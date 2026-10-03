Error de Oliver Sonne provocó gol y doblete de Jacob Shaffelburg en Perú vs Canadá por fecha FIFA 2026

Jacob Shaffelburg volvió a aparecer por el segundo palo y aumentó el marcador - Crédito: Bicolor .

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El sábado 3 de octubre, la selección peruana enfrentó a Canadá en un amistoso por la fecha FIFA 2026. El equipo dirigido por Mano Menezes se vio superado por el conjunto local en el primer tiempo. Oliver Sonne quedó expuesto en la jugada del segundo gol, que completó el doblete de Jacob Shaffelburg en el Saputo Stadium de Montreal.

Sucedió a los 35 minutos. Jonathan David recuperó el balón en la mitad de la cancha e inició el ataque a toda velocidad. Por el sector derecho apareció Liam Millar, quien recibió la descarga del delantero pese a la marca de Marco López.

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Millar amagó hacia adentro y salió hacia afuera, con lo que dejó desacomodado a López. Luego llegó hasta la línea de fondo y envió un centro bombeado con la pierna derecha.

Diego Romero salió de forma incorrecta para intentar despejar el balón, pero apenas logró desviarlo. Oliver Sonne volvió a cerrar demasiado y la redonda lo superó, pese a su intento de cabecearla. Jacob Shaffelburg apareció para conectar de frente y anotar el 2-0 ante la ‘bicolor’.

Gol y doblete de Jacob Shaffelburg para el 2-0 de Canadá ante Perú en el amistoso por fecha FIFA 2026.

Primer tiempo de pesadilla para Oliver Sonne

El primer tiempo del Perú vs Canadá resultó adverso para Oliver Sonne. El jugador nacido en Dinamarca tuvo dificultades para cumplir sus tareas defensivas, sobre todo en los cierres sobre Jacob Shaffelburg. El lateral derecho cerró en exceso y dejó espacios para el delantero canadiense.

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La situación no se limitó al segundo gol. A los 19 minutos, Liam Millar envió un centro venenoso al punto de penal. Daniel Jebbison disputó el balón con Miguel Araujo y logró pivotear para habilitar a Shaffelburg, quien solo tuvo que empujar el esférico para abrir el marcador.

En esa jugada, Sonne intentó disputar la pelota junto con Jebbison y Araujo, pero no consiguió despejarla y dejó libre al centrodelantero de los ‘canucks’. Incluso, uno de sus compañeros le recriminó al danés que no tomara la marca de su rival en la acción que derivó en el 1-0 del amistoso.

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Jacob Shaffelburg definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: Bicolor .

Los fallos de Sonne en la goleada ante Estados Unidos

Los errores defensivos de Oliver Sonne se repitieron durante los amistosos de Perú en la gira por Norteamérica. Antes de sus dos fallos ante Canadá, el lateral derecho también quedó comprometido en la goleada frente a Estados Unidos.

En el primer gol del equipo local, Giovanni Reyna ejecutó un tiro libre y envió un centro con efecto al primer palo. Justin Ellis, marcado por Sonne, anticipó la jugada y conectó de cabeza. Pedro Gallese no pudo reaccionar para evitar el tanto.

En el tercer gol de Estados Unidos, Sonne tampoco logró cerrar un centro de derecha a izquierda de Sebastian Berhalter. Julian Hall aprovechó el envío, se lanzó sobre el balón y amplió la ventaja.

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Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Oliver Sonne deberá corregir sus falencias defensivas para mantenerse en la selección peruana. El nacido en Dinamarca representa una alternativa relevante por su experiencia en el fútbol europeo, en un puesto con pocas opciones tras el alejamiento de Luis Advíncula de la ‘bicolor’.

Marco Huamán es otra de las variantes que tiene Mano Menezes para ocupar ese sector. El jugador de Alianza Lima mostró buenas condiciones en defensa y ataque ante México. Los recientes errores de Sonne podrían abrirle espacio en la consideración del técnico.