Perú Deportes

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín

La opuesta estadounidense estuvo en los planes de los compadres, pero la USMP la convenció para disputar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La opuesta norteamericana también explicó por qué decidió jugar por San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Se Formaron Las Parejas.
Guardar

Emily Zinger brindó su primera entrevista tras confirmarse su regreso a Perú. La opuesta estadounidense, que destacó con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2024/2025, defenderá a la Universidad San Martín durante la próxima temporada.

En diálogo con Se Formaron Las Parejas, la norteamericana reveló que, además de las ‘santas’, Universitario de Deportes y Alianza Lima también intentaron ficharla. La jugadora de 27 años, quien disputó la temporada pasada en España, explicó por qué aceptó la propuesta de la Universidad San Martín.

PUBLICIDAD

También tuve conversaciones con Universitario y Alianza Lima, pero San Martín fue el primer equipo que se comunicó conmigo. La oportunidad que me dieron es muy grande y estoy muy feliz de haberla aceptado”, declaró.

Zinger consideró que tendrá opciones de pelear por el título con las ‘albas’, que finalizaron entre los tres primeros puestos de la Liga Peruana de Vóley en las últimas temporadas. “Sí, obviamente ese es mi primer objetivo”, afirmó.

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué decidió jugar por San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué decidió jugar por San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su amistad con Paola Rivera también influyó

La presencia de Paola Rivera en la Universidad San Martín también influyó en la decisión de Emily Zinger. Ambas compartieron equipo en Regatas Lima durante la temporada 2024/2025, en la que alcanzaron la final de la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

El cuadro chorrillano terminó como subcampeón tras caer ante Alianza Lima. En el plano individual, Zinger acabó como máxima anotadora del torneo con 495 puntos, mientras que Rivera recibió el reconocimiento como mejor armadora de la competencia.

Tras una temporada en el vóley español, la opuesta estadounidense y la colocadora peruana volverán a compartir cancha, esta vez con las ‘santas’. Zinger destacó la conexión que construyó con Rivera durante su etapa en Regatas como un factor relevante para aceptar este nuevo reto.

Estoy muy emocionada de volver a jugar con Paola. Ella es una de las grandes razones por las que estoy aquí ahora, porque la conexión que tengo con ella no se parece a ninguna otra que haya tenido antes”, comentó.

La atacante también resaltó la confianza y el entendimiento que tienen durante los partidos. “Jugamos muy bien de confianza y ahora estoy emocionada de ver cómo podemos seguir juntas. Ella es dos veces la mejor armadora de la liga, es colocadora top”, añadió.

La opuesta estadounidense contó cómo se concretó su regreso al vóley peruano tras un año en España y explicó el papel que tuvo Paola Rivera en su decisión. (Video: Movistar Deportes)

Su opinión sobre la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Por otro lado, Emily Zinger se refirió al crecimiento de la Liga Peruana de Vóley. La opuesta estadounidense volverá a competir en el campeonato nacional y se mostró expectante ante el nivel de las jugadoras que integrarán los distintos equipos, luego de los refuerzos que realizaron los clubes.

“Creo que la liga está mucho mejor que cuando estuve aquí. Ahora hay europeas y estadounidenses en equipos en los que no imaginaba que habría jugadoras extranjeras cuando estaba en Regatas. Ya no se trata solo de cuatro equipos, sino de toda la liga. Hay mucha más competencia y eso es bueno, porque puede hacerme mejor jugadora y también fortalecer a mi equipo”, sostuvo.

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzaría el 17 de octubre, de acuerdo con las bases de la competencia. Por ahora, todavía no se ha definido el fixture. En los próximos días se conocerían la fecha del sorteo y los detalles de la presentación oficial del torneo.

Temas Relacionados

Emily ZingerUniversitario de DeportesAlianza LimaUniversitario vóleyAlianza Lima vóleySan MartínLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

El equipo dirigido por Paco Hervás cayó 3-2 ante Fluminense en la final del cuadrangular, pero regresará a Perú tras una actuación histórica en su primer torneo internacional

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

El equipo de Paco Hervás sostuvo una final disputada hasta el quinto set, pero la escuadra dirigida por Facundo Morando se impuso en la definición y se consagró campeona del cuadrangular internacional

Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos

El equipo conducido por Mano Menezes ha exhibido un rendimiento que dista del de los combinados más exigentes del continente durante su gira por Norteamérica

La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026: el puesto de Universitario en el cuadrangular internacional

El equipo dirigido por Paco Hervás cerró una participación histórica en su primer torneo internacional. Ahora regresará a Perú para preparar La Noche de las Pumas

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026: el puesto de Universitario en el cuadrangular internacional

Jhonny Vidales defiende el proceso de Mano Menezes con Perú pese a que el balance es preocupante: “Estamos en construcción”

El delantero de FBC Melgar, de grata actualidad en la Liga 1 2026, es uno de los nuevos nombres que lucen en la agenda del seleccionador nacional con miras a las siguiente Eliminatorias Sudamericanas

Jhonny Vidales defiende el proceso de Mano Menezes con Perú pese a que el balance es preocupante: “Estamos en construcción”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

Sicario que asesinó a la ‘China Polo’: “El que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’”

Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el presunto financista

Presidente del JNE defiende postulación de alcaldes como primeros regidores: “Hemos dicho que sí”

Elecciones municipales y regionales 2026: 10 cosas que debes revisar antes de salir de casa para votar este domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro responde a los detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Miranda Capurro responde a los detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo: “¿Puedo darte un consejo? ¡No!”

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual

DEPORTES

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026: el puesto de Universitario en el cuadrangular internacional

Jhonny Vidales defiende el proceso de Mano Menezes con Perú pese a que el balance es preocupante: “Estamos en construcción”