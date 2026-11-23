Flavia Montes se afianza como titular en Alianza Lima. Crédito: FPV

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Alianza Lima consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Atlético Atenea el último fin de semana en la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Luego del encuentro, Flavia Montes se refirió a las críticas que recibe el equipo ‘blanquiazul’, la exigencia de los hinchas y el trabajo que vienen realizando para mejorar su rendimiento en la temporada.

La central aliancista consideró que los cuestionamientos forman parte de la competencia y pueden convertirse en una motivación para seguir creciendo. Además, pidió mesura ante los resultados positivos, al recordar que el campeonato recién comienza y todavía queda un largo camino por recorrer.

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“Las críticas siempre van a estar. Eso es porque estamos avanzando. Significa que el hincha aliancista y los demás espectadores nunca están conformes con lo que hay y eso también hace que nosotras nos esforcemos día a día. Sé que va a ser difícil, pero la competencia es larguísima”, manifestó.

En esa misma línea, Montes pidió evitar el exceso de confianza por los buenos resultados y remarcó que el equipo todavía atraviesa una etapa de adaptación. La jugadora confía en que el trabajo colectivo dará frutos conforme avance la temporada.

“No nos emocionemos, no nos desesperemos porque recién nos estamos encontrando. Y eso yo estoy más que segura que con el trabajo que venimos haciendo va a dar frutos”, señaló.

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La central 'blanquiazul' compartió sus sensaciones tras la nueva victoria por 3-0 en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. (Video: Dosis de Voleibol)

Alianza Lima trabaja para mejorar su bloqueo y fortaleza mental

Otro de los aspectos que destacó Flavia Montes fue el progreso del bloqueo, fundamento que el equipo viene reforzando durante las últimas semanas. Para la central, la mejoría mostrada ante Atlético Atenea es consecuencia de la continuidad en las prácticas y de una mayor coordinación dentro de la cancha.

“Venimos trabajando ese fundamento ya dos semanas seguidas y creo que hoy funcionó muchísimo mejor. Estuvimos mucho más ordenadas y esto no es solo de ayer, sino ya venimos de hacer los entrenamientos haciendo eso para mejorar”, explicó.

La jugadora también resaltó la concentración del plantel como uno de los factores determinantes para conseguir el triunfo por 3-0. Según comentó, el equipo logró mantener la calma incluso después de cometer errores durante el partido.

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“El día de hoy nos ayudó muchísimo lo mental. Estuvimos 100% enfocadas y concentradas en lo que teníamos que hacer. Siento que, por ejemplo, fallamos un punto, pero eso no nos bajoneaba. Simplemente decíamos: ‘Siguiente balón y hacer lo que sabemos hacer’”, contó.

En ese sentido, Montes indicó que el trabajo psicológico es una parte fundamental de la preparación de Alianza Lima, pues considera que el rendimiento deportivo también depende del estado emocional de cada integrante del plantel.

“Estamos trabajando en lo anímico. Es algo que va en conjunto, porque puedes ser la mejor jugadora, pero si no estás bien mentalmente, en verdad no funciona. Y creo que eso también es para aplicarlo no solo en el juego, sino también en tu vida”, agregó.

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Flavia Montes celebró su cumpleaños en triunfo ante Atlético Atenea. Crédito: FPV

Flavia Montes se refirió a la preparación para el Mundial de Clubes 2026

Alianza Lima también tiene en el horizonte su participación en el Mundial de Clubes de vóley 2026, por lo que el plantel combina sus compromisos locales con la preparación para el desafío internacional. No obstante, Montes aclaró que, por ahora, el grupo mantiene la atención en cada partido de la temporada.

“Seguimos preparándonos. De hecho, vivimos el día a día. Nos estuvimos preparando para el partido contra Atenea. Ahora toca descansar, al día siguiente prepararnos para el partido siguiente y cuando ya se acerque más el Mundial en los días, ya estar enfocada 100% en eso”, sostuvo.

De esta manera, el equipo ‘íntimo’ continúa su camino en la Liga Peruana de Vóley con la mira puesta en sostener su rendimiento, corregir detalles y llegar en las mejores condiciones a sus próximos retos.

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