Perú Deportes

Emily Zinger vuelve con ambición al vóley peruano: “Quiero ganar el campeonato y ser la máxima anotadora otra vez”

La opuesta estadounidense apunta a competir por el título con las ‘santas’ y repetir su gran rendimiento individual, aunque reconoció que la Liga Peruana de Vóley “es mucho mejor que antes”

La opuesta estadounidense habla de sus expectativas para la temporada 2026/27 con el equipo 'santo'. (Video: Movistar Deportes)
Guardar

Emily Zinger ya tiene claros sus objetivos para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. La opuesta estadounidense regresó al país después de un año en España para defender la camiseta de la Universidad San Martín y, aunque sabe que existen metas intermedias que debe alcanzar durante la campaña, no oculta su gran ambición: volver a ser la máxima anotadora y conquistar el campeonato.

Durante su participación en el programa ‘Se Formaron las Parejas’, la atacante norteamericana explicó que antes de comenzar una temporada es importante establecer objetivos progresivos y no concentrarse únicamente en el resultado final.

PUBLICIDAD

“Hablamos mucho ahora sobre los objetivos. Antes de iniciar la temporada pensamos en qué metas tienes y cómo puedes lograrlas. Hay que ir progresando. Tú no puedes decir siempre ‘quiero ganar’, porque tú no puedes controlar eso siempre. Si no llegas a esa meta, te puedes enfadar”, comentó.

La estadounidense, sin embargo, sí tiene una meta máxima para este nuevo desafío con San Martín. Después de haber sido una de las principales figuras de la Liga Peruana en su anterior experiencia con Regatas Lima, quiere volver a pelear por los primeros lugares y también destacar en el aspecto individual.

PUBLICIDAD

Mi meta más alta es ganar el campeonato y ser la máxima anotadora otra vez. Es una meta muy alta, pero antes debo trazarme metas a las que puedo llegar y tener más probabilidad de llegar a mi meta más alta”, señaló.

Emily Zinger busca ser protagonista con la Universidad San Martín en la temporada 2026/27.
Emily Zinger busca ser protagonista con la Universidad San Martín en la temporada 2026/27. Crédito: Prensa USMP Vóley

Zinger destaca el crecimiento de la Liga Peruana

Más allá de sus objetivos personales, Emily Zinger también percibe diferencias importantes en el nivel de la competencia respecto a su anterior paso por el Perú. La atacante consideró que la presencia de jugadoras extranjeras en diferentes equipos ha elevado la exigencia del campeonato.

Yo pienso que la Liga ahora es mucho mejor que cuando estaba aquí, porque hay europeas y americanas en los equipos. Yo no pensaba sobre eso cuando estaba en Regatas, yo pienso mucho ahora”, explicó.

Para la estadounidense, el crecimiento no se limita a los clubes que tradicionalmente han peleado por los primeros puestos. Zinger destacó que ahora existe mayor competencia a lo largo de todo el torneo, algo que considera positivo tanto para su desarrollo como para el conjunto santo.

No solo son cuatro equipos, ahora son todos los de la liga. Hay mucha competición. Eso me hará bien a mí como jugadora y a mi equipo también mucho mejor y fuerte”, sostuvo.

Esta nueva realidad también representa un desafío para San Martín, que buscará volver a disputar la definición de la Liga Peruana y terminar con varios años sin conquistar el título. Además, el cuadro santo afrontará el Sudamericano de Clubes, torneo en el que buscará avanzar lo más lejos posible y luchar por una clasificación al Mundial de Clubes.

La jugadora de San Martín valoró el nivel de la competencia nacional y aseguró que "es mucho mejor que antes". (Video: Se Formaron Las Parejas / Movistar Deportes)

Su familia ya prepara el regreso a las tribunas

El retorno de Emily Zinger al vóley peruano también tiene un significado especial fuera de la cancha. La estadounidense contó que su familia está muy ilusionada con volver a verla competir en el país y que sus padres ya tienen todo preparado para acompañarla desde las tribunas.

“Actualmente, mi mamá está bastante emocionada. Ella ya compró una boleta para verme en el primer partido del 17 de octubre, ya tiene su pasaje y su entrada. Ella está emocionada, mi papá también”, contó.

