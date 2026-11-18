Walter Yaipén se alejará de los escenarios tras sufrir una descompensación

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La celebración por los 26 años de Hermanos Yaipén quedó suspendida por la salud de uno de sus fundadores. Walter Yaipén sufrió una descompensación durante una presentación reciente y decidió hacer una pausa para descansar y recuperarse, motivo por el cual la orquesta postergó el concierto que tenía programado para este sábado 21 de noviembre en el Club Social El Huaralino Internacional.

La agrupación comunicó la medida a través de sus redes sociales y explicó que la prioridad es la pronta recuperación de Walter Yaipén, a quien describió como uno de los líderes y pilares de la familia musical.

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“La familia de Hermanos Yaipén se dirige con profundo respeto y cariño a nuestro querido público para comunicar la postergación de la celebración de nuestro 26.° aniversario”, indicó el comunicado difundido por la orquesta.

El evento tenía previsto reunir a figuras de la cumbia y otros géneros. Entre los invitados anunciados estaban Kike Farro, Las Estrellas de la Cumbia, Caribeños de Guadalupe, Dilbert Aguilar y La Tribu, Amaranta y Los Capos de Colombia. La animación estaría a cargo de Óscar del Río y la musicalización de DJ Brayan Flow.

Sin embargo, la celebración fue suspendida hasta nuevo aviso. Hermanos Yaipén informó que comunicará la nueva fecha del espectáculo por medio de sus canales oficiales.

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Walter Yaipén se pronunció tras la postergación del concierto de aniversario de Hermanos Yaipén.

Walter Yaipén confirmó que sufrió una descompensación en el escenario

El propio Walter Yaipén dio detalles del episodio de salud que llevó a la postergación del aniversario. En una publicación compartida en Instagram, el músico explicó que participó con la orquesta en dos presentaciones especiales durante los días previos a la llegada del papa León XIV al Perú.

Según relató, la primera actuación se desarrolló con normalidad. No obstante, durante el segundo show tuvo un problema de salud que le impidió continuar ante el público.

“Durante nuestra segunda presentación, atravesé un momento inesperado al sufrir una descompensación que me impidió continuar sobre el escenario. Fue una situación difícil que me recordó lo valiosa y frágil que puede ser la vida”, expresó el fundador de la agrupación.

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El cantante no dio información sobre un diagnóstico médico ni precisó si requirió hospitalización, tratamiento especializado o cuánto tiempo permanecerá alejado de las actividades artísticas. Por ahora, lo confirmado públicamente es que necesita descanso y que su entorno decidió priorizar su recuperación antes de realizar el concierto de aniversario.

Walter Yaipén relató que sufrió una descompensación en el escenario durante una presentación previa a la llegada del papa León XIV al país.

El fundador de Hermanos Yaipén pidió tiempo para recuperar fuerzas

Después del anuncio de la postergación, Walter Yaipén publicó un segundo mensaje para agradecer las muestras de preocupación recibidas de parte de seguidores, amigos y colegas.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño, preocupación y mensajes”, escribió el artista al inicio de su comunicado.

El músico reconoció que el cambio de planes puede haber causado tristeza entre quienes esperaban asistir al aniversario. También admitió que la decisión fue difícil porque los escenarios y el contacto con los seguidores forman parte central de su vida profesional.

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“Créanme que para mí también ha sido una decisión difícil, porque no hay mayor alegría que estar sobre un escenario compartiendo nuestra música con ustedes”, señaló.

Walter Yaipén recibe mensajes de fuerza mientras se recupera de una descompensación

No obstante, explicó que debe concentrarse en su bienestar antes de volver a las presentaciones. “Hoy la vida me pide hacer una pausa. Es momento de descansar, recuperar mis fuerzas y dedicar el tiempo necesario a mi salud para poder regresar de la mejor manera”, manifestó.

El fundador de Hermanos Yaipén aseguró que espera reencontrarse con el público cuando su recuperación se lo permita. “Los escenarios pueden esperar, pero el cariño que nos une permanece intacto”, agregó.

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Qué se sabe sobre su estado de salud

Hasta el momento, Walter Yaipén solo confirmó una descompensación durante una presentación y expresó que requiere reposo para recuperar fuerzas. También agradeció el respaldo de su familia, compañeros de orquesta y seguidores.

No existe un diagnóstico médico público ni una fecha anunciada para su retorno a los escenarios. La situación generó preocupación en el ambiente de la cumbia peruana, donde Yaipén mantiene una trayectoria ligada a la formación y crecimiento de la agrupación. El artista pidió calma y aseguró que confía en volver pronto a encontrarse con el público.

Walter Yaipén agradeció las oraciones y los mensajes que recibió de sus seguidores.

“Con la bendición de Dios, pronto volveremos a encontrarnos para celebrar juntos estos años llenos de historia, música y amor por nuestro público”, concluyó el fundador de la orquesta.

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Las muestras de afecto de los seguidores tampoco se han hecho esperar. Muchos le enviaron mensajes con deseos de pronta recuperación a Walter Yaipén.