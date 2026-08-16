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Michael Hoyos destaca su aportación goleadora con Sporting Cristal y pondera la presencia de Hernán Barcos: “Nos buscamos constantemente”

El delantero argentino, recientemente incorporado, se distinguió contra Sport Huancayo por un doblete y asociarse con el ‘Pirata’, a quien llenó de elogios. “Podemos jugar juntos”, aclaró

Michael Hoyos ha sacado a relucir un porcentaje de su potencial goleador contra Sport Huancayo. - Crédito: Liga 1
Michael Hoyos ha sacado a relucir un porcentaje de su potencial goleador contra Sport Huancayo. - Crédito: Liga 1
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Sporting Cristal apabulló a Sport Huancayo, en el estadio Alberto Gallardo, por la 5ta fecha del Torneo Clausura 2026. La goleada conseguida contó con el sello personal de Michael Hoyos, quien se destapó en el momento indicado al saldar un doblete de notable factura.

Concluido el enfrentamiento, el delantero argentino fue elegido el MVP de la contienda por su rendimiento goleador y pasó por los micrófonos de L1MAX. En el arranque de su alocución, compartió su alegría, pero sobre todo por el esfuerzo colectivo, al igual que su esperanza por luchar en la cima del Clausura.

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Michael Hoyos, abroquelado por Juan Manuel Cuesta y Catriel Cabellos tras el doblete sellado contra Sport Huancayo. - Crédito: Víctor Chunga
Michael Hoyos, abroquelado por Juan Manuel Cuesta y Catriel Cabellos tras el doblete sellado contra Sport Huancayo. - Crédito: Víctor Chunga

Estoy feliz por el partido que hicimos. Esperé la oportunidad y el momento. Esta victoria nos permite estar arriba y seguir peleando”, dijo con mucha convicción un Hoyos que ha ido de menos a más en el Rímac y que, ahora, se sitúa como una opción segura en la zona ofensiva.

En otro pasaje de la charla, el espigado atacante destacó la importancia de la pujanza y perseverancia de Sporting Cristal pese a los impases propios de un partido trabado y luchado por la energía desplegada de un rival con mucho orgullo como Sport Huancayo, que aunque se fue goleado jamás hincó la rodilla.

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El delantero volvió a aparecer de cabeza por el segundo palo y concretó el tercero de los 'celestes' - Crédito: L1MAX.

Somos un equipo que juega bien al fútbol. Por momentos no encontramos espacios, pero creo que hicimos bien las cosas. Lo buscamos desde el arranque y eso hizo que encontráramos el gol rápidamente y manejáramos el partido”.

Desde luego que también se le inquirió a Michael Hoyos por su tándem con Hernán Barcos, quien no dejó pasar la oportunidad para hacerse presente en el tanteador con un muy buen gol de cabeza. Al respecto, el ‘22’ detalló la sociedad conformada y precisó que existe un punto de encuentro entre ambos dentro del campo.

Michael Hoyos ofreció un rendimiento encomiable al saldar un doblete en goleada contra Sport Huancayo, por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Víctor Chunga
Michael Hoyos ofreció un rendimiento encomiable al saldar un doblete en goleada contra Sport Huancayo, por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Víctor Chunga

“Somos dos delanteros que nos buscamos constantemente. Somos diferentes, pero iguales a la vez. Podemos jugar juntos. Hoy fue una linda muestra, lo hicimos de gran forma y quiero felicitar a todo el grupo”, cerró.

Michael Hoyos se hizo grande en una nueva aparición en el Rímac. Asociándose con Hernán Barcos, se le facilitó el trabajo como delantero centro demostró un loable desempeño en cada intención en ataque. De hecho, antes de los cinco minutos avisó con un gol que acabó siendo anulado por posición adelantada.

Tras un centro preciso, Michael Hoyos apareció por el segundo palo para empujar la pelota y marcar su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal, desatando la locura en el Estadio Alberto Gallardo. - Liga 1 Max

Manteniendo esa ardua presión en los últimos metros, Hoyos reaccionó a un saque de esquina lanzado por Santi González, a los 10′ minutos del encuentro, y lo capitalizó en un gol oficial para abrir la lata; posteriormente, en el segundo tiempo, selló su doblete bajo la misma vía, solo que aprovechando un centro de Yoshimar Yotún en un tiro libre al límite del área.

El resonante 4-1 conseguido por Cristal permite que la pesadilla del descenso, la cual perturbó a la afición por varios meses, comience a olvidarse y, ahora, la configuración ‘celeste’ pueda pensar en otros objetivos más ambiciosos como la disputa por las primeras plazas del Torneo Clausura 2026, que con el paso de las jornadas comienza a ajustarse.

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