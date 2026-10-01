Fabián Bustos, oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: regresa con la misión de luchar por título de Liga 1 2026

Fabián Bustos ha regresado a Universitario de Deportes, tras más de un año alejado de la institución. - Crédito: Difusión

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Universitario de Deportes ha hecho oficial lo que era un secreto a voces: la confirmación del regreso de Fabián Bustos a la zona técnica. El argentino asume el cargo que dejó Héctor Cúper, a través de una resolución de contrato al no lograr plasmar su idea de juego, con el objetivo principal de enmendar la plana pensando en el anhelado tetracampeonato.

El deseo de contar con la experiencia de Bustos no es de ahora; meses atrás —tras la debacle del proyecto apostado alrededor del español Javier Rabanal— las máximas autoridades de la ‘U’ buscaron su retorno, pero obtuvieron una respuesta negativa debido al enfoque del argentino con Millonarios (COL).

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Fabián Bustos está de vuelta en Ate. - Crédito: Universitario

Sin más tiempo de espera, Universitario cerró con Héctor Cúper, dejándose llevar por su esplendida hoja de vida y jerarquía contrastada en distintas partes del mundo. Sin embargo, el proceso nunca tomó forma pese a la obtención de resultados favorables. Una goleada 4-1 endosada por Deportivo Garcilaso dinamitó su gestión.

Vacante el puesto de entrenador, y con el reloj en contra, el administrador Franco Velazco tomó contacto directo con Fabián Bustos para ofrecerle la dirección técnica. La respuesta, como era de esperarse, fue afirmativa y en cuestión de horas acercaron posturas deportivas y económicas.

Apalabrado su vínculo, el profesional argentina tomó un vuelo temprano este miércoles (30.09.2026) para llegar a Lima en horas de la tarde. Ya en suelo peruano, se dirigió a Ate para firmar así un contrato que lo atará hasta diciembre del próximo año.

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Al día siguiente, Bustos pisará nuevamente las instalaciones de Campo Mar para sostener una charla rápida con el equipo, que lo recibirá con los brazos abiertos, y dar inicio a un nuevo proceso enfocándose en encauzar los problemas que han generado un ligero derrape en el Torneo Clausura 2026.

Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper: su estilo de juego, números y relación con los jugadores 'cremas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viejo conocido

Fabián Bustos conoce muy bien a Universitario. A inicios del 2024 fue elegido como el sucesor de Jorge Fossati y en cuestión de meses logró reforzar el estilo futbolístico toda vez que repotenció a cada uno de los integrantes de la configuración ‘crema’.

La plasmación de una disciplina defensiva espléndida con un ataque demoledor, sobre todo jugando en condición de local, ha sido su sello característico durante el tiempo que guió el destino de la ‘U’.

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Precisamente, esa manera de jugar de Fabián Bustos hizo que Universitario se convirtiese en un elenco invencible en el estadio Monumental. Con un fútbol pragmático pasó por encima de cualquier oponente, sobre todo en la Liga 1.

Las estadísticas que trae consigo, además, han sido determinantes para que volviese a Ate. Dirigió 41 partidos en el circuito doméstico, saldando 28 triunfos, 10 empates y tan solo 3 derrotas.

Fabián Bustos, elegido para reconducir los destinos de Universitario. - Crédito: Difusión

Bustos, ahora, tendrá mucho trabajo por delante en Universitario. Primero deberá ordenar las demarcaciones, sobre todo la parcela defensiva que ha sido un auténtico quebradero de cabeza en la temporada, y luego inyectar de confianza a sus puntuales para que hagan el fútbol que exhibieron hace dos años.

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Antes de volver a Ate, el líder argentino probó suerte en Club Olimpia (PAR), donde no logró trascender y se fue por la puerta falsa, y luego se mudó a Millonarios (COL) con un paso atendible, pero discrepancias con los directivos forzaron su adiós.