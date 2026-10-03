Presidente de la CSV asegura que la Federación Peruana de Vóley sí intervino para que Alianza Lima participe en el Mundial de Clubes

Presidente de la CSV detalla cómo se dieron las negociaciones para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes 2026. Crédito: Difusión.

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV), Marco Tullio Teixeira, afirmó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) intervino en la decisión que permitió la clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes femenino de 2026. El dirigente señaló que hubo una reunión con representantes de la entidad nacional y directivos del cuadro blanquiazul para definir al club que ocuparía la plaza.

La explicación se conoció luego de que surgieran versiones contrapuestas alrededor del cupo. Desde Alianza Lima se había descartado una intervención de la federación en el proceso. El contexto también estuvo marcado por la distancia pública entre la jefa del equipo ‘íntimo’, Cenaida Uribe, y el presidente de la FPV, Gino Vegas.

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Teixeira, en diálogo con Latina Deportes, indicó que la CSV realizó gestiones ante la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) para que un equipo peruano pudiera disputar el certamen. Según explicó, la definición dependía de la condición de Osasco São Cristóvão Saúde, que será anfitrión del torneo en Brasil y ya había conseguido su clasificación por la vía deportiva.

“El Mundial de Clubes es promovido por la Federación Internacional. Este año una vez más Brasil será sede”, expresó el dirigente sudamericano. En ese escenario, Osasco podía participar con el cupo obtenido como representante de Sudamérica o ingresar como anfitrión, una alternativa que habilitaba una plaza adicional para un club de la región.

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol se refirió a las coordinaciones que realizó con la Federación Peruana de Voleibol para coordinar que las 'blanquiazules' digan presente en la máxima cita. Crédito: Instagram Latina Deportes.

El presidente de la CSV recordó que, en la edición anterior, la organización optó por entregar una invitación a un equipo de Estados Unidos debido a que Osasco no tenía un cupo continental. Esta vez, el club brasileño reunió ambas condiciones: clasificó a través del Sudamericano y, además, fue designado como organizador de la competencia.

Esa situación abrió la posibilidad de que el tercer puesto del Sudamericano de Clubes, conseguido por Alianza Lima en Lima, obtuviera el lugar disponible. Teixeira precisó que la CSV impulsó la alternativa para que el cupo permaneciera en Sudamérica y que la FPV participó en la definición administrativa.

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“Nosotros hemos hecho una reunión con la Federación Peruana y con los gerentes de Alianza Lima y en esta reunión decidimos que Alianza sería representante”, afirmó. De ese modo, el dirigente atribuyó la clasificación tanto al resultado deportivo del equipo peruano en el Sudamericano como al acuerdo posterior entre las instituciones involucradas.

La versión expuesta por Teixeira aclara que la FPV no definió por sí sola la participación de Alianza Lima, pero sí formó parte de la instancia en la que se ratificó al representante peruano. El proceso incluyó a la CSV, a la federación nacional y a los directivos del club victoriano.

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La publicación de Alianza Lima tras confirmación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2026

Alianza Lima disputará el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 entre el 8 y el 13 de diciembre en São Paulo. Será su segunda participación consecutiva en la competencia y llegará como tricampeón de la Liga Peruana de Vóley, con el desafío de trasladar sus resultados locales a un torneo que reúne a equipos de distintos continentes.

El conjunto dirigido por Alejandro Schneider integrará el Grupo A junto con Osasco São Cristóvão Saúde, NEC Red Rockets Kawasaki de Japón y Eczacıbaşı Peron Istanbul de Turquía. La etapa inicial representará una exigencia ante clubes de Brasil, Japón y Turquía, tres ligas con presencia habitual en las instancias internacionales.

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La programación difundida para Alianza Lima contempla su debut el martes 8 de diciembre ante Osasco, desde las 18:30 horas de Perú, en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques. Al día siguiente, el equipo peruano enfrentará a NEC Red Rockets Kawasaki a las 11:30 horas.

El cierre de su participación en la fase de grupos será el jueves 10 de diciembre frente a Eczacıbaşı Peron Istanbul, también desde las 11:30 horas de Perú. Los resultados de esos tres encuentros definirán sus posibilidades de avanzar dentro de un campeonato que tendrá a Brasil como sede.

Fixture confirmado de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026. Créditos: Puro Vóley.