Los problemas de acceso a la App BN y a la Banca por Internet del Banco de la Nación se extendieron durante varios días. (Andina)

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Los problemas de acceso y operación en la aplicación móvil y la banca por internet del Banco de la Nación se extendieron durante varios días, según reportes de usuarios. La entidad informó por primera vez el miércoles 18 de noviembre una incidencia técnica que afectaba sus dos principales canales digitales y, pese a que el jueves 19 comunicó que el servicio había sido restablecido, poco después reconoció nuevos inconvenientes.

El episodio coincidió con el inicio del cronograma de pagos de remuneraciones de noviembre para trabajadores del sector público. Ante las dificultades para ingresar a las plataformas o completar transacciones, el banco recomendó emplear la tarjeta de débito física, los cajeros automáticos, los agentes autorizados y las agencias.

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El viernes 20, la entidad difundió una nueva comunicación en la que confirmó que sus servicios digitales continuaban con problemas. “Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer los servicios afectados a la brevedad posible”, señaló el Banco de la Nación.

La falla técnica en las plataformas digitales coincidió con el inicio del cronograma de pago de sueldos para el sector público. (Andina)

La institución no precisó el origen de la incidencia, el plazo previsto para normalizar los canales digitales ni una hora estimada para la recuperación completa de la aplicación y de la plataforma web.

Nuevas dificultades

El jueves 19 de noviembre, el banco indicó que la falla técnica había sido resuelta y que el sistema volvía a estar disponible. Sin embargo, ese mismo día emitió otro aviso para advertir que los clientes podían volver a encontrar restricciones al intentar utilizar las plataformas.

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“Actualmente, se presentan inconvenientes que podrían dificultar nuevamente el acceso y la realización de operaciones a través de estos canales”, comunicó entonces la entidad.

Las afectaciones alcanzaron a la aplicación móvil y al portal de Banca por Internet. En el primer caso, los usuarios encontraron dificultades para ingresar y realizar operaciones desde sus teléfonos. En el segundo, se registraron problemas para acceder a las cuentas y ejecutar transacciones mediante la plataforma web.

El Banco de la Nación anunció el restablecimiento del servicio el 19 de noviembre, pero reportó nuevas restricciones horas después. (Google Maps)

Según el contenido difundido por La Encerrona, las quejas de usuarios continuaron durante los días posteriores. El medio señaló que el sistema estuvo afectado durante casi una semana y que había reportes en redes sociales sobre operaciones que no se concretaban.

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Entre esos testimonios, se mencionó el caso de una persona que afirmó que una transferencia realizada el día 20 todavía no había llegado el 22. El reporte no incluyó información adicional sobre el monto, el destinatario ni el tipo de operación involucrada.

No desinstalar la aplicación

Frente a los inconvenientes, el banco pidió a sus clientes que no eliminen la App BN de sus dispositivos. La recomendación respondió a que, si un usuario desinstala la aplicación, debe acudir de forma presencial a una agencia para volver a afiliar su Clave Dinámica Digital.

Mientras los servicios digitales presentaban problemas, la entidad señaló que las operaciones podían realizarse a través de sus cajeros automáticos, agentes y oficinas. También recordó que los clientes podían usar su tarjeta de débito física.

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Ten cuidado. Los criminales cibernéticos ahora no vulnerar sistemas de seguridad, sino usan técnicas de ingeniería social para robar tus datos. - Crédito Banco de la Nación

La Encerrona indicó que estos canales presenciales registraron una mayor demanda durante la incidencia. El medio mencionó colas en agencias y agentes, además de reportes sobre falta de efectivo en cajeros automáticos.

El Banco de la Nación tiene habilitada la línea gratuita 0800-10700 para consultas de sus usuarios. Asimismo, informa los números 01-440-5305, 01-442-4470 y 1820 como canales de atención.

La incidencia

La falla comenzó el mismo día en que se inició el pago de remuneraciones de noviembre para servidores públicos. El calendario estableció abonos entre el miércoles 18 y el lunes 23 de noviembre, según la entidad estatal a la que pertenece cada trabajador.

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El miércoles 18 correspondió el depósito para trabajadores de Educación, universidades, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

El jueves 19 fue el turno de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. El viernes 20 se programaron los pagos para Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec.

Para el lunes 23 quedaron previstos los depósitos destinados a Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

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Hasta los comunicados citados, el Banco de la Nación no informó retrasos en los depósitos de sueldos ni cambios en el cronograma de pagos. Las comunicaciones oficiales se centraron en las restricciones para acceder a los servicios digitales y realizar operaciones mediante la aplicación o la web.

A fines de octubre, según La Encerrona, en algunos espacios de internet circularon versiones sobre un presunto ataque atribuido a un grupo identificado como SwikRoot, vinculado con Team Stars. El Banco de la Nación no relacionó públicamente esas versiones con la falla técnica reportada desde el 18 de noviembre.