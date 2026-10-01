Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal recibirá a ADT hoy, jueves 1 de octubre, desde las 15:00 horas de Perú, por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026 . El decisivo encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres.

Sporting Cristal también tuvo oportunidades para sentenciar la serie. Catriel Cabellos dejó a un defensor en el camino dentro del área, pero su remate impactó en el palo. El 1-0 dejó abierta la definición de la llave.

En el complemento, Enríquez sostuvo la ventaja con varias intervenciones decisivas. En los descuentos, evitó el empate con una atajada ante Juan Lucumí .

ADT reaccionó a través de transiciones y logró aproximarse al arco rival, aunque sin generar ocasiones claras ante Diego Enríquez . Antes del entretiempo, Cristal estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Rafael Lutiger estrelló un cabezazo en el travesaño.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera abrió el marcador a los 14 minutos, tras un error en salida del conjunto local que Gabriel Santana aprovechó con una definición dentro del área.

Sporting Cristal venció 1-0 a ADT en Tarma y tomó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Perú 2026 .

Si ADT iguala la serie ante Sporting Cristal durante los 90 minutos en el estadio Alberto Gallardo, la clasificación se definirá directamente en una tanda de penales . No habrá tiempo suplementario, de acuerdo con el reglamento de la Copa de la Liga.

El cotejo comenzará a las 15:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y las principales incidencias del encuentro.

El partido entre Sporting Cristal y ADT será transmitido por el canal de YouTube de Bicolor+ , plataforma de la Federación Peruana de Fútbol.

07:27 hs

El rival en la final: Alianza Atlético o Sport Boys

Alianza Atlético quedó cerca de convertirse en el rival de Sporting Cristal o ADT en la final de la Copa de la Liga 2026. El equipo de Sullana sacó una amplia ventaja tras imponerse por 5-2 ante Sport Boys en el Callao, por la ida de las semifinales.

El conjunto ‘rosado’ se adelantó a los dos minutos por medio de José Davey en el estadio Miguel Grau. No obstante, el ‘vendaval’ revirtió el resultado con goles de José Ingratti, Román Suárez y Ariel Muñoz.

Boys descontó con una definición de Rolando Díaz, pero Alianza Atlético volvió a ampliar la diferencia con las anotaciones de Nilton Muñoz y Cristian Pinilla.