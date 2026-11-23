El agua acumulada por las lluvias anega calles y afecta el tránsito de peatones y vehículos menores en una zona urbana del departamento de Piura.

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Las lluvias registradas el domingo 22 de noviembre en varias provincias de Piura provocaron aniegos e inundaciones de vías urbanas, mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantenía un aviso de nivel rojo ante la posible activación de quebradas en Piura, Cajamarca y Tumbes.

En el distrito de Frías, en la provincia piurana de Ayabaca, la precipitación de la tarde elevó el nivel del agua en las calles y dificultó el tránsito de vehículos y peatones, según reportes difundidos por medios locales. La situación generó preocupación entre los vecinos ante la continuidad de las lluvias.

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El escenario se repitió en Chulucanas, donde las precipitaciones de fuerte intensidad persistieron durante la jornada. También se reportaron aniegos en sectores de Tambogrande, una zona agrícola de la provincia de Piura que suele enfrentar problemas de drenaje cuando se concentran lluvias en poco tiempo.

El aviso rojo comprende a Piura, Cajamarca y Tumbes

El Senamhi emitió el Aviso de Corto Plazo N.° 326-2026, vigente desde las 13:00 del domingo 22 de noviembre y con una duración de 24 horas. El documento advierte sobre la posibilidad de activación de quebradas de severidad extrema a causa de lluvias intensas en zonas con condiciones inestables.

La alerta abarca los departamentos de Piura, Cajamarca y Tumbes. Según la información oficial, el área considerada incluye una población estimada de 24.883 personas, 177 instituciones educativas, 24 centros de salud y 423 kilómetros de red vial expuestos a posibles impactos.

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Calles de una zona urbana y comercial en Piura presentan corrientes de agua y acumulación de lodo tras intensas precipitaciones pluviales. Las imágenes muestran vías anegadas frente a viviendas y locales de comercio mientras persiste la lluvia, en el contexto del aviso meteorológico emitido por el Senamhi ante la posible activación de quebradas en la región norte del Perú. - Noticias Piura 3.0

El organismo explicó que sus avisos consideran no solo la lluvia prevista para las siguientes 24 horas, sino también las precipitaciones acumuladas durante los últimos siete días y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa.

En ese contexto, una quebrada puede activarse cuando el agua acumulada en una cuenca pequeña arrastra lodo, rocas, sedimentos y otros materiales. Estos eventos, conocidos en Perú como huaycos, pueden avanzar con rapidez por cauces secos o zonas de pendiente y afectar viviendas, caminos, puentes y áreas de cultivo.

El Senamhi recomendó revisar los procedimientos de emergencia, reprogramar actividades en lugares expuestos, proteger bienes y viviendas y atender las indicaciones de las autoridades locales. También pidió mantenerse informado mediante los canales oficiales.

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Las precipitaciones continuarían en varias localidades de Piura

El pronóstico difundido por el Senamhi contemplaba la continuidad de las lluvias durante las horas posteriores en localidades de Sechura, Ayabaca, Sullana y Piura, además de Chulucanas y Tambogrande.

Las precipitaciones en Piura suelen tener efectos inmediatos en zonas urbanas con sistemas de drenaje limitados y en sectores rurales cercanos a quebradas o ríos. La acumulación de agua sobre pistas y calles puede interrumpir la circulación, mientras que en las áreas altas el riesgo se concentra en deslizamientos y flujos de detritos.

Las autoridades deberán evaluar en las próximas horas si las lluvias ocasionaron daños en viviendas, infraestructura vial o cultivos. Hasta el momento, la información difundida se concentró en aniegos y dificultades para el tránsito en distintos puntos de la región.

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Calles de Piura registraron aniegos e inundaciones durante la noche a causa de fuertes precipitaciones. En las imágenes se observa agua acumulada cubriendo las pistas, vehículos transitando sobre las vías anegadas y ciudadanos desplazándose a pie junto a motocicletas. La situación coincidió con la alerta de nivel rojo emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ante la posible activación de quebradas. - Agenda Piurana

Qué es El Niño y por qué puede influir en las lluvias del norte peruano

El fenómeno de El Niño forma parte de un patrón climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur. Se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y por cambios en la circulación atmosférica.

Sus efectos varían según la intensidad, la duración y la época del año. En la costa norte de Perú, el calentamiento del mar puede favorecer una mayor disponibilidad de humedad y elevar la probabilidad de lluvias intensas, inundaciones y activación de quebradas.