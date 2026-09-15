Perú

Carlos Zambrano confía en volver a la selección: “No habría dudas de mi convocatoria, soy uno de los mejores defensas”

El defensor de Sport Boys habló sobre sus posibilidades de regresar a la ‘bicolor’ y aseguró que aceptaría el llamado de Mano Menezes, incluso si le corresponde cumplir un rol secundario dentro del equipo

Carlos Zambrano atraviesa un momento positivo con Sport Boys.
Carlos Zambrano atraviesa un momento positivo con Sport Boys. Crédito: LFP
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Carlos Zambrano atraviesa un buen momento con Sport Boys y no descarta volver a vestir la camiseta de la selección peruana. El defensor se mostró satisfecho con su presente en el conjunto del Callao y aseguró que trabaja para mantener su nivel, aunque dejó en claro que una eventual convocatoria depende de la decisión del técnico Mano Menezes.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, el ‘Kaiser’ habló sobre sus posibilidades de regresar a la ‘bicolor’ y explicó que, mientras continúe rindiendo en el campeonato local, mantiene la confianza en sus condiciones.

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“Estoy trabajando para mí, en lo personal, aprovechando y disfrutando del gran momento del equipo, que es un club del cual se merecía estas pequeñas alegrías. Pero el tema de selección, esas cosas se dan solas”, señaló.

El central ‘rosado’ fue consultado directamente sobre si considera que debería ser convocado nuevamente a la selección. Zambrano respondió con la seguridad que lo caracteriza y sostuvo que, desde el aspecto futbolístico, no tendría dudas sobre una eventual convocatoria debido al momento que atraviesa tanto él como Sport Boys.

“Sinceramente, si hablamos futbolísticamente, no habrían dudas de mi convocatoria por el momento que está el equipo y por el momento que estoy yo, que me siento feliz. Fuera de eso, es un tema que se encarga el profe de la convocatoria y todos los jugadores sueñan y anhelan de estar en la selección”, indicó.

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El 'Kaiser' mostró su lado más sensible y se abrazó con Christian Cueva y Carlos Desio tras la victoria ante los 'celestes' en el Callao. (Video: Liga 1)

“Me siento uno de los mejores defensas del campeonato”

Carlos Zambrano tampoco escondió la confianza que tiene en su propio rendimiento. El experimentado zaguero afirmó que actualmente se considera uno de los mejores zagueros del campeonato y señaló que esa mentalidad debe estar presente en cualquier futbolista.

“Yo me siento uno de los mejores defensas del campeonato. Y creo que la mayoría de jugadores, en cualquier posición, deberían sentirse igual. Mentalmente tienen que creérsela y sentirse el mejor en su posición. Si no lo sienten así, mejor no jueguen al fútbol, o sean uno más del montón, no es la idea”, sostuvo.

Su postura sobre el recambio generacional

Zambrano también fue consultado por una declaración anterior en la que consideró que había llegado el momento de que los jóvenes asumieran mayor protagonismo en la selección peruana. El defensor mantuvo su postura, aunque aclaró que eso no significa que rechazaría una eventual convocatoria.

“Creo que era el momento que asuman los jóvenes, lo he dicho y lo recalco nuevamente. Pero, si me toca estar, negarse a la selección hoy en día tampoco es un lujo. Todos sueñan con la selección y si tengo que aportar cinco minutos en el campo o desde el banco, asumir o aportar en la selección creo que uno va a estar orgulloso”, afirmó.

Carlos Zambrano – Sport Boys – Selección Peruana – Perú – deportes – 19 agosto
Carlos Zambrano no juega con la selección desde septiembre del 2025. (Selección Peruana)

Finalmente, Zambrano remarcó que su prioridad es que la selección peruana pueda obtener buenos resultados, independientemente de los futbolistas que sean convocados. En ese sentido, consideró que los próximos amistosos representan una oportunidad para darle continuidad a distintos jugadores.

“Lo que más quiero es que a la selección le vaya bien. Si se tiene que dar el recambio de los jugadores, se tiene que dar ya, son amistosos que tenemos que probar chicos también, los jóvenes, que tampoco son tan jóvenes. No tenemos ni un joven menor de 20 años, todos están en 28 a 30 años la gran mayoría de centrales. Creo que no es una mala idea de que sigan convocándolos a ellos, y si me toca estar algunos minutos o en alguna convocatoria, uno va a estar feliz, y si me toca estar en el banco, hay que tomarlo de la mejor manera”, sentenció.

Zambrano, por ahora, mantiene el foco en Sport Boys y en prolongar su buen momento en el campeonato local. Sin embargo, dejó abierta la puerta a la selección y aseguró que, si Mano Menezes decide volver a convocarlo, estará dispuesto a asumir el rol que le corresponda.

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