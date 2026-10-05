Michael Hoyos, de la duda a la confirmación: el nuevo goleador al que se aferra Sporting Cristal para repuntar en Liga 1 2026

Michael Hoyos se ha asentado como el delantero ideal en el Rímac. - Crédito: Sporting Cristal

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Sporting Cristal, para sorpresa de muchos, ha logrado espabilarse en el momento menos esperado de la Liga 1 2026. Pasó de ser una estructura tambaleante, en todos los sentidos, a ser una configuración sólida sostenida por una línea recta de resultados en azul. No es menos cierto que existen valoraciones atendibles para el repunte, pero un factor clave es la presencia de Michael Hoyos.

En las oficinas de La Florida requerían de un nuevo rostro goleador en el ataque de Cristal. Se había fallado con ratificarle la confianza a un Felipe Vizeu muy venido a menos pese a su intento de rebeldía en el primer tramo del año. Irven Ávila tampoco respondía a las nuevas exigencias, aunque como alternativa se acomoda mejor. Y ni qué decir de Diego Otoya, quien todavía seguía verde y se prefirió darle una salida temporal.

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Michael Hoyos llegó a mediados de julio y se adaptó muy rápido a lo que requerían los rimenses. - Crédito: Sporting Cristal

Con el plantel ‘celeste’ a la deriva, coqueteando y tonteando con la zona roja que conduce a la Segunda División, los directivos dieron un golpe a la mesa depurando efectivos para ocupar sus lugares con reemplazos de mejor perfil. Entremedias se optó por el retorno de Roberto Mosquera a la dirección técnica.

Asegurado el regreso del líder peruano, se discutió de manera muy hermética la posibilidad de reforzar el aparato ofensivo con un delantero distinto. A muy buen seguro que el responsable técnico dio el ‘ok’ para establecer la negociación que se cerró con la contratación de Michael Hoyos.

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Tras un centro preciso, Michael Hoyos apareció por el segundo palo para empujar la pelota y marcar su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal, desatando la locura en el Estadio Alberto Gallardo. - Liga 1 Max

Inquietudes disipadas

Hoyos no tuvo nada sencilla su primera toma de contacto con la afición de Cristal. Las serias dudas por su parcial nulidad productiva en su última experiencia en el 2026 –se desafío asimismo yéndose a Newell’s registrando un gol en nueve apariciones en el primer semestre– ofuscaron a primeras de cambio a los hinchas.

Durante los entrenamientos en La Florida, Mosquera observó el impecable estado de momento de Michael y su muy buena sinergia con un grupo al que hace no mucho se había unido Barcos. Teniendo a dos arietes de amplia experiencia, decidió dar marcha a una serie de pruebas, aunque la primera era concederle un puñado de minutos al ídolo de IDV.

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Michael Hoyos, abroquelado por Juan Manuel Cuesta y Catriel Cabellos tras el doblete sellado contra Sport Huancayo. - Crédito: Víctor Chunga

Así las cosas, Michael Hoyos hizo su debut a mediados de julio con el triunfo de los suyos sobre Deportivo Garcilaso (1-0), en el arranque del Torneo Clausura 2026. Entró de cambio en la recta final del lance, demostrando muy buenas sensaciones en los últimos 15’ minutos.

En la posterior fecha liguera, contra FBC Melgar en Arequipa, arrancó por primera vez como titular disputando 65’, aunque su desempeño fue plomizo. Entremedias, participó en el último juego de la CONMEBOL Sudamericana 2026 como suplente. En resumidas cuentas, su primer tramo con los ‘cerveceros’ era adecuado, solo faltaba ver su oficio goleador.

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El delantero puso el tercero de los 'celestes' en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Auténtico artillero

Aquella misión que era muy esperada por todos, entre simpatizantes e integrantes del comando técnico al igual que futbolistas, no demoró demasiado. A partir de la sexta fecha del Torneo Clausura se dio inicio al romance de Hoyos con las redes contrarias.

En su segunda titularidad en la Liga 1, Michael se despachó con un doblete contra Sport Huancayo, en el Rímac. Fueron sus primeros goles, inmejorables para demostrarle a los seguidores ‘bajopontinos’ que su vigencia en el área se mantiene inalterable.

Michael Hoyos ha sacado a relucir un porcentaje de su potencial goleador contra Sport Huancayo. - Crédito: Liga 1

Para la siguiente presentación repitió función goleadora, aunque el resultado amargó por caer, de visita, frente a Alianza Atlético. Luego llegó cierto periodo de silencio en Hoyos, pero sobre la marcha se apuntó con dos asistencias en atronador triunfo 5-0 sobre Los Chankas.

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Asentado como titular incontestable, el argentino retornó al sendero goleador, después de cuatro jornadas, marcándole a Atlético Grau, como parte de la línea victoriosa que ha devuelto a Sporting Cristal en la lucha doméstica, y de ahí apareció dejándole su huella a ADT por el acceso a la final de la Copa de la Liga.