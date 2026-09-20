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Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica

El zaguero nacional padece de un problema físico tras el último duelo con Mainz 05 de la Bundesliga, por lo que desde la FPF llamaron a otro nombre que milita en el Viejo Continente

Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica. - créditos: FPF
Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: el reemplazo que viene de Europa para los amistosos en Norteamérica. - créditos: FPF
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La selección peruana afrontará cuatro amistosos en setiembre y octubre ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, rivales que participaron en el Mundial 2026. La exigente gira servirá para que el técnico Mano Menezes pruebe futbolistas, ajuste funciones y evalúe alternativas con miras al proceso hacia las Eliminatorias 2030.

Sin embargo, la planificación sufrió una modificación antes del inicio de los trabajos. Y es que la FPF confirmó en sus redes sociales que Fabio Gruber quedó fuera de la convocatoria a causa de una lesión y anunció el llamado de Alfonso Barco de HNK Rijeka de Croacia.

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El comunicado de la Federación no detalló el diagnóstico del zaguero de Mainz 05 ni estableció un plazo de recuperación, pero se estima el inconveniente se dio tras el triunfo de su equipo por 4-3 sobre Borussia Monchengladbach por la Bundesliga.

El comunicado de la FPF con la baja de Fabio Gruber y la inclusión de Alfonso Barco para los amistosos de Perú de setiembre y octubre. - créditos: FPF
El comunicado de la FPF con la baja de Fabio Gruber y la inclusión de Alfonso Barco para los amistosos de Perú de setiembre y octubre. - créditos: FPF

‘Fonchi’, que también puede actuar como mediocampista, tendrá competencia directa en la última línea. Erick Noriega (Gremio de Brasil), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Renzo Garcés (Alianza Lima) fueron incluidos en la lista original para los amistosos internacionales. César Inga también aparece como una alternativa táctica, ya que puede desempeñarse como defensa en una línea de tres.

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El presente de Fabio Gruber en Mainz 05 de Alemania y el de Alfonso Barco en HNK Rijeka de Croacia

Fabio Gruber llegaba a esta convocatoria después de un inicio de temporada con continuidad en Mainz 05, donde sumaba cinco partidos entre la Bundesliga y la Copa de Alemania, sin anotaciones ni asistencias.

De hecho, recién este curso se sumó al conjunto del ‘carnaval’ después de su paso por Nuremberg de la Bundesliga 2, en el que incluso llegó a portar la cinta de capitán y fue dirigido por el histórico Miroslav Klose.

El peruano firmó una diana fabulosa en goleada 4-0 sobre París FC. | VIDEO: YouTube

En tanto, Alfonso Barco llegará desde Croacia con un panorama distinto. En la actual campaña de la liga local, registró 10 apariciones y 653 minutos con HNK Rijeka, sin goles ni asistencias.

El polivalente futbolista ha perdido lugar en el once titular de su equipo. Sus recientes intervenciones en el torneo croata fueron como suplente, una situación que contrasta con la continuidad que tuvo en otro tramo de su etapa europea, en la que estuvo en 22 compromisos.

La convocatoria representa una oportunidad para que ‘Fonchi’ recupere protagonismo, teniendo en cuenta que posee condiciones para ubicarse como volante de marca, pero también puede integrarse a una línea de centrales si el cuerpo técnico requiere mayor firmeza en la salida.

'Fonchi' contribuyó en la goleada del HNK Rijeka contra NK Vrbovec por el pase a octavos de final de la Copa de Croacia. | VIDEO: MAXSPORT

Mano Menezes sobre el promedio de edad en la selección peruana

El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, explicó en conferencia de prensa que la nómina inicial de 26 jugadores tenía un promedio general de 27,9 años. El técnico brasileño consideró que esa cifra debe ser observada según cada sector del campo, porque una media total no refleja todas las características del grupo.

“Subimos un poquito el promedio general”, dijo el entrenador, quien sostuvo que la composición del plantel busca reunir experiencia, juventud y capacidad física, criterios que considera necesarios para el desarrollo del proceso.

El mediocampo reúne a los convocados de mayor edad. Según explicó Menezes, esa zona ronda los 30 años de promedio por la presencia de futbolistas como André Carrillo y Yoshimar Yotún.

La defensa presenta una realidad distinta. El experimentado DT señaló que los jugadores de ese sector promedian 25 años, una cifra menor que la media general de la convocatoria y coherente con la apuesta por variantes de renovación.

Mano Menezes defendió la convivencia entre jugadores de recorrido y elementos más jóvenes. “Entendemos que es la fórmula ideal”, afirmó el seleccionador brasileño al explicar el criterio que utilizó para elaborar la lista.

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