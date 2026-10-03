Gol de Jacob Shaffelburg, a raíz de un nuevo fallo de Oliver Sonne, con el que Canadá marcó 1-0 sobre Perú en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Jacob Shaffelburg definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: Bicolor .

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Nuevamente Oliver Sonne ha quedado expuesto en la actual ventana de selecciones nacionales. El lateral nacional tuvo un fallo capital que derivó en la anotación de Jacob Shaffelburg, que supuso el 1-0 de Canadá frente a Perú, en la ciudad de Montreal.

La ‘bicolor’ tuvo un arranque demasiado tímido. Era más que lógico, dado que el último de los organizadores de la Copa del Mundo 2026 empezó con un ritmo vertiginoso que empujó hacia su propia zona del campo a los elementos presentados por Mano Menezes.

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Bajo esa dinámica, de un amplio dominio de acciones, Canadá encontró la llave para descerrajar el empate. A los 18′ minutos del cotejo, Liam Billar metió un centro al corazón del área, donde la defensa de la selección peruana exhibió un enorme quiebre. En principio, Miguel Araujo fue a atacar ese esférico que iba para Daniel Jebbison, pero falló en la misión.

En un intento de ofrecer auxilio, Oliver Sonne abandonó su espacio y fue a cubrir el lugar de su compañero. Aquel movimiento fue fatal, porque permitió que Jacob Shaffelburg se sirviese del pivoteo en el costado izquierdo y sin oposición al frente, venció con mucha contundencia a Diego Romero.

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