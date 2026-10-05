Selección peruana ya piensa en la siguiente fecha FIFA: el equipo que sería rival de la ‘blanquirroja’ en noviembre

La 'Bicolor' define su agenda internacional de noviembre con dos posibles rivales: Costa Rica, que busca una gira sudamericana, y Bolivia, con quien ya hay contactos formales. Los partidos se disputarían en Arequipa, Puno o Cusco. (Selección Peruana)

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La Federación Peruana de Fútbol avanza en la planificación de la fecha FIFA de noviembre y tiene sobre la mesa dos opciones concretas para completar su agenda de amistosos: Costa Rica y Bolivia.

Mientras las negociaciones con la selección centroamericana toman fuerza a partir de información difundida desde San José, la entidad peruana ya habría cursado una invitación formal a su par boliviana.

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Los encuentros se disputarían en territorio nacional, con Arequipa, Puno y Cusco como sedes candidatas, en una apuesta deliberada por la altura como factor de preparación.

Costa Rica, la opción que gana terreno desde Concacaf

Costa Rica aparece como una de las principales opciones de Perú para la fecha FIFA de noviembre. La selección centroamericana analiza una gira por Sudamérica que incluiría amistosos ante Uruguay y la 'Bicolor'. (Trivisión)

El periodista costarricense Kevin Jiménez fue el primero en revelar que la Federación de Costa Rica trabaja en el armado de sus compromisos para noviembre. Según su reporte, la selección tica evalúa una gira por Sudamérica que incluiría dos partidos: uno ante Uruguay y otro ante Perú. “La Federación trabaja en los amistosos de noviembre, la opción más fuerte es una gira sudamericana para enfrentar a Uruguay y Perú”, escribió Jiménez en su cuenta de X.

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La información fue amplificada por el comunicador Gian Franco Zelaya, quien precisó que el combinado dirigido por Bryan Ruiz busca cerrar encuentros ante rivales del continente sudamericano y que la ‘Bicolor’ figura como una alternativa con peso real dentro de esa planificación.

Desde Lima, la FPF no ha emitido confirmación oficial, pero las tratativas están activas. La selección costarricense no sería la única carta sobre el tablero, aunque sí la que concentra mayor atención en este momento dado que el contacto proviene de ambas partes.

El último cruce entre las selecciones mayores de ambos países data del 5 de junio de 2019, cuando Perú se impuso por 1-0. Desde entonces no han vuelto a medirse, de modo que un eventual reencuentro se produciría más de siete años después de aquel resultado.

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Bolivia, el rival que encaja con la estrategia de altura

Bolivia también aparece en los planes de la FPF para noviembre. La federación peruana habría enviado una invitación formal y analiza disputar el amistoso en Arequipa, Puno o Cusco. (EFE)

En paralelo a las conversaciones con Costa Rica, la Federación Peruana de Fútbol habría enviado una invitación formal a la Federación Boliviana de Fútbol para disputar un amistoso durante la misma ventana internacional. Los diálogos entre ambas dirigencias ya habrían comenzado y existe posibilidad real de que el encuentro se concrete.

La elección de Bolivia no es casual dentro del esquema que maneja la FPF. La selección altiplánica tiene experiencia acumulada en condiciones de altura extrema, lo que la convierte en un rival que se ajusta al entorno donde se disputarían los partidos. Arequipa, Puno y Cusco aparecen como las ciudades candidatas a recibir los compromisos de noviembre, una decisión que responde a la intención de que el técnico Mano Menezes trabaje con variables de altitud de cara a los desafíos que se avecinan.

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La incorporación de Bolivia como posible rival también refuerza el perfil sudamericano de la convocatoria, algo que la FPF viene privilegiando en los últimos ciclos de preparación.

Perú cierra su gira por Norteamérica antes de mirar a noviembre

Perú terminará su gira por Norteamérica frente a Colombia y luego centrará su planificación en noviembre. La FPF pretende disputar amistosos en territorio nacional y considera tres ciudades de altura. (Selección Peruana)

Antes de que la planificación de noviembre tome forma definitiva, la selección peruana tiene un compromiso inmediato. Este martes 6 de octubre, la ‘Bicolor’ enfrenta a Colombia desde las 18:45 horas en el Inter Miami Stadium, en Estados Unidos, en el cierre de su gira por Norteamérica. El partido representa la última oportunidad del ciclo actual para que el equipo muestre una imagen más sólida tras un rendimiento irregular en sus presentaciones recientes.

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La FPF ya anticipó que la siguiente fecha FIFA se disputará en suelo peruano, con el objetivo de que Menezes pueda contar con el respaldo de la hinchada local. Esa decisión también condiciona la elección de los rivales: la entidad busca selecciones dispuestas a viajar al país y a jugar en estadios de altura, condición que tanto Costa Rica como Bolivia podrían aceptar.

A las dos opciones mencionadas se suma una tercera posibilidad que la FPF había deslizado previamente: la chance de recibir a una selección europea durante noviembre. Sin embargo, esa alternativa no ha registrado avances concretos en las últimas horas y permanece en un plano secundario frente a las negociaciones con los rivales americanos.

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La confirmación oficial de los amistosos de noviembre dependerá del desenlace de las conversaciones en curso. Por ahora, Costa Rica y Bolivia son los nombres que concentran las gestiones de la federación peruana para cerrar el año con actividad internacional en casa.