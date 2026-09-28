César Cueto dio detalles inéditos de su charla con Bryan Reyna tras difícil presente en Universitario: “Comerse el orgullo ante las injusticias”

El exfutbolista peruano dio detalles de la conversación con el 'Picante' y del consejo que le dejó. (Video: PBO Campeonísimo)

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Universitario de Deportes se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura 2026, aunque la derrota como visitante ante Deportivo Garcilaso dejó dudas en el técnico Héctor Cúper por el funcionamiento del equipo y por los explosivos comentarios de Bryan Reyna sobre su falta de continuidad. El atacante recién disputó su primer partido del certamen en Cusco.

La situación del ‘Picante’ motivó una conversación con César Cueto, quien contó que se comunicó con el jugador para aconsejarlo y conocer su posición. “Uno siempre tiene jugadores que le agradan porque son rápidos, veloces, habilidosos, que enfrenta, y creo que a la mayoría le agrada”, afirmó en el programa PBO Campeonísimo.

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El ‘Poeta de la Zurda’ indicó que la cercanía entre ambos permitió una conversación directa. “Lo llamé y me contestó rápido, conversamos y ya lo animaba diciéndole que ‘son cosas que pasan, a veces uno no sabe que hacer porque tanta gente habla cosas que derepente no son, y tú no hablas y te lo toman diferente’”, precisó.

El atacante peruano le respondió que mantiene su compromiso con Universitario, donde entrena con intensidad, que se encuentra en buenas condiciones físicas y que cuida su preparación fuera de los partidos. “Me dijo ‘no ‘profe’, yo siempre estoy ahí’, le dije que tiene que entrenar y me dijo que entrena siempre fuerte, que está bien, que está sano, que se cuida, que está ahí pero que ya son decisiones propias del técnico, quien sabe lo que tiene que hacer”, acotó.

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Tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco, el extremo peruano expuso su malestar por la ausencia de minutos en la 'U' bajo la tutela de Héctor Cúper. (Video: L1 MAX)

César Cueto señaló que Bryan Reyna le expresó con honestidad que quiere salir adelante. Según contó, el atacante le manifestó que nunca tuvo problemas físicos y que su intención es recuperar espacio mediante el esfuerzo cotidiano. La respuesta del exvolante fue directa: le pidió que no se desespere. “Tranquilo, paciencia, no te desesperes, pórtate bien en el entrenamiento, ya se sabes más o menos cómo tienes que comportarte fuera del campo como todos y sigue para adelante. A la hora que te toque entrar, a dar lo tuyo y algo más; por ahí en el camino sabrás qué cosas puedes aportar más de lo que sabes y agregarle. Tienes el físico suficiente como para también cumplir indicaciones”, contó.

El ídolo de Alianza Lima consideró comprensible que un jugador se sienta afectado cuando no participa. “¿A quién no le choca que no lo pongan a jugar? A todos les choca. Creo que él ha entendido todo eso y está respondiendo esa manera con trabajo, educación”, declaró.

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Cueto también le recordó a Reyna que forma parte de un grupo y que, en ocasiones, debe aceptar decisiones que puede considerar injustas. “Uno tiene que comerse un poco el orgullo cuando sienta que es una injusticia, pero seguir adelante y no perder de vista tu trabajo”, sostuvo.

Bryan Reyna señaló que es uno de los jugadores de Universitario que más destaca en los entrenamientos. - créditos: Universitario

El consejo de César Cueto a Bryan Reyna

César Cueto completó su consejo con una vivencia personal durante su etapa en Atlético Nacional, donde atravesó una situación que le produjo malestar antes de un partido frente a Deportivo Cali. Según relató, el plantel no concentró para ese encuentro y debía reunirse al mediodía para almorzar. Cueto llegó cinco minutos tarde y, cuando revisó la formación, descubrió que no integraba el equipo titular.

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El exjugador admitió que en ese momento pensó que se trataba de una injusticia. También reconoció que tuvo el impulso de irse, aunque luego reflexionó sobre las consecuencias que podía tener esa reacción. “Pensé en mi familia y demás”, recordó Cueto sobre aquel episodio. Esa experiencia fue la base de su mensaje para Bryan Reyna ante su presente en Universitario.

“El punto principal es que uno siempre sacrifica cosas y responde a cosas que considera injustas, pero reconoce sus faltas también y ve que tiene que seguir para adelante”, explicó.

El mundialista con Perú en 1978 y 1982 cerró con un deseo para el habilidoso jugador y una reflexión dirigida al resto de los futbolistas. “Aprovecho esta oportunidad para desearle lo mejor y sirve como experiencia para todos los jugadores de que a veces que no se da”, agregó.

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