs Colombia

Las declaraciones de Mano Menezes incrementaron la confusión inicial. Y es que descartó que la desconvocatoria obedeciera a una lesión y explicó que su planificación contemplaba administrar las cargas físicas de Oliver Sonne durante los dos amistosos de la ventana internacional.

No tiene lesión. Si tuviese lesión, no estaría acá. Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos para intercalar e hiciese una recuperación adecuada y no corriese riesgo de tener cualquier lesión”, manifestó el veterano DT, quien confesó que el cuerpo técnico conversa con los futbolistas antes de citarlos y también cuando se incorporan a los trabajos.

Bajo esa premisa, Menezes sostuvo que la convocatoria se definió luego de hablar con el ‘Vikingo’, quien se sintió en condiciones de sumarse al plantel. “Conversamos con Sonne, se sintió bien para estar aquí, por eso está”, declaró.

El brasileño mencionó el caso de Fabio Gruber para describir el criterio aplicado en estas situaciones. Según relató, el comando técnico conversó directamente con ese jugador, quien no se sintió cómodo para acudir, por lo que finalmente no ingresó en la nómina.

El seleccionador nacional aclaró que el lateral derecho "no tiene lesión" | VIDEO: L1MAX

El mensaje de Jean Ferrari por el duro presente de la selección peruana

El episodio ocurrió en un periodo de presión para la selección peruana, que busca consolidar una nueva etapa deportiva en medio de las dos duras derrotas que sufrió ante Estados Unidos y Canadá. Jean Ferrari planteó que el proceso demanda tiempo y apeló a su experiencia como dirigente de Universitario de Deportes para responder a quienes reclaman resultados inmediatos.

Nos pasó en la U y mira los resultados en 4 años de gestión. Hay que tener paciencia y seguir trabajando a full”, afirmó. El director general de fútbol comparó aquel recorrido con el escenario actual de la FPF y pidió sostener el trabajo pese al descontento que despiertan algunas decisiones.

El dirigente no anunció cambios adicionales en la convocatoria ni dio detalles sobre una posible fecha de regreso de Oliver Sonne, que se reincorporará a Burnley de Inglaterra. Su mensaje se concentró en defender el procedimiento que derivó en la ausencia del lateral para el amistoso en Miami.

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