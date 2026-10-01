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Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ llegan con ventaja luego de conseguir una victoria por la mínima diferencia en la altura de Tarma. Sigue todas las incidencias del duelo

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07:28 hsHoy

¡Día de partido! Sporting Cristal recibirá a ADT hoy, jueves 1 de octubre, desde las 15:00 horas de Perú, por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026. El decisivo encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres.

07:28 hsHoy

¿Cómo quedó la primera semifinal?

Sporting Cristal venció 1-0 a ADT en Tarma y tomó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Perú 2026.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera abrió el marcador a los 14 minutos, tras un error en salida del conjunto local que Gabriel Santana aprovechó con una definición dentro del área.

ADT reaccionó a través de transiciones y logró aproximarse al arco rival, aunque sin generar ocasiones claras ante Diego Enríquez. Antes del entretiempo, Cristal estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Rafael Lutiger estrelló un cabezazo en el travesaño.

En el complemento, Enríquez sostuvo la ventaja con varias intervenciones decisivas. En los descuentos, evitó el empate con una atajada ante Juan Lucumí.

Sporting Cristal también tuvo oportunidades para sentenciar la serie. Catriel Cabellos dejó a un defensor en el camino dentro del área, pero su remate impactó en el palo. El 1-0 dejó abierta la definición de la llave.

Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.
07:27 hsHoy

¿Penales o tiempo extra?

Si ADT iguala la serie ante Sporting Cristal durante los 90 minutos en el estadio Alberto Gallardo, la clasificación se definirá directamente en una tanda de penales. No habrá tiempo suplementario, de acuerdo con el reglamento de la Copa de la Liga.

07:27 hsHoy

Horarios del Sporting Cristal vs ADT

El cotejo comenzará a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

07:27 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT: canal tv de la semifinal vuelta

El partido entre Sporting Cristal y ADT será transmitido por el canal de YouTube de Bicolor+, plataforma de la Federación Peruana de Fútbol.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y las principales incidencias del encuentro.

La semifinal vuelta entre Sporting Cristal y ADT será transmitido por la L1 Max.
La semifinal vuelta entre Sporting Cristal y ADT será transmitido por la L1 Max.
07:27 hsHoy

Posibles alineaciones

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Díaz, Maxloren Castro, Catriel Cabellos, Martín Távara, Juan Manuel Cuesta, Gabriel Santana e Irven Ávila.
  • ADT: Carlos Solis; Alejandro Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Núñez; Luis Pérez, Jair Reyes, John Narváez, Jhojan Garcilazo, Joao Rojas y Said Peralta.
07:27 hsHoy

El rival en la final: Alianza Atlético o Sport Boys

Alianza Atlético quedó cerca de convertirse en el rival de Sporting Cristal o ADT en la final de la Copa de la Liga 2026. El equipo de Sullana sacó una amplia ventaja tras imponerse por 5-2 ante Sport Boys en el Callao, por la ida de las semifinales.

El conjunto ‘rosado’ se adelantó a los dos minutos por medio de José Davey en el estadio Miguel Grau. No obstante, el ‘vendaval’ revirtió el resultado con goles de José Ingratti, Román Suárez y Ariel Muñoz.

Boys descontó con una definición de Rolando Díaz, pero Alianza Atlético volvió a ampliar la diferencia con las anotaciones de Nilton Muñoz y Cristian Pinilla.

Con este resultado, el cuadro ‘churre’ llegará con ventaja al partido de vuelta, que se desarrollará en el calor de Sullana y definirá al otro finalista del torneo.

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