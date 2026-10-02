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Emily Zinger explica por qué eligió San Martín y destaca a Paola Rivera: “Es una de las grandes razones por las que estoy aquí”

La atacante estadounidense volverá a compartir equipo con la armadora mexicana, con quien alcanzó el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley en 2025 defendiendo a Regatas Lima

La opuesta estadounidense contó cómo se concretó su regreso al vóley peruano tras un año en España y explicó el papel que tuvo Paola Rivera en su decisión. (Video: Movistar Deportes)
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Emily Zinger afrontará una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley, esta vez defendiendo la camiseta de la Universidad San Martín. La opuesta estadounidense decidió regresar al campeonato nacional después de una temporada en España y uno de los principales motivos detrás de su llegada fue la posibilidad de volver a compartir cancha con Paola Rivera.

La atacante contó detalles de su fichaje durante su participación en el programa ‘Se Formaron las Parejas’, donde explicó que la gerenta deportiva de San Martín, Yudy Balcázar, tuvo un papel importante para convencerla de aceptar la propuesta.

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Yudy Balcázar me contactó, me llamó mucho. Lo pensé mucho en serio. Yo pienso que es una muy buena oportunidad para mi carrera. Me gusta Yudy mucho, como una tía, una mamá. Pienso que me va a ayudar mucho”, señaló Zinger.

Emily Zinger y Paola Rivera, un reencuentro esperado

Sin embargo, la presencia de Rivera en San Martín también fue determinante para que la atacante estadounidense tomara esta importante decisión en su futuro. Ambas ya conocen el juego de la otra luego de haber formado parte de Regatas Lima durante la temporada 2024/25, campaña en la que llegaron hasta la gran final del torneo.

Emily Zinger vuelve a juntarse con Paola Rivera en San Martín.
Emily Zinger vuelve a juntarse con Paola Rivera en San Martín. Crédito: Prensa USMP Vóley

El club chorrillano terminó como subcampeón tras perder la definición ante Alianza Lima. Además, Zinger tuvo una campaña individual muy destacada y terminó como máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley con 495 puntos, mientras que Rivera fue reconocida como la mejor armadora de la competición.

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Ahora, después de un año en el vóley español, ambas volverán a jugar juntas, aunque esta vez con una camiseta diferente. Para la opuesta norteamericana, la conexión que construyeron en Regatas es uno de los principales atractivos de este nuevo desafío.

Estoy muy emocionada de volver a jugar con Paola. Ella es una de las grandes razones por las que estoy aquí ahora, porque la conexión que tengo con ella no se parece a ninguna otra que haya tenido antes”, comentó.

La estadounidense destacó especialmente la confianza que existe entre ambas dentro de la cancha y la manera en que consiguen complementarse durante los partidos. “Jugamos muy bien de confianza y ahora estoy emocionada de ver cómo podemos seguir juntas. Ella es dos veces la mejor armadora de la liga, es colocadora top”, añadió.

Una dupla que busca repetir su historia

Durante su anterior etapa juntas, Emily Zinger y Paola Rivera fueron piezas importantes en la campaña de Regatas Lima. La estadounidense se convirtió en una de las principales armas ofensivas del conjunto chorrillano y llegó a ser reconocida como la máxima anotadora del campeonato.

Emily Zinger y Paola Rivera formaron parte de Regatas Lima durante la temporada 2024/25, campaña en la que llegaron hasta la gran final del torneo
Emily Zinger y Paola Rivera formaron parte de Regatas Lima durante la temporada 2024/25, campaña en la que llegaron hasta la gran final del torneo. Crédito: Instagram

El reencuentro en San Martín genera así una nueva expectativa para la próxima temporada. Zinger regresará al torneo peruano después de su experiencia en España, mientras que Rivera continuará como una de las principales armas del equipo santo.

La estadounidense ya tiene claro qué espera de esta nueva etapa: volver a encontrar esa conexión con la armadora mexicana y aprovecharla para competir por los principales objetivos con San Martín. “Estoy muy emocionada de ver cómo podemos seguir juntas”, sentenció Zinger.

Hay que tener en cuenta que, para la temporada 2026/27, la USMP buscará volver a disputar la definición por el título de la Liga Peruana de Vóley y conquistar el campeonato para poner fin a varios años sin levantar el trofeo. Además, el conjunto santo afrontará el Sudamericano de Clubes, donde tendrá como objetivo avanzar lo más lejos posible y luchar por uno de los cupos al Mundial de Clubes.

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