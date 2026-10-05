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‘Puma’ Carranza destacó el regreso de Fabián Bustos a Universitario: “Cuando te llevas bien con el plantel, tienes ganado medio campeonato”

El exfutbolista opinó de la vuelta del DT argentino y de la salidad de Héctor Cúper, resaltando la clave para que la ‘U’ mejore en el Torneo Clausura. También habló de de Bryan Reyna

El exfutbolista también habló de la salida de Héctor Cúper y del caso de Bryan Reyna. (Video: Embasados)
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Universitario de Deportes concretó el regreso de Fabián Bustos durante el parón FIFA, en un cambio de técnico con el que buscará reconducir su campaña en el Torneo Clausura 2026 y recuperar la esperanza de pelear por el ansiado tetracampeonato nacional. En ese sentido, José Luis Carranza valoró la vuelta del entrenador argentino y puso el foco en su vínculo con los futbolistas para reconocer su éxito con el título del 2024.

“El ‘profe’ ha hecho un buen trabajo. Le devolvió la alegría al club y, sobre todo, se lleva bien con los jugadores. Cuando te llevas bien con el plantel, tienes ganado medio campeonato; hay que ser claros. Es un tipo muy profesional y muy respetuoso”, sostuvo en el programa de YouTube, Embasados.

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Esta apreciación del ‘Puma’ llega después de la salida de Héctor Cúper. El exfutbolista precisó que no tuvo suficiente cercanía con el ‘Cabezón’ ni con Javier Rabanal como para explicar las razones de esa etapa. “¿Qué pasó con Cúper? Con Cúper no tuve mucho contacto, no te puedo decir, y con el ‘profe’ español muy poco. Con Jorge Fossati y Fabián Bustos sí tuve bastante relación”, explicó.

El dirigente crema habló sobre el cambio en el banquillo y señaló que la institución ya está enfocada en las siete fechas que restan del Torneo Clausura. (Video: Universitario)

Carranza consideró que el ánimo del grupo puede trasladarse directamente al rendimiento deportivo. “Mientras el jugador esté contento, eso es bueno porque todos se ponen las pilas y quieren jugar. A veces no hay una buena relación en el grupo, y esa es la realidad, estas cosas pasan”, manifestó.

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La frase resume la expectativa que genera el ciclo de Fabián Bustos en Universitario. El entrenador de 57 años tendrá la tarea de recuperar la confianza del plantel en el Torneo Clausura, con una dinámica que permita sostener la lucha por el campeonato.

Pese a que el equipo se ubica en el segundo puesto a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso, las derrotas con el ‘rico garci’ y con Cienciano en Cusco, sumado a otros factores, hicieron que surja una desconexión entre plantel y jugadores.

Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024.
Fabián Bustos salió obtuvo el bicampeonato con Universitario en el 2024. - créditos: Liga 1

El ‘Puma’ Carranza sobre el caso de Bryan Reyna

Por otro lado, el ‘Puma’ Carranza se refirió a Bryan Reyna y defendió que el futbolista exprese aquello que considera necesario. “Sobre lo que dijo Reyna, probablemente expresó lo que siente. Se está preparando y es normal que los jugadores hablen en lugar de guardárselo, así pasa en el fútbol. Es mejor que lo diga a que se quede callado”, afirmó.

El exfutbolista remarcó que el ‘Picante’ atraviesa un período prolongado sin actividad y sostuvo que tiene derecho a manifestarse porque lleva “como seis o siete meses sin jugar para nada”.

“Además, se está portando bien porque no ha estado metido en ningún problema extradeportivo, y eso es lo importante”, indicó, poniéndose en el lugar del talentoso jugador.

Edison Flores - Bryan Reyna - Piero Quispe – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 6 agosto
Bryan Reyna tiene una nueva oportunidad en Universitario bajo el mando de Fabián Bustos. - créditos: Universitario

El ‘Puma’ Carranza sobre la pieza que falta en Universitario

Al ser consultado por la ausencia que identifica en el plantel, José Luis Carranza fue directo al mencionar a Rodrigo Ureña, al señalar que, para él, el club debió mantener al mediocampista que actualmente milita en Millonarios de Colombia.

Para mí lo hubieran dejado a Ureña, es el hombre, el ‘crack’, hay que ser claros”, declaró sobre el futbolista chileno, por quien ya tuvo bastantes elogios en el pasado y elogió su compromiso con la institución.

La opinión de Carranza sitúa al ‘Pitbull’ como una pieza que, a su juicio, habría sido útil para Universitario. Su observación apareció en medio de la expectativa por el nuevo proceso técnico y por la necesidad de fortalecer al equipo para la recta del Torneo Clausura.

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