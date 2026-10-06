Carlos Zambrano, preocupado por el futuro de la selección peruana: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes”

Carlos Zambrano, en varios tramos de su trayectoria, portó la cinta de capitán de la selección peruana. - Crédito: AFP

Guardar

Al igual que los más de 30 millones de compatriotas, Carlos Zambrano se ha mostrado muy contrariado por la actualidad de la selección peruana, que bajo los mandos de Mano Menezes no encuentra un sello distintivo ni mucho menos una oncena base a menos de un año para las Eliminatorias Sudamericanas 2030.

En una entrevista al paso con Movistar Deportes, el actual baluarte del Sport Boys aseguró que “va a ser un momento muy duro para la selección en el sentido del recambio”. Aun así, el antiguo líder del combinado nacional considera que “lo fundamental es que toda la gente esté apoyando”.

PUBLICIDAD

Carlos Zambrano aún se siente con gasolina suficiente para ser nominado a la selección peruana. - Crédito: ITEA

Durante el último tiempo, sobre todo tras la conclusión de la etapa de Ricardo Gareca, el pulso de la calle llamó a gritos el tan anhelado relevo generacional, el cual ha comenzado a darse a duras penas y sin los resultados realmente adecuados.

Aquellos reclamos fueron recordados con cierta ironía por Zambrano: “Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes, y es la realidad, el recambio se tiene que dar poco a poco, no de una, porque es complicado”.

Aún hablando de la actualidad de la selección peruana, el ‘Káiser’ ha indicado que hasta el día de hoy no ha recibido un solo llamado o sondeo desde la Villa Deportiva Nacional para conocer su actualidad pensando en un futuro llamado. A pesar de ello, su posición personal se mantiene inalterable y no rechazaría una nominación si se diera el caso.

PUBLICIDAD

“Cero comunicación. Uno siempre desde afuera tiene que apoyar. Si Dios quiere [volveré], vamos a ver, sino, a seguir apoyando a la selección”, externó Carlos.

Carlos Zambrano aún se mantiene en activo. - Crédito: FPF

Nuevas alternativas

Caída en desgracia la ‘bicolor’, luego de ubicarse en el sótano de las Clasificatorias 2026, la Federación Peruana de Fútbol puso en marcha un cambio rotundo, con la prioridad de darle paso a nuevos rostros que conformen el plantel que luchará por un boleto al siguiente Mundial.

Revisadas distintas hojas de vida, el directorio de la FPF acordó la contratación de Mano Menezes, quien no solo se responsabilizó a conducir a Perú a la siguiente cita planetaria, también con remodelarla con futbolistas de nivel y proyección.

PUBLICIDAD

Aunque esa asignatura se ha visto a medias, lo cierto es que en la parcela defensiva han surgido variantes jóvenes que intentan dejar atrás a jerarcas como Carlos Zambrano, aunque todavía no están a la altura en cuanto a competitividad.

A lo largo de los últimos nueve meses, Mano Menezes ha ensayado distintas alineaciones con variante de nombres en defensa. Así las cosas han aparecido Fabio Gruber, Alfonso Barco, Renzo Garcés y Erick Noriega.

Erick Noriega ofreció un adecuado rendimiento contra México. - Crédito: FPF

Al día de hoy, los dos últimos han demostrado mayor fiabilidad y compenetración en los partidos de la gira norteamericana. De tal manera que no debe resultar extraño que partan con ventaja en lances oficiales de carácter FIFA.

PUBLICIDAD

Consignar que los resultados conseguidos en la etapa Menezes son más que inquietantes, dado que solo se ha conseguido una victoria y el resto se dividen en caídas y empates. El próximo mes se realizarán los últimos ensayos antes de entrar al año de las Clasificatorias.