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Las Eliminatorias 2030, bajo la lupa por cupos: el nuevo sistema con presencia de anfitriones que condicionará a Perú para el próximo Mundial

La CONMEBOL plantea mantener seis boletos y medio para la siguiente cita, pero con una salvedad: tres de ellos estarían asegurados para los organizadores (Argentina, Paraguay y Uruguay) y el resto tendría que ser luchado por los equipos sobrantes

Perú se prepara con exámenes de altura para llegar en óptimas condiciones a las Eliminatorias 2030. - Crédito: FPF
Perú se prepara con exámenes de altura para llegar en óptimas condiciones a las Eliminatorias 2030. - Crédito: FPF
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Las Eliminatorias CONMEBOL 2030 tendrán una particularidad: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tendrán su presencia asegurada en el Mundial como subsedes, aunque integrarán el circuito, según ha informado Juanjo Buscalia.

Los tres seleccionados jugarán todos sus compromisos, incluidos nueve partidos de local. Su participación no alterará su condición de clasificados a la Copa del Mundo; las otras siete selecciones buscarán los lugares disponibles.

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La competencia mantendrá a los diez seleccionados CONMEBOL en actividad, pero la lucha por la clasificación quedará reducida a siete participantes. De acuerdo con el formato explicado, habrá tres plazas directas y una oportunidad de repechaje para esas selecciones que no cuentan con el boleto anticipado.

Así, tres de los siete equipos obtendrán el pase directo al Mundial 2030 y uno tendrá la opción de acceder por la repesca. Los otros tres y medio quedarán fuera: el último cupo dependerá de ese cruce.

El periodista Juanjo Buscalia ha ofrecido detalles del nuevo sistema que busca impulsarse para el próximo circuito mundialista. | VIDEO: DSPORTS

La distribución difiere de las Clasificatorias pasadas, que ofrecían seis cupos directos y uno para la repesca. Para 2030, las plazas de los organizadores forman parte del total regional y no se agregan a los lugares en disputa.

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De este modo, las diez selecciones conservarán una participación en el calendario. La diferencia será deportiva: Argentina, Uruguay y Paraguay competirán sin necesidad de obtener la clasificación, mientras los otros siete equipos definirán tres plazas directas y la posibilidad de acudir al repechaje.

Perú se pone a punto

Confirmada la hecatombe de las Eliminatorias 2026, donde Perú quedó fuera de la carrera por un boleto a la Copa del Mundo ubicándose en la penúltima casilla de la clasificación, los estamentos de la FPF dieron inicio a la búsqueda de un nuevo entrenador capaz en encauzar los problemas futbolísticos.

Quien se encargó de la revisión de las hojas de vida fue el directivo Jean Ferrari, que tras varias semanas de evaluaciones se decantó por el perfil de Mano Menezes, de 63 años, cuya amplia experiencia en el Brasileirao, con un paso puntual por el ‘scratch’ entre 2010 y 2012, inclinó la balanza a su favor para la contratación.

Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.

A Menezes se le ha asignado el reto más importante de todos: llevar a Perú a la próxima cita planetaria, pero también se le ha exhortado que renueve el plantel, dándole entrada a nuevos puntuales, sobre todo a jóvenes que puedan dotar de mayor frescura al plantel.

Al inicio de su gestión, el entrenador brasileño nominó a algunos jugadores de buen hacer en la Liga 1 2026 que pedían paso a la ‘blanquirroja’. Las apuestas principales fueron Jairo Vélez, Adrián Quiroz, Matías Zegarra, Jhonny Vidales y Piero Magallanes.

Sin embargo, solo el ‘Corviche’ ha marcado diferencias al posicionarse como un puntual goleador diferencial en el proceso. A ello, además, se debe añadir que el balance en materia de resultados es más que negativo: apenas se ha logrado una victoria y el resto se divide en más caídas que igualadas.

Aunque la presión social sobre Mano Menezes aumenta con el avance de los meses, la Federación Peruana de Fútbol se mantiene firme en su continuidad y espera que la subida general se logre a puertas de las Eliminatorias CONMEBOL y también en el mismo circuito.

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