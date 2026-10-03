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Perú vs Colombia: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2026

El equipo dirigido por Mano Menezes afrontará su última prueba en la gira por Norteamérica, en la que todavía no ha logrado una victoria

Perú se enfrentará a Colombia en su último amistoso en la gira por Norteamérica.
Perú se enfrentará a Colombia en su último amistoso en la gira por Norteamérica.
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La selección peruana cerrará su gira por Norteamérica con un amistoso ante Colombia, rival al que también enfrentará en la disputa por la clasificación al Mundial durante las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Revisa todos los detalles del encuentro.

Programación del Perú vs Colombia

El duelo entre peruanos y colombianos se jugará el martes 6 de octubre, a las 18:45 horas de Perú y Colombia, en el estadio del Inter Miami.

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En otros países, el encuentro comenzará a las 17:45 horas de México; 18:45 horas de Ecuador; 19:45 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 20:45 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Canal TV del Perú vs Colombia: amistoso por fecha FIFA

Los hinchas peruanos podrán seguir en vivo el amistoso entre Perú y Colombia a través de América TV, señal que posee los derechos de transmisión de los partidos de preparación de la selección nacional.

El encuentro también estará disponible en la plataforma de streaming América tvGO, de acceso gratuito para los usuarios. De esta manera, los seguidores de la ‘bicolor’ contarán con alternativas para ver el último partido de la gira por Norteamérica.

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Infobae Perú realizará la cobertura completa del compromiso ante los ‘cafeteros’, con las principales incidencias, goles, declaraciones y el resumen del encuentro.

La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

Así quedó el Perú vs Canadá

La selección peruana cayó 2-0 ante Canadá este sábado 3 de octubre, en un amistoso disputado en el Saputo Stadium de Montreal. El equipo dirigido por Mano Menezes no pudo revertir la superioridad del conjunto local, que resolvió el partido en el primer tiempo con un doblete de Jacob Shaffelburg.

La ‘bicolor’ tuvo un inicio impreciso y cedió terreno ante un rival que impuso intensidad desde los primeros minutos. Canadá aprovechó esa dinámica para instalarse en campo peruano y generar peligro sobre el arco de Diego Romero.

El primer gol llegó a los 18 minutos. Liam Millar envió un centro al área, donde Miguel Araujo intentó anticipar a Daniel Jebbison, pero no logró despejar. Oliver Sonne abandonó su posición para cubrir la jugada y dejó libre a Shaffelburg, quien aprovechó el pivoteo de Jebbison para definir sin oposición y abrir el marcador.

Jacob Shaffelburg definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: Bicolor .

Canadá amplió la ventaja a los 35 minutos. Jonathan David recuperó el balón en la mitad de la cancha y habilitó por la derecha a Millar, pese a la marca de Marco López. El atacante amagó hacia adentro, salió hacia afuera y llegó hasta la línea de fondo para enviar un centro bombeado.

Diego Romero salió para intentar despejar, aunque solo consiguió desviar el balón. Oliver Sonne volvió a cerrar demasiado y no alcanzó a rechazar de cabeza. Shaffelburg apareció en el segundo palo para conectar el envío y firmar su doblete ante la ‘bicolor’.

Mano Menezes realizó varias modificaciones en el complemento en busca del descuento. Perú mostró una mejor disposición ofensiva, pero no encontró claridad en los últimos metros ni pudo modificar el resultado. Con esta caída, la selección nacional sumó una nueva derrota en su gira por Norteamérica.

Jacob Shaffelburg volvió a aparecer por el segundo palo y aumentó el marcador - Crédito: Bicolor .

¿Cómo llega Colombia?

Colombia llegará al amistoso ante Perú sin victorias en la actual fecha FIFA, al igual que la ‘bicolor’. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo empató 1-1 con México en su primer partido de preparación, disputado el 26 de septiembre.

La ‘tricolor’ volvió a jugar el 2 de octubre y cayó 1-0 frente a Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey. Hugo Benítez marcó el único gol del encuentro a los 56 minutos.

De esta manera, Colombia afrontará el duelo ante Perú con la necesidad de recuperar sensaciones y cortar su racha sin triunfos desde el Mundial de la FIFA de Norteamérica. El conjunto de Lorenzo atraviesa, además, una etapa de recambio generacional.

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