La respuesta de figura de Sport Huancayo tras minimización para duelo ante Universitario.

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Sport Huancayo silenció las dudas y se consagró ganador del Torneo Clausura tras apabullar 4-1 a Universitario de Deportes en casa durante la última jornada. El mérito fue para un equipo que creció con el paso de las fechas, sorprendió a propios y extraños y terminó por adjudicarse el segundo certamen de la temporada.

Javier Sanguinetti fue uno de los rostros de esa celebración. El volante argentino firmó un doblete ante el cuadro ‘crema’ y tuvo incidencia directa en la campaña que le permitió al elenco huancaíno alcanzar un logro inédito en la máxima categoría.

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Tras el partido, el futbolista respondió a las versiones que ponían en duda la competitividad del encuentro y sugerían que el ‘rojo matador’ podía decaer en el tramo decisivo. “Es parte de esto. Ustedes los periodistas necesitan de qué hablar, así que vale todo. Espero que también cuando nos toque hablar a nosotros sea recíproco”, señaló en zona mixta.

El ‘Mago’ sostuvo que el grupo quiere disfrutar el título antes de enfocar sus energías en la siguiente fase. “¿Se va a hablar bastante en la previa? Bueno, que se hable. Es parte del trabajo de ustedes y nosotros. Ahora solamente quiero disfrutar, darle gracias a Dios por este momento, y feliz por todo el grupo, por mis compañeros”, afirmó.

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El equipo Huancayo hace historia al ganar el torneo Clausura de Liga 1. Descubre los momentos clave de la victoria, la entrega del trofeo y los planes para la semifinal de la Copa Libertadores.

Sanguinetti también relativizó la diferencia obtenida ante la ‘U’. “¿Pudo ser más amplio el resultado? Nada, no importa a veces el resultado, lo que importaba hoy (ayer) era ganar para que quede en la historia del club y lo logramos”, expresó.

El mediocampista de 36 años remarcó que Universitario cuenta con recursos suficientes para plantear una eliminatoria distinta. “Sabemos lo que es Universitario. No tienes que tener margen de error. Tienen un equipo amplio de jerarquía. Los adjetivos que pueda decir sobre Universitario son en vano, todos saben. Va a ser un partido muy difícil. Hay que estar preparado, nada más”, sostuvo.

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Por último, el volante destacó también el valor de la consecución del Torneo Clausura para los jugadores de Sport Huancayo: “Hoy (ayer) vamos a disfrutar. Es algo único para el club y para muchos también que están de mucho tiempo acá y que no se había podido lograr”.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Sport Huancayo anunció la renovación de Javier Sanguinetti

La continuidad de Javier Sanguinetti se convirtió en otra noticia relevante para Sport Huancayo luego de ganar el Torneo Clausura. El club comunicó que el jugador seguirá vinculado a la institución hasta 2028, una decisión que asegura la permanencia de una de sus principales piezas ofensivas para los próximos desafíos.

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“¡El mago se queda en Huancayo! Javier Sanguinetti seguirá siendo del Rojo Matador hasta el 2028”, difundió la entidad en sus canales oficiales.

La renovación se explica por su peso en el equipo durante 2026. De acuerdo con los registros de la temporada, el futbolista acumuló 32 partidos, 12 goles y ocho asistencias entre la Liga 1 y la Copa de la Liga 1. Su producción lo colocó entre los jugadores más determinantes del plantel.

La conquista llegó luego de un inicio adverso para el conjunto huancaíno. El equipo remontó su desempeño a lo largo del año, encontró regularidad en el Clausura y terminó con una victoria que lo instaló entre los candidatos al título nacional.

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Sport Huancayo anunció la renovación de Javier Sanguinetti, una de sus principales figuras, hasta el 2028. - captura: Sport Huancayo

Así definirán Sport Huancayo y Universitario las semifinales de la Liga 1 2026

Sport Huancayo y Universitario disputarán una serie de ida y vuelta para determinar al segundo finalista de la Liga 1 2026. El primer encuentro se jugará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas, en el estadio IPD Huancayo.

La revancha quedó programada para el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate. La ‘U’ cerrará la llave como local debido a su mejor ubicación en la tabla acumulada.

Los dos equipos necesitan imponerse en el resultado global de la eliminatoria para acceder a la definición. Si la serie termina igualada en puntos y goles, el clasificado se decidirá mediante una tanda de penales.

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El ganador enfrentará a Alianza Lima en la final por el campeonato nacional. Los partidos por el título están previstos para el martes 8 y el domingo 13 de diciembre.