Además, esta vez habrá un integrante más de su familia presente en el Perú. “Ellos ya han venido, solo faltaba mi hermano. Ahora él también vendrá, todos vendrán”, añadió.

Así, Zinger se prepara para iniciar una nueva etapa en la Liga Peruana con objetivos claros. La estadounidense quiere volver a destacar como lo hizo durante su primera experiencia en el campeonato, pero ahora con una meta colectiva aún mayor: llevar a San Martín a pelear por el título.

Temas Relacionados

Emily ZingerSan Martín VóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emily Zinger explica por qué eligió San Martín y destaca a Paola Rivera: “Es una de las grandes razones por las que estoy aquí”

La atacante estadounidense volverá a compartir equipo con la armadora mexicana, con quien alcanzó el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley en 2025 defendiendo a Regatas Lima

Emily Zinger explica por qué eligió San Martín y destaca a Paola Rivera: “Es una de las grandes razones por las que estoy aquí”

El mensaje de Sebastián Britos a Fabián Bustos tras el regreso del técnico a Universitario: “Muchísimos éxitos”

El arquero uruguayo, hoy en Peñarol, reaccionó en redes sociales al anuncio del retorno del entrenador al club crema, donde ambos conquistaron el bicampeonato nacional

El mensaje de Sebastián Britos a Fabián Bustos tras el regreso del técnico a Universitario: “Muchísimos éxitos”

Emelec le adeuda una fuerte suma a Christian Cueva: de no amortizarle el pago enfrentará una sanción disciplinaria

La administración anterior del ‘bombillo’ no cumplió económicamente con ‘Aladino’. La responsabilidad ha recaído en la directiva actual, que hace no mucho pagó una factura elevada, aunque falta una fracción más para dar por cerrado el vínculo oficialmente

Emelec le adeuda una fuerte suma a Christian Cueva: de no amortizarle el pago enfrentará una sanción disciplinaria

Fabián Bustos dirigió su primer entrenamiento en Campo Mar: Universitario puso en marcha el plan para lograr el tetracampeonato

El estratega argentino lideró su primer entrenamiento con el plantel crema tras ser presentado por la directiva merengue, que apunta a pelear el título del Torneo Clausura con exigencia inmediata

Fabián Bustos dirigió su primer entrenamiento en Campo Mar: Universitario puso en marcha el plan para lograr el tetracampeonato

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas regresan a la competencia: figuran en el cuadro principal del Challenger 75 de Santa Cruz

Los tenistas nacionales rendirán en el Bolivia Open, una parada habitual en la gira sudamericana para el último tramo de la temporada

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas regresan a la competencia: figuran en el cuadro principal del Challenger 75 de Santa Cruz
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral para que vote este domingo

Candidatos a la alcaldía de Barranco: conoce la lista completa y el partido por el que postula cada candidato en las Elecciones 2026

Conoce a los candidatos al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Carlos Bruce lleva ante la OEA sus cuestionamientos por una posible “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Chris Soifer volvió a ‘Esto es Guerra’ después de 12 años: así fue su reaparición en el reality

Chris Soifer volvió a ‘Esto es Guerra’ después de 12 años: así fue su reaparición en el reality

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Mario Hart encara a Alejandra Baigorria tras polémicas con su hermano Sergio: “Puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie”

Gianina Portugal da detalles del presunto bullying laboral que sufrió de ‘Carloncho’: “No voy a permitir que me humille”

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

DEPORTES

Nicolás Díaz se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima: ¿Cuándo volverá a jugar el defensa chileno?

Nicolás Díaz se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima: ¿Cuándo volverá a jugar el defensa chileno?

Emily Zinger explica por qué eligió San Martín y destaca a Paola Rivera: “Es una de las grandes razones por las que estoy aquí”

El mensaje de Sebastián Britos a Fabián Bustos tras el regreso del técnico a Universitario: “Muchísimos éxitos”

Emelec le adeuda una fuerte suma a Christian Cueva: de no amortizarle el pago enfrentará una sanción disciplinaria

Fabián Bustos dirigió su primer entrenamiento en Campo Mar: Universitario puso en marcha el plan para lograr el tetracampeonato