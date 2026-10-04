Mr Peet fue contundente sobre la titularidad de Oliver Sonne en la selección peruana tras errores en amistosos: “La gente se enamora por la facha”

El periodista deportivo recordó cuando pedían al lateral danés en la selección peruana. Créditos: Mr Peet Channel.

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La selección peruana volvió a caer durante su gira por Norteamérica. El equipo dirigido por Mano Menezes perdió 2-0 ante Canadá en el estadio Saputo de Montreal, en una actuación que generó cuestionamientos entre los hinchas y la prensa deportiva.

Uno de los futbolistas señalados fue Oliver Sonne. El lateral derecho quedó comprometido en los dos goles del cuadro canadiense, al no cerrar a tiempo su sector y volver a evidenciar dificultades en labores defensivas.

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En ese contexto, el periodista deportivo Peter Arévalo se refirió a las críticas contra el jugador nacido en Dinamarca. “Los que decían ‘chau Advíncula, chau Corzo, chau Polo, ¡que juegue Sonne, carajo! Por gusto no juega en la Premier, no juega en Dinamarca’, son los mismos que hoy matan a Sonne. Entonces, asuman. Esto es el fútbol. La gente por tres partidos se enamora, por la facha se enamora”, afirmó.

El popular Mr. Peet también recordó la postura que sostuvo cuando Sonne comenzó a ser relacionado con la selección peruana. “Aquellos que hoy critican a Sonne son los mismos encapuchados, disfrazados en el anonimato, los que ya no querían a Advíncula, a Polo ni a Corzo. Decían: ‘No, Sonne es mejor’. Cuando yo decía: ‘Sonne no está, todavía le falta’, criticaban. Uno juega en la Premier y el otro es suplente en Argentina, y decían que era mejor. Me decían ‘pelado argollero’, y ahí está”, sostuvo.

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Mr Peet habló de las críticas contra Oliver Sonne tras fallos en el Perú vs Canadá y recordó su postura ante los pedidos de titularidad del jugador danés.

Asimismo, Arévalo abordó las críticas contra el arquero Diego Romero, otro de los integrantes de la ‘blanquirroja’ cuestionados tras la derrota frente a Canadá.

“Los mismos que hoy matan a esta selección son los que decían que Romero tenía que tapar en vez de Gallese. Así que asuman su comentario y su petición. Los que decían que Gallese ya estaba out y que tenía que tapar Romero son los mismos que hoy matan a Romero”, concluyó.

Los errores de Oliver Sonne ante Canadá

Oliver Sonne quedó comprometido en los dos goles de Canadá durante la derrota de Perú en el Saputo Stadium de Montreal. El lateral derecho tuvo problemas en los cierres defensivos sobre Jacob Shaffelburg, autor del doblete que definió el amistoso en el primer tiempo.

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El primer error ocurrió a los 19 minutos. Liam Millar envió un centro al punto de penal, donde Daniel Jebbison disputó el balón con Miguel Araujo y consiguió pivotear. Sonne acudió a la jugada para intentar colaborar en el despeje, pero no logró conectar la pelota ni mantener la marca. Shaffelburg quedó libre para empujar el balón y abrir el marcador ante la ‘bicolor’.

La segunda acción se produjo a los 35 minutos. Jonathan David recuperó el esférico en la mitad de la cancha y habilitó a Millar por el sector derecho. El atacante superó a Marco López con un amague, llegó hasta la línea de fondo y mandó un centro bombeado.

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Diego Romero salió para intentar rechazar, aunque solo desvió el envío. Sonne volvió a cerrar demasiado hacia el centro y el balón lo superó pese a su intento de cabecearlo. Shaffelburg apareció sin marca para conectar de frente y marcar el 2-0 de los ‘canucks’.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Próximo partido de Perú

Perú afrontará su último amistoso de la gira por Norteamérica frente a Colombia. El encuentro será la última evaluación para el plantel de Mano Menezes, que intentará cerrar la fecha FIFA con un resultado positivo luego de sus presentaciones anteriores.

La ‘bicolor’ se medirá con los ‘cafeteros’ el martes 6 de octubre, a las 18:45 horas de Perú y Colombia, en el estadio del Inter Miami, situado en Orlando, Estados Unidos.

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El inicio del partido está previsto para las 17:45 horas en México; 18:45 horas en Ecuador; 19:45 horas en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 20:45 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Perú se enfrentará a Colombia en su último amistoso en la gira por Norteamérica.

Canal TV del Perú vs Colombia

América TV transmitirá en vivo el amistoso, al contar con los derechos de los partidos de preparación de la selección peruana.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura del Perú vs Colombia, con las incidencias, goles, declaraciones y el resumen del duelo.