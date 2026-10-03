Perú Deportes

Gol de Jacob Shaffelburg, a raíz de un nuevo fallo de Oliver Sonne, con el que Canadá marcó 1-0 sobre Perú en partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ resistió hasta donde pudo. Cerca de los 20′ minutos, el extremo aprovechó un desliz de la defensa sudamericana, en especial del futbolista del Burnley, y quedó en absoluta libertad para vencer a Diego Romero

Jacob Shaffelburg definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: Bicolor .
Guardar

Nuevamente Oliver Sonne ha quedado expuesto en la actual ventana de selecciones nacionales. El lateral nacional tuvo un fallo capital que derivó en la anotación de Jacob Shaffelburg, que supuso el 1-0 de Canadá frente a Perú, en la ciudad de Montreal.

La ‘bicolor’ tuvo un arranque demasiado tímido. Era más que lógico, dado que el último de los organizadores de la Copa del Mundo 2026 empezó con un ritmo vertiginoso que empujó hacia su propia zona del campo a los elementos presentados por Mano Menezes.

PUBLICIDAD

Bajo esa dinámica, de un amplio dominio de acciones, Canadá encontró la llave para descerrajar el empate. A los 18′ minutos del cotejo, Liam Billar metió un centro al corazón del área, donde la defensa de la selección peruana exhibió un enorme quiebre. En principio, Miguel Araujo fue a atacar ese esférico que iba para Daniel Jebbison, pero falló en la misión.

En un intento de ofrecer auxilio, Oliver Sonne abandonó su espacio y fue a cubrir el lugar de su compañero. Aquel movimiento fue fatal, porque permitió que Jacob Shaffelburg se sirviese del pivoteo en el costado izquierdo y sin oposición al frente, venció con mucha contundencia a Diego Romero.

PUBLICIDAD

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Oliver SonneSelección peruanaSelección de Canadáperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú 0-2 Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Con varias novedades en el once inicial, la selección peruana busca su primer triunfo en esta gira norteamericana. Sigue el minuto a minuto del encuentro en Montreal

Perú 0-2 Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Nolberto Solano culmina su travesía en la Copa FIFA ASEAN 2026 con Pakistán: eliminación en Fase de Grupos con rendimiento creciente

Los ‘halcones’ dejan el evento asiático con la frente en alto. En tres partidos disputados registraron un empate y dos derrotas. A partir de la segunda fecha demostraron su mejor rostro. El ‘Maestrito’ quedó conforme con la competitividad, aunque quiere más

Nolberto Solano culmina su travesía en la Copa FIFA ASEAN 2026 con Pakistán: eliminación en Fase de Grupos con rendimiento creciente

Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo de Mano Menezes se medirá ante otro elenco mundialista luego de su empate 1-1 ante México. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Los ‘albicelestes’ se reencontrarán con su hinchada en casa y lo hará frente el seleccionado africano luego de pasar por encima a Bolivia en Córdoba. Entérate las señales disponibles del emocionante cotejo

Dónde ver Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo de Lionel Scaloni volverá al estadio Monumental para enfrentar al conjunto africano en su segunda presentación por la jornada preparatoria rumbo a las Eliminatorias 2030. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el presunto financista

Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el presunto financista

Presidente del JNE defiende postulación de alcaldes como primeros regidores: “Hemos dicho que sí”

Elecciones municipales y regionales 2026: 10 cosas que debes revisar antes de salir de casa para votar este domingo 4 de octubre

¿Cómo votar correctamente en las Elecciones municipales y regionales 2026? Estos son los errores que debes evitar al marcar tu cédula

Roberto Burneo: “Siempre van a haber críticas al JNE, pero eso nos mueve a seguir trabajando”

ENTRETENIMIENTO

‘El Club de la Seducción’, película peruana con Franco Pennano y Marcelo Oxenford, confirmó su fecha de estreno

‘El Club de la Seducción’, película peruana con Franco Pennano y Marcelo Oxenford, confirmó su fecha de estreno

Carla Campos Salazar, exprometida de Curwen, hace grave denuncia

Serenazgo de Miraflores intervino grabación de Pinky Show y streamer se negó a retirarse del lugar

ARMY pide no acudir al aeropuerto ni al hotel donde se hospedará BTS en Perú: “Respetar sus límites, su privacidad y seguridad”

Cambian nuevamente al juez que decidirá si Magaly Medina vuelve a prisión por caso Jefferson Farfán

DEPORTES

Perú 0-2 Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú 0-2 Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Error de Oliver Sonne provocó gol y doblete de Jacob Shaffelburg en Perú vs Canadá por fecha FIFA 2026

Nolberto Solano culmina su travesía en la Copa FIFA ASEAN 2026 con Pakistán: eliminación en Fase de Grupos con rendimiento creciente

Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026