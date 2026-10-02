Emily Zinger vuelve con ambición al vóley peruano: “Quiero ganar el campeonato y ser la máxima anotadora otra vez”

La opuesta estadounidense habla de sus expectativas para la temporada 2026/27 con el equipo 'santo'. (Video: Movistar Deportes)

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Emily Zinger ya tiene claros sus objetivos para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. La opuesta estadounidense regresó al país después de un año en España para defender la camiseta de la Universidad San Martín y, aunque sabe que existen metas intermedias que debe alcanzar durante la campaña, no oculta su gran ambición: volver a ser la máxima anotadora y conquistar el campeonato.

Durante su participación en el programa ‘Se Formaron las Parejas’, la atacante norteamericana explicó que antes de comenzar una temporada es importante establecer objetivos progresivos y no concentrarse únicamente en el resultado final.

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“Hablamos mucho ahora sobre los objetivos. Antes de iniciar la temporada pensamos en qué metas tienes y cómo puedes lograrlas. Hay que ir progresando. Tú no puedes decir siempre ‘quiero ganar’, porque tú no puedes controlar eso siempre. Si no llegas a esa meta, te puedes enfadar”, comentó.

La estadounidense, sin embargo, sí tiene una meta máxima para este nuevo desafío con San Martín. Después de haber sido una de las principales figuras de la Liga Peruana en su anterior experiencia con Regatas Lima, quiere volver a pelear por los primeros lugares y también destacar en el aspecto individual.

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“Mi meta más alta es ganar el campeonato y ser la máxima anotadora otra vez. Es una meta muy alta, pero antes debo trazarme metas a las que puedo llegar y tener más probabilidad de llegar a mi meta más alta”, señaló.

Emily Zinger busca ser protagonista con la Universidad San Martín en la temporada 2026/27. Crédito: Prensa USMP Vóley

Zinger destaca el crecimiento de la Liga Peruana

Más allá de sus objetivos personales, Emily Zinger también percibe diferencias importantes en el nivel de la competencia respecto a su anterior paso por el Perú. La atacante consideró que la presencia de jugadoras extranjeras en diferentes equipos ha elevado la exigencia del campeonato.

“Yo pienso que la Liga ahora es mucho mejor que cuando estaba aquí, porque hay europeas y americanas en los equipos. Yo no pensaba sobre eso cuando estaba en Regatas, yo pienso mucho ahora”, explicó.

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Para la estadounidense, el crecimiento no se limita a los clubes que tradicionalmente han peleado por los primeros puestos. Zinger destacó que ahora existe mayor competencia a lo largo de todo el torneo, algo que considera positivo tanto para su desarrollo como para el conjunto santo.

“No solo son cuatro equipos, ahora son todos los de la liga. Hay mucha competición. Eso me hará bien a mí como jugadora y a mi equipo también mucho mejor y fuerte”, sostuvo.

Esta nueva realidad también representa un desafío para San Martín, que buscará volver a disputar la definición de la Liga Peruana y terminar con varios años sin conquistar el título. Además, el cuadro santo afrontará el Sudamericano de Clubes, torneo en el que buscará avanzar lo más lejos posible y luchar por una clasificación al Mundial de Clubes.

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La jugadora de San Martín valoró el nivel de la competencia nacional y aseguró que "es mucho mejor que antes". (Video: Se Formaron Las Parejas / Movistar Deportes)

Su familia ya prepara el regreso a las tribunas

El retorno de Emily Zinger al vóley peruano también tiene un significado especial fuera de la cancha. La estadounidense contó que su familia está muy ilusionada con volver a verla competir en el país y que sus padres ya tienen todo preparado para acompañarla desde las tribunas.

“Actualmente, mi mamá está bastante emocionada. Ella ya compró una boleta para verme en el primer partido del 17 de octubre, ya tiene su pasaje y su entrada. Ella está emocionada, mi papá también”, contó.

Además, esta vez habrá un integrante más de su familia presente en el Perú. “Ellos ya han venido, solo faltaba mi hermano. Ahora él también vendrá, todos vendrán”, añadió.

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Así, Zinger se prepara para iniciar una nueva etapa en la Liga Peruana con objetivos claros. La estadounidense quiere volver a destacar como lo hizo durante su primera experiencia en el campeonato, pero ahora con una meta colectiva aún mayor: llevar a San Martín a pelear por el título.