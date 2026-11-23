El dirigente cuestionó las condiciones que, según denunció, se plantearon pocos días antes de la actividad cultural prevista para el 22 de noviembre. La Municipalidad de Lima y el IPD señalaron que la organización no cumplió con los permisos y requisitos de seguridad correspondientes.

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La cancelación de la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional generó el rechazo de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno. Su presidente, Alexander Quispe Huaracha, cuestionó las condiciones que, según denunció, algunos funcionarios del Instituto Peruano del Deporte (IPD) exigieron para permitir el desarrollo de la actividad cultural en Lima.

La actividad estaba prevista para el domingo 22 de noviembre y buscaba acercar una representación de la festividad puneña al público de la capital. La propuesta contemplaba el ingreso gratuito de los asistentes, debido a que la organización consideraba que se trataba de una presentación cultural y no de un espectáculo comercial.

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La suspensión también generó una respuesta de la delegación puneña, que anunció la realización de un pasacalle como alternativa a la actividad prevista dentro del recinto deportivo. La decisión se produjo en medio de los cuestionamientos sobre las condiciones solicitadas para el uso del estadio.

El pronunciamiento de Quispe Huaracha apuntó a presuntas exigencias relacionadas con la contratación de proveedores, equipos y una productora. El dirigente sostuvo que estos requerimientos surgieron pocos días antes de la fecha prevista para la presentación y que la federación no aceptó asumir esos compromisos.

Alexander Quispe denuncia presiones para contratar proveedores y una productora

Alexander Quispe Huaracha afirmó que algunos funcionarios habrían exigido contratar proveedores, equipos y una productora para desarrollar la presentación.

En declaraciones públicas, Alexander Quispe Huaracha manifestó su malestar por las condiciones que, según afirmó, algunos funcionarios del IPD plantearon a la organización. El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno señaló que se les habría solicitado contratar determinados proveedores y cubrir pagos vinculados con trabajadores del recinto.

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El dirigente también cuestionó la exigencia de contratar equipos y una productora para una presentación cuya propuesta artística, según explicó, se basa en las expresiones tradicionales de los conjuntos puneños.

“Las fiestas son con los conjuntos autóctonos que tienen sus propios instrumentos”, afirmó Quispe Huaracha. Además, sostuvo que la organización recibió estas exigencias tres días antes del evento y que intentó llegar a acuerdos con los funcionarios y empresarios involucrados.

“Nos han querido obligar a que contratemos una productora”, declaró. Según su versión, la federación rechazó esas condiciones porque consideró que no correspondían a la naturaleza cultural de la actividad.

El dirigente cuestiona la cancelación y señala presunto trato discriminatorio

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno convoca al lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional de Lima. (Composición: Infobae Perú )

Quispe Huaracha también atribuyó el conflicto a una actitud de rechazo hacia las expresiones culturales de Puno. Durante su pronunciamiento, sostuvo que la situación reflejaba problemas de centralismo y discriminación contra los representantes de la región.

“Una vez más se comprueba que el capitalismo, que el centralismo peruano está reinando”, expresó. En esa misma intervención, manifestó su preocupación por lo que calificó como una actitud de racismo contra los puneños y pidió al Gobierno central revisar el comportamiento de los funcionarios involucrados.

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El presidente de la federación consideró que la presentación no debía recibir el mismo tratamiento que un espectáculo comercial, debido a que su propósito era mostrar las danzas, la música y las tradiciones de la festividad ante el público de Lima.

Asimismo, cuestionó que las condiciones para el desarrollo de la actividad surgieran a pocos días de la fecha programada. Según su versión, la federación intentó negociar con las partes involucradas, pero no consiguió un acuerdo que permitiera mantener el espectáculo en el Estadio Nacional.

Quispe afirma que las entradas gratuitas se agotaron en menos de 40 minutos

Otro de los puntos abordados por el dirigente fue la convocatoria que tuvo la presentación. Quispe Huaracha agradeció a los ciudadanos que se registraron para asistir y aseguró que el primer grupo de entradas gratuitas se agotó en menos de 40 minutos.

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“En menos de cuarenta minutos se acabaron las entradas y vamos a sacar un segundo lote”, declaró. Según explicó, la organización tenía previsto habilitar una segunda entrega de accesos para permitir que más personas participaran de la actividad.

Sin embargo, el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno sostuvo que no pudo continuar con ese proceso debido a sus cuestionamientos sobre la transparencia de las condiciones para el evento. También expresó sospechas sobre una posible intervención de funcionarios del IPD en el proceso de distribución de los accesos, aunque no presentó pruebas que acreditaran esa afirmación.

El dirigente calificó el conflicto como un asunto politizado y reiteró su pedido al Gobierno central para que revise la actuación de los funcionarios del organismo deportivo.

Municipalidad de Lima informó que el evento no contaba con autorización

La controversia también involucró los permisos necesarios para desarrollar la actividad dentro del Estadio Nacional. Según informó Infobae, la Municipalidad Metropolitana de Lima comunicó que la presentación no contaba con autorización municipal ni con las garantías de orden público del Ministerio del Interior.

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La comuna señaló que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno no completó los procedimientos administrativos exigidos para este tipo de espectáculos. Además, indicó que las observaciones comunicadas a los organizadores no fueron subsanadas dentro del plazo correspondiente.

Por su parte, el Instituto Peruano del Deporte explicó que la organización tampoco presentó las autorizaciones municipales ni las garantías de seguridad necesarias. Entre los aspectos pendientes, mencionó la contratación de personal de seguridad, la producción de sonido y la instalación de baños portátiles.

Estas explicaciones institucionales contrastan con la versión de Alexander Quispe Huaracha, quien atribuyó la cancelación a las exigencias de contratación que, según denunció, recibió de algunos funcionarios y empresarios.

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Comunicado de la Municipalidad de Lima

Federación anuncia pasacalle en reemplazo de la presentación

Tras la cancelación de la actividad dentro del Estadio Nacional, el presidente de la federación confirmó que los representantes de Puno realizarían un pasacalle como alternativa. La propuesta buscaba mantener la exhibición de las expresiones folclóricas previstas para la jornada.

“Los puneños nos organizamos. Al organizarnos como buenos puneños, vamos a hacer nuestro pasacalle, tal cual es nuestra costumbre allí en la festividad Virgen de la Candelaria”, manifestó Quispe Huaracha.

El dirigente sostuvo que las agrupaciones continuarían con su participación fuera del recinto deportivo y reiteró que la delegación no desistiría de mostrar sus danzas y tradiciones en Lima